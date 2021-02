----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITER UNTER DRUCK - Der Dax dürfte am Mittwoch mit einem leichten Minus starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 13 820 Punkte. Tags zuvor war der Dax mit 13 664 Punkten bereits zeitweise unter seine mittelfristige 50-Tage-Linie auf das niedrigste Niveau seit drei Wochen abgesackt. Nach den jüngsten Rekorden in Dax, MDax und SDax sind die Anleger inzwischen sehr nervös geworden. Vor allem in der zweiten Reihe machen sie bei den Highflyern aus der Corona-Krise in grossem Stil Kasse. Zumindest charttechnisch kann der Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel mit Blick auf den Dax etwas die Sorgen dämpfen: "Der mittelfristige charttechnische Trend ist erst ab Notierungen unterhalb von 13 500 Punkten gefährdet", erklärte er. "Trotz der gestrigen Verluste bleibt die Korrektur seit dem Rekordhoch von 14 169 Punkten relativ gering."

USA: - ANLEGER BLEIBEN NERVÖS - Nach teils hohen Kurseinbussen an der Technologiebörse Nasdaq im frühen Handel haben Apple , Amazon , Alphabet & Co die Verluste am Dienstag grossteils wieder aufgeholt. Nach einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell zur Geldpolitik grenzten die Kurse anfängliche Verluste wieder ein. Der Auswahlindex Nasdaq 100 war im frühen Handel um bis zu 3,5 Prozent abgesackt - und schloss am Ende mit 0,22 Prozent nur leicht im Minus bei 13 194,71 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,05 Prozent höher auf 31 537,35 Punkten und verpasste ein weiteres Rekordhoch kurz vor der Schlussglocke nur um Haaresbreite.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Sorge vor einem zu schnellen Anstieg der Inflation hat die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Aktuell machen Anleger weltweit vor allem bei den Aktien von Krisengewinnern erst einmal Kasse. Insgesamt bewegen sich die Märkte indes weiter auf hohen Niveau, mehr als eine Konsolidierung findet aktuell noch nicht statt. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent. Für den CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, ging es zuletzt um 2,7 Prozent abwärts und in Hongkong sank der Leitindex Hang Seng um mehr als 3 Prozent. Hier belastete auch einer Erhöhung der Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte.

DAX 13864,81 -0,61% XDAX 13888,11 -0,33% EuroSTOXX 50 3689,10 -0,29% Stoxx50 3180,08 -0,43% DJIA 31537,35 0,05% S&P 500 3881,37 0,13% NASDAQ 100 13194,71 -0,22%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,47 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2146 -0,01% USD/Yen 105,53 0,23% Euro/Yen 128,17 0,22%

ROHÖL:

Brent 65,06 -0,31 USD WTI 61,08 -0,59 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) mahnt Berlin zu Verhältnismässigkeit bei Grenzkontrollen, Augsburger Allgemeine

- Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, regt Fussball-Spiele mit Fans zu Studienzwecken an, Rheinische Post

- "Die Lektion ist gelernt", Gespräch mit IKB-Chef Michael Wiedmann, FAZ

- Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hat die Kritik von Digitalpolitikern an ihrer Warnung vor führenden Videokonferenzsystemen zurückgewiesen, HB

- "Grösse allein macht keinen Sinn", Gespräch mit Dekabank-Vizechef Matthias Danne, HB

- Einige Lebensversicherer könnten in Zukunft zu wenig Kapital haben, um die Solvenzanforderungen zu erfüllen, Gespräch mit Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund, BöZ

- Der Ratenkreditspezialist TeamBank hat im vergangenen Jahr die Auswirkungen der Pandemie und den damit zusammenhängenden Einbruch des Konsums beim Neugeschäft zu spüren bekommen, Gespräch mit Firmenchef Frank Mühlbauer

