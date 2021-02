----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach drei starken Tagen lassen es die Anleger am Donnerstag auf dem Weg zurück zu den 14 000 Punkten langsamer angehen. Nach seinem bisherigen Wochenanstieg um 3,7 Prozent wird der Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp im Minus erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,15 Prozent tiefer auf 13 912 Punkte. Bis auf zwölf Punkte hatte sich der Dax am Vortag der runden Marke genähert - und damit wieder das Niveau vor dem Kursrutsch in der Vorwoche erreicht. Charttechniker Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel rechnet damit, dass der Leitindex jetzt vorerst zwischen 13 500 und 13 995 Punkten schwanken wird. Der allgemeine Trend nach oben bleibe mittel- und langfristig intakt. "Weitere Korrekturen für die kommenden Wochen sollten aber weiterhin ins Kalkül gezogen werden", erklärt er.

USA: - WENIG VERÄNDERT - Die US-Börsen sind am Mittwoch nervös zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten gependelt. Starke Zahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet und Amazon sowie vom Arbeitsmarkt konnten nicht nachhaltig stützten. Der wichtigste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging letztlich mit einem minimalen Aufschlag von 0,12 Prozent auf 30 723,60 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach einer bisher starken Wochen nachgegeben. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 1,1 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen büsste zuletzt 0,42 Prozent ein. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,17 Prozent. Auch in den Vereinigten Staaten hatte sich die Stimmung zuletzt wieder etwas eingetrübt. freundlich.

DAX 13933,63 +0,71% XDAX 13965,04 +0,65% EuroSTOXX 50 3609,75 +0,54% Stoxx50 3158,28 +0,37% DJIA 30723,60 +0,12% S&P 500 3830,17 +0,10% NASDAQ 100 13402,374 -0,40%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,29 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20139 -0,16% USD/Yen 105,1685 +0,14% Euro/Yen 126,3490 -0,02%

ROHÖL:

Brent 58,81 +0,35 USD WTI 56,10 +0,41 USD

----------

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen 07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen 07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Hannover Rück 07:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen 08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Compugroup, Jahreszahlen 08:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q4/20 09:00 DEU: Auto1, Erstnotiz im Prime Standard 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 12/20 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen 22:05 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 22:15 USA: News Corp, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Car Group, Jahreszahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: GoPro, Q4-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen USA: International Paper, Q4-Zahlen USA: The New York Times, Q4-Zahlen USA: Pinterest, Q4-Zahlen USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen USA: Snap Q4-Zahlen USA: Peloton, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar) 10:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen 01/21 10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/20 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Produktivität Q4/20 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (endgültig)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 11.00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsätze Dezember Monatsvergleich +2,8 -6,1 Jahresvergleich +1,2 -2,9 GROSSBRITANNIEN 13.00 Uhr Zinsentscheid Bank of England Leitzins 0,1 0,1 Wertpapierkäufe 875 875 (in Mrd GBP) USA 14.30 Uhr Produktivität ex Agrar Q4 -3,0 +4,6 Lohnstückkosten Q4 +4,0 -6,6 Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (in Tsd) 830 847 16.00 Uhr Auftragseingang Industrie, Dez +0,7 +1,0 ohne Transportsektor, Dez --- +0,8

/jha/

(AWP)