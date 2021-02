Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt bereiten den Aktien-Anlegern weltweit immer grössere Sorgen. Nach Vortags sehr schwachen US-Börsen und ebenso kräftigen Verlusten in Asien wird hierzulande auch der Dax am Freitag deutlich tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 1,35 Prozent auf 13 692 Punkte. Am Vortag hatte der Dax noch einen kurzen Ausflug über die 14 000 Punkte gewagt und in Richtung Rekordhoch tendiert, wurde aber rasch wieder zurückgeworfen. Auch wenn Notenbanken argumentierten, höhere Zinsen seien Ausdruck sich aufhellender Wirtschaftsaussichten, seien andererseits Aktien teils sehr hoch bewertet, erläuterte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Anleger nähmen daher die Gelegenheit wahr, weiter Gewinne zu realisieren und das Geld nun in andere Anlagen zu investieren.

USA: - VERLUSTE - Die Angst vor Inflation hat am Donnerstag insbesondere die US-Technologieaktien in die Tiefe gerissen. Aber auch Standardwerte mussten kräftige Einbussen hinnehmen. Auslöser der scharfen Abwärtsbewegung war der rasante Renditeanstieg am Anleihemarkt. So kletterte der Zins für zehnjährige US-Staatsanleihen zwischenzeitlich über 1,5 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Februar 2020. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht dastehen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,75 Prozent auf 31 402,01 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch erstmals über 32 000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 knickte um 2,45 Prozent auf 3829,34 Punkte ein und der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 3,56 Prozent auf 12 828,31 Punkte ab.

ASIEN: - TIEFROT - Die Furcht vor einer womöglich zu heftigen Rückkehr der Inflation hat die Börsen Asiens am Freitag nach unten gezogen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte um 4 Prozent auf 28 966. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel zuletzt um 2,6 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um 3,3 Prozent abwärts.

DAX 13'879,33 -0,69% XDAX 13'789,10 -1,64% EuroSTOXX 50 3'685,28 -0,56% Stoxx50 3'172,98 -0,64% DJIA 31'402,01 -1,75% S&P 500 3'829,34 -2,45% NASDAQ 100 12'828,31 -3,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,70 +0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2155 -0,06% USD/Yen 106,22 -0,04% Euro/Yen 129,11 -0,11%

ROHÖL:

Brent 66,12 -0,76 USD WTI 62,94 -0,59 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor 'Öffnungshektik' und 'Blindflug' bei Lockerungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Agrargipfel ohne SPD und Naturschützer: Sozialdemokraten werfen Kanzleramt Intransparenz vor, Neue Osnabrücker Zeitung

- Debeka verzeichnet Zuwachs bei Krankenversicherten, Interview mit Vorstandschef Thomas Brahm, Rhein-Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Wir gehen mit einem Grundoptimismus in das Jahr 2021", Gespräch mit Krones-Chef Christoph Klenk und -Finanzvorstand Norbert Broger, BöZ

- Windlobby trommelt für mehr Investitionssicherheit, Gespräch mit Windeurope-Geschäftsführer Giles Dickson, FAZ

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht angesichts der Zurückhaltung gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff Handlungsbedarf, RND

- "Wir haben keine Zeit zu verlieren", Gespräch mit Karsten Löffler, Chef des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregierung, BöZ

- "ESG-Reporting global harmonisieren", Gespräch mit Klaus-Peter Naumann, Sprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer, BöZ

- Union will Kündigung von Online-Verträgen erleichtern, HB

bis 21.00 Uhr:

- Die Commerzbank wird die Negativzinsen der EZB künftig in noch grösserem Umfang an ihre Firmenkunden weiterreichen, Gespräch mit Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer, HB

- "Brauchen unser Geschäftsmodell zurück" , Gespräch mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, HB

- Solarisbank will in Europa wachsen, Gespräch mit dem für Finanzen zuständigen Geschäftsführer Thom Rasser, HB

- Tui und Alltours unterstützen Impfpass für Europa, Rheinische Post

- Oberlandesgericht München belässt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in Untersuchungshaft, HB

- Der linke Flügel der CDU will die Forderung nach drei Tagen Vaterschaftsurlaub in das Bundestagswahlprogramm der Union aufnehmen, Welt

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen seines Schnelltest-Vorstosses deutlich kritisiert/plädiert in der Corona-Krise für weitere Öffnungsschritte noch im März, T-Online

- Neue IW-Studie: Mindestlohn von 12 Euro würde ein Fünftel aller Tarifgruppen betreffen, Rheinische Post

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich angesichts der Hinweise darauf, dass schon die Erstimpfung gegen das Coronavirus einen guten Schutz bietet, zu einer Änderung der Impfstrategie bereit erklärt, FAZ

- Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Arbeitgeber wegen des drohenden Scheiterns eines flächendeckenden Tarifvertrags in der Altenpflege scharf kritisiert, HB

- Die FDP hat die Ankündigung von CDU-Chef Armin Laschet scharf kritisiert, die Schuldenbremse auch 2022 auszusetzen. Rheinische Post

- CDU-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg hält die Aussetzung der Schuldenbremse 2022 für unvermeidlich und verteidigt CDU-Chef Armin Laschet gegen Kritik, Rheinische Post

- SPD legt im Steuerwahlkampf nach: Fraktionschef Rolf Mützenich wirft Union Unehrlichkeit vor, Funke

- EU-Gipfel: Tourismusbranche dringt auf Rückkehr zur Normalität, Funke

- Apotheker sehen bei Schnelltest-Einführung viele ungeklärte Fragen, Rheinische Post

- ARD/ZDF-Reform: Politiker von Union und FDP bewerten MIT-Vorschlag positiv, Welt

- Städtetag fordert Klarheit bei Schnelltest-Finanzierung, Rheinische Post

- Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf kritisiert Warnstreikankündigung der IG Metall, HB

- Oppositionspolitiker fordern vor der Ministerpräsidentenkonferenz übereinstimmend ein "realistisches Stufenmodell", Watson

- Deutsche Exportwirtschaft warnt vor Grenzschliessungen zu Frankreich, Rheinische Post

- Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Bundesregierung aufgefordert, am Beförderungsverbot und den Grenzkontrollen für Einreisende aus Virusvariantengebieten festzuhalten, Funke

- Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann hat die geplanten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie verteidigt und die Arbeitgeber vor einer weiteren Verschärfung des Tarifkonflikts gewarnt, FAZ

- Luftverkehrsbranche: Keine Quarantäne für Geimpfte und Reisende mit Negativ-Test, Funke

- Haus- und Fachärzte werden spätestens ab Mai Bürger auch mit Biontech-Impfstoff gegen Corona impfen können, Rheinische Post

- Die Bundesminister haben in den Haushaltsverhandlungen eine Wunschliste von

rund 200 Milliarden Euro an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) u?bermittelt, HB

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hält die Verzögerung bei der Bereitstellung von Corona-Schnelltests in Deutschland angesichts des Ausmasses der Corona-Krise für unverantwortlich, Bild

- "Eine Schicksalsfrage der deutschen Wirtschaft", Gespräch mit Joe Kaeser, Chef des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft u?ber die Folgen der chinesischen Wirtschaftsstrategie für deutsche Unternehmen und die beste Antwort Europas, HB

- "Ohne Netzwerke wäre ich ein Nichts", Gespräch mit Xing-Gründer Lars Hinrichs, HB

- Die Rendite des Fortschritts, Gastbeitrag von TCW-Chef Horst Wildemann, HB