- "Wir sind das erste deutsche Unternehmen mit einem Listing in Johannesburg", Gespräch mit Deutsche-Konsum-Reit-AG-Chef Rolf Elgeti, BöZ

- Kommunen pochen auf rasche Einführung des digitalen Impfnachweises, Funke

- Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, fordert eine Beschleunigung der Corona-Impfungen über die Hausarztpraxen, Funke

- Die SPD will sich im Bundestagswahlkampf in der Wohnungspolitik scharf vom aktuellen Koalitionspartner Union abgrenzen, Gespräch mit Parteivize Kevin Kühnert, Funke

- Behörden-Abfragen von Kontodaten erreichten 2020 erstmals Millionenmarke, Funke

- Grüne verlangen von Scholz und Scheuer Auskunft über BER-Finanzen, Funke - Neuer Ärger um Corona-Hilfen zwischen Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium, HB

- Bankenverband fordert strengere Regulierung von Kryptowährungen, Funke

- Bundesgesundheitsministerium schreibt Entwicklung von fälschungssicherem Corona-Impfnachweis aus, Welt

- Vor der Vorstellung des Waldzustandsberichts hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) scharf attackiert, Funke

- Die für Wohnunglose zuständige Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will mit einem Teil der übrig gebliebenen AstraZeneca-Dosen (mehr als 30 000) nun die rund 3000 Obdachlosen in den Notunterkünften impfen, Funke

- Die deutschen Waldbesitzer sehen die Forstflächen in Deutschland durch den fortschreitenden Klimawandel massiv bedroht, Funke

- Vor der Vorstellung des neuen Waldzustandsberichts an diesem Mittwoch hat der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, eine "Waldwende" gefordert und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner attackiert, Funke

- Vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfeltreffen am 3. März verlangt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ein Ende des flächendeckenden Lockdowns und eine Verbesserung der Corona-Warnapp, Gastbeitrag, Bild

- Der Vorschlag von FDP-Vizechef Michael Theurer, Spitzenpolitiker sollten sich frühzeitig öffentlich gegen Covid-19 impfen lassen, stösst auf breite Ablehnung bei der Bundeskanzlerin, bei Bundesministern und Ministerpräsidenten, Watson

- Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat das Nato-Ziel für die Höhe der nationalen Verteidigungsausgaben ihrer Mitgliedsländer in Frage gestellt, Zeit

- DIHK-Umfrage: Trotz des Produktionseinbruchs von knapp elf Prozent im vergangenen Jahr blicken die deutschen Industrieunternehmen optimistischer in die Zukunft als die Gesamtwirtschaft, HB - Neuer Kompromiss im Koalitionsstreit um Glasfasernetz, HB

- Die Zentralbanken müssen sich auf die Zeit nach der Pandemie einstellen - und einen Gang zurückschalten, Gastbeitrag von Ex-Banque-de-France-Chef Jacques de Larosière und Omfif-Chairman David Marsh, HB

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der EU vorgeworfen, den Herstellern bei der Impfstoffbeschaffung zu wenig Geld angeboten und damit den Bestellprozess verzögert zu haben/hofft auf Impfstoff gegen Corona für Kinder und Jugendliche/rechnet nicht mit schnellen Lockerungen bei Urlaubsreisen in Ferien/rechnet erst spät im Mai mit der Entscheidung, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führt, Bild

- Eine Million Elektroautos: Regierung erreicht Ziel in diesem Jahr, HB

- Bund sichert zwölf Flughäfen Entlastung bei Corona-Kosten zu, darunter Frankfurt, HB

- Uniper und Siemens Energy wollen in Hamburg grünen Wasserstoff in industriellem Massstab herstellen, HB

- "Wir haben uns die Möglichkeit von Klagen offengelassen", Gespräch mit S. Oliver-Chef Claus-Dietrich Lahrs, Welt

- Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) Thomas Mertens hat sich für pragmatische Lösungen für übrig gebliebene Impfstoffe ausgesprochen, Funke

/mis

(AWP)