Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDHOCH IN REICHWEITE - Nach der starken Woche nimmt der Dax am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14 131 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 090 Punkten rund 0,2 Prozent über dem Vortagesniveau. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der Dax in den vergangenen vier Handelstagen den Rückschlag aus der Vorwoche wett. Neue, wenn auch knappe Rekorde im marktbreiten US-Index S&P 500 und den Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq halten die Stimmung hoch.

USA: - DOW ÜBER 31 000 PUNKTEN - Die Anleger an den US-Börsen sind am Donnerstag wieder mutig geworden. Von den vier wichtigsten Aktienindizes erreichten zwei Bestmarken: der S&P 500 sowie der Nasdaq Composite . Favoriten waren insbesondere Bank- und Technologiewerte. Dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang wieder der Sprung über die 31 000-Punkte-Marke.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 1,5 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,97 Prozent zu. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,74 Prozent. In Asien neigt sich damit eine starke Woche dem Ende entgegen.

DAX 14'060,29 +0,91% XDAX 14'060,96 +0,69% EuroSTOXX 50 3'642,12 +0,90% Stoxx50 3'173,64 +0,49% DJIA 31'055,86 +1,08% S&P 500 3'871,74 +1,09% NASDAQ 100 13'560,891 +1,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,37 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,19613 -0,04% USD/Yen 105,5260 -0,02% Euro/Yen 126,2255 -0,06%

ROHÖL:

Brent 59,28 +0,44 USD WTI 56,69 +0,46 USD

PRESSESCHAU

bis 6.00 Uhr:

- Hyundai-Tochter Kia sucht nach potenziellen Partner für Produktion von Apples E-Auto im US-Bundesstaat Georgia, WSJ

- Oliver Müller, Leiter von Caritas international, beklagt ungerechte Verteilung von Impfstoffen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Curevac-Gründer Ingmar Hoerr: Entwicklung auch für ärmere Länder dauert länger, Mannheimer Morgen

- Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, warnt vor grösserem Fachkräftemangel durch Corona, Augsburger Allgemeine

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht Länder bei Endlagersuche in Pflicht, Rheinische Post

- Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer will mit Vettel Platz drei in der Teamwertung, RTL,ntv

bis 23.45 Uhr:

- "Wir retten das Klima nicht nur durch Verzicht", Gespräch mit dänischem Statistiker Björn Lomborg, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- VW-Chef Herbert Diess: "Wenn wir unabhängig bleiben wollen, müssen wir Software im Auto selbst entwickeln", Business Insider

- Streit über Stellenabbau und tariflose Töchter bei der Commerzbank, HB

- Share Now sucht Partner, Gespräch mit Geschäftsführer Olivier Reppert, HB

- Lieferando zieht Bilanz nach Veganuary: Anteil veganer Bestellungen so hoch wie nie zuvor, Watson

- "Dann zeigt es uns doch erst mal", Gespräch mit Auto1-Chef Christian Bertermann über die Erwartungen der Investoren, die künftige Strategie und das Management-Team, HB

- Yoghurt-Hersteller Chobani will an die Börse und strebt Bewertung von bis zu zehn Milliarden US-Dollar an, WSJ

- "Corona wird Tesla nicht ausbremsen", Gespräch mit Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU), HB

- Der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 die Unterstützung zu entziehen, Welt

- Gewerkschaft IGBCE fordert garantierten Industriestrompreis von 5 Cent, FAZ

- Fast sechs von zehn Handwerksbetrieben melden Umsatzrückgänge im Lockdown, HB

- Renzi über Draghi: Italien ist bei ihm "in den besten Händen", FAZ

- SPD fordert strengere Finanzaufsicht nach Schwarmspekulationen um Gamestop-Aktie, Funke

- Reiseauflagen lassen Zahl der Flugpassagiere weiter einbrechen, Funke

- Industrie verlangt Rheinvertiefung um 30 Zentimeter, Rheinische Post

- Impf-Hotline 116 117 ist völlig überlastet - Millionen Anrufer kommen nicht durch, Bild

- Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) dringt auf schnelleres Impftempo, Welt

- Spitzentreffen des Bundes soll Weichen für Milliardenprogramm zur Rettung der Flughäfen stellen, Welt

- Der Wettbewerbsökonom und frühere Vorsitzende der Monopolkommission, Justus Haucap, übt heftige Kritik an der EU-Kommission wegen der verzögerten Impflieferungen, Rheinische Post

- Die Bundesvorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, hat vor der Jahresauftaktklausur des SPD?Vorstandes am Wochenende nach langen Auseinandersetzungen Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Rücken gestärkt, Rheinische Post

- "Deutsch zu sprechen wäre von Vorteil", Gespräch mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies (SPD) über das Anforderungsprofil für den neuen Bafin-Chef und die Kritik an den Reformplänen für die Finanzaufsicht

- "Eine fast romantische Story", Gespräch mit Scalable-Co-Chef Erik Podzuweit, über den Kampf von Kleinanlegern gegen Hedgefonds, HB

(AWP)