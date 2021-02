----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der deutsche Aktienindex Dax dürfte zur Wochenmitte das Pendeln um die 14 000er Marke fortsetzen. Nach dem Rekordhoch am Montag und dem darauf folgenden kleinen Rücksetzer zeichnen sich am Mittwochmorgen wieder Kursgewinne ab: Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher auf 14 083 Zähler. Damit liegt eine weitere Höchstmarke in Reichweite. "In Deutschland warten die Börsianer auf die Beschlüsse der Corona-Runde", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am frühen Nachmittag berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

USA: - DOW ETWAS SCHWÄCHER - Richtungslos und träge haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. Das Anlegerinteresse richtete sich erneut auf das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem Volumen von 1,9 Billionen US-Dollar. Einige Ökonomen äusserten zuletzt die Befürchtung, dass das Paket zu einer höheren Inflation führen könnte. Tags zuvor hatten die Leitindizes weitere Rekordhochs markiert und mit dem sechsten Handelstag hintereinander im Plus die längste Gewinnserie seit August 2020 verzeichnet. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,03 Prozent.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben zur Wochenmitte fester tendiert. Insbesondere in China legten die Kurse am Mittwoch deutlich zu. Nicht ganz so stark präsentierte sich der Markt in Japan nach den jüngsten Kursgewinnen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,2 Prozent fester. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte sogar um 1,76 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,69 Prozent.

DAX 14011,80 -0,34% XDAX 14033,39 -0,35% EuroSTOXX 50 3661,13 -0,12% Stoxx50 3174,50 +0,08% DJIA 31375,83 -0,03% S&P 500 3911,23 -0,11% NASDAQ 100 13687,085 -0,06%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,11 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21262 +0,08% USD/Yen 104,5910 +0,02% Euro/Yen 126,7925 +0,07%

ROHÖL:

Brent 61,12 +0,03 USD WTI 58,33 -0,02 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD): Einsatz von Schnelltests muss vorbereitet werden, Neue Osnabrücker Zeitung

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands: Bei Schulöffnungen vorsichtig vorgehen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI): Kein Präsenzunterricht bis Anfang März, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Virologin Sandra Ciesek: Corona-Impfung auch bei Kinderwunsch oder Schwangerschaft, NDR-Podcast Coronavirus-Update

- Bauernpräsident Joachim Rukwied: Schulzes Pläne zu Insektenschutz "grottenfalsch", Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichtes: Wer Gegenwart "Diktatur" nennt, relativiert Nazi-Herrschaft, Rheinische Post

- Laut einer DIHK-Umfrage beurteilen 94 Prozent der Reisevermittler, 87 Prozent der Gastronomiebetriebe und 41 Prozent der Einzelhändler ihre aktuelle Situation als schlecht, HB

- RTL/ntv-Trendbarometer Forsa-Aktuell: Grüne gewinnen 80, Union 44 zusätzliche Mandate im neuen Bundestag, RTL

- Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, fordert eine Konkretisierung der Impfverordnung: Durch die Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte könnten bis zu 450 000 Patienten wöchentlich geimpft werden, RBB

- NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) warnt vor steigenden Mietkosten, sollte die von ihrem Parteifreund Peter Altmaier geplante Novelle des Telekommunikationsgesetzes vom Bundestag beschlossen werden, Interview, WAZ

- Die Stahlindustrie läuft wieder an, doch die Stahlproduktion kommt bei der Nachfrage nicht mit, HB

- Deutsche-Post-Chef Frank Appel will sich im Paketgeschäft nicht noch einmal auf einen Preiswettbewerb mit dem US-Online-Riesen einlassen und investiert stattdessen zwei Milliarden Euro in digitale Technik, HB

- Die Bundes­wehr ist auf sicher­heits­po­li­ti­sche Heraus­for­de­run­gen nicht ausrei­chend vorbe­rei­tet, ihr fehlen Geld und moder­ne Ausrüs­tung, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- DZ Bank prüft Cloud-Auslagerungen, Gespräch mit IT-Vorstand Christian Brauckmann, BöZ

- Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag Katrin Göring-Eckardt fordert eine stärkere Einbindung der Parlamente bei der Entscheidung über die Corona-Massnahmen, Watson

- Die stellvertretende Parteivorsitzende der FDP Katja Suding fordert vor dem anstehenden Corona-Gipfel im Kanzleramt eine Öffnungsstrategie der Bundesregierung, Watson

- Die Bundesregierung schickt sich an, mit einer Reihe von neuen Finanzmarktregelungen verschiedenen EU-Richtlinien noch in der ersten Jahreshälfte in deutsches Recht umzusetzen, BöZ

- "EZB hat in ihrem Modell einen eleganten Weg vorgeschlagen", Gespräch mit HCOB-Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia, BöZ

- Spanien will mit "Impf-Zertifikaten" Tourismus stärken, Bild

- Bundesbürger halten Impftempo für entscheidend für möglichen Sommerurlaub, Bild

bis 21.00 Uhr:

- "Skoda ist systemrelevant", Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Schäfer, FAZ

- Ford baut ersten E-Kleinwagen in Köln, Automobilwoche

- Städtetagspräsident Burkhard Jung hat Bund und Länder vor zu frühen Öffnungen gewarnt und eine Verlängerung des Corona-Lockdowns gefordert, Rheinische Post

- Bund und Länder wollen Shutdown verlängern - kein Zeitplan für konkrete Öffnungsschritte, Spiegel

- Beschlussvorlage: Kanzleramt will Lockdown bis in den März verlängern, Funke

- Vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch beraten Bund und Länder über Stufen zur schrittweisen Öffnung Deutschlands ab März, Business Insider

- Grünen-Chef Robert Habeck hat eine europäische Kraftanstrengung gefordert, um Impfstoffe auch für Entwicklungsländer bereitzustellen, Funke

- Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch fordert der Vorsitzende der Kinderkommission im Bundestag, Norbert Müller, klare politische Konzepte für einen Wiedereinstieg in den Kita- und Schulbetrieb, Funke

- Unmittelbar vor der Bund-Länder-Telefonkonferenz zur Pandemiebekämpfung dringt FDP-Chef Christian Lindner auf Lockerungen, Funke

- Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen (BVÖGD) warnt vor einer baldigen Lockerung der Corona-Beschränkungen, Interview mit der Vorsitzenden Ute Teich, Welt

- Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, hat vor Lockerungen des Corona-Lockdowns in Schulen und Kitas gewarnt, Rheinische Post

- Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen vor einer zu schnellen Öffnung der Gastronomie und der Hotels gewarnt, Rheinische Post

- Der Wirtschaftsrat der CDU drängt vor den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin auf eine Öffnung der Bildungseinrichtungen und bringt eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel, Rheinische Post

- Vor der MPK verlangt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine klare Öffnungsperspektive für Schulen und Wirtschaft, Bild

- "Ich kann die EZB nicht einmal ansatzweise verstehen", Gespräch mit BdB-Chef Hans-Walter Peters, HB

/jha/

(AWP)