Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Im Dax stehen die Vorzeichen am Montag auf Rekord: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 154 Punkten auf einen neuen Höchststand. Das sind 0,7 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag. Das bisherige Rekordhoch hatte der Dax am 8. Januar bei 14 131 Punkten markiert. In den USA waren der marktbreite US-Index S&P 500 und die Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq in der Vorwoche bereits mit neuen Höchstständen voran gelaufen. "Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin glänzend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - DOW KNAPP VOR REKORD - Die Kauflaune der Anleger an der New Yorker Wall Street hat sich zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Freitag war damit der fünfte Gewinntag in Folge für den Dow Jones Industrial . Seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch näherte sich er sich dabei zeitweise bis auf rund 20 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes dagegen konnten ihre Bestmarken bereits wieder übertreffen. Letztlich legte der Dow um 0,30 Prozent auf 31 148,24 Punkte zu. Sein Wochenplus beträgt damit 3,9 Prozent.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 2,1 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 1,38 Prozent zu. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,28 Prozent. Die Hoffnung auf ein billionenschweres Konjunkturpaket in den USA beflügelt die Stimmung weltweit.

DAX 14056,72 -0,03% XDAX 14064,84 +0,03% EuroSTOXX 50 3655,77 +0,37% Stoxx50 3164,51 -0,29% DJIA 31148,24 +0,30% S&P 500 3886,83 +0,39% NASDAQ 100 13603,956 +0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,89 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20382 -0,09% USD/Yen 105,5095 +0,12% Euro/Yen 127,0150 +0,03%

ROHÖL:

Brent 59,81 +0,47 USD WTI 57,35 +0,50 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen Langfrist-Plan für Lockdown-Lockerungen, ARD-Sendung Anne Will

- Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat beim Mittwoch-Gipfel die Senkung der Corona-Zahlen absoluten Vorrang vor Lockerungen, Bild

- Grünen-Politiker: Brauchen besseres Monitoring der Corona-Massnahmen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundeswirtschaftsminister Altmaier entschuldigt sich bei Wirtschaft für langsame Corona-Hilfen. "Da sind wir zu schwerfällig, da müssen wir schneller werden", Bild

- Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, spricht sich gegen freie Wahl von Impfstoff aus, Rheinische Post

- Nachdem sich die Bundesregierung an die Seite der Deutschen Post geschlagen hat, wollen Konkurrenten nun mit Hilfe der EU eine Senkung der Briefpreise erzwingen, FAZ

- Leitfaden: Schulbetrieb unter strengen Regeln sicher möglich, FAZ

- Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU): Bundesregierung will ausländische Wasserstoff-Experten nach Deutschland holen, HB

- Bundeswirtschaftsminister Altmaier rät von der Buchung von Sommerurlauben zum jetzigen Zeitpunkt ab, Bild

bis 05.01 Uhr:

- Kai Nagel, Professor für Verkehrssystemplanung an der TU Berlin: "Inzidenz unter 50 bis Mitte Februar eher nicht möglich", Rheinische Post

- Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, fordert Öffnung aller Läden schon vor Erreichen der 50er-Inzidenz, Welt

bis 20.30 Uhr:

- 20 Modehändler und Marken fordern mehr Unterstützung durch die Politik, FAZ

- Audi prüft eigenes Schnellladenetz für E-Autos, HB

- Europäische Zentralbank erhält spionagesichere Fenster, Welt

- Henkel-Chef dämpft Hoffnung auf Anhebung der Gewinnprognose, Welt

- FDP fordert konsequentere Rundfunkgebühr-Befreiung für Restaurants im Lockdown, WamS

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich gegen automatische Lockerungen der Corona-Beschränkungen bei einem Inzidenzwert unter 50 ausgesprochen, FAZ

- Automobilindustrie fordert Öffnung der Autohäuser zum 15. Februar, HB

- Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung fordert Öffnungsperspektive mit "nachvollziehbaren Kriterien", HB

- Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, warnt kurz vor der nächsten Bund-Länder-Runde vor zu schnellen Lockerungen der Corona-Massnahmen, Welt

- Städtetag: Lehrer und Erzieher müssen früher geimpft werden, Funke

- Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman: "Amerika hat seine Unschuld verloren", HB

- Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands hat vor einer schnellen Wiedereröffnung der Schulen gewarnt, Welt

