Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach der kurzzeitigen Rückkehr über die Marke von 14 000 Punkten zu Wochenbeginn scheint beim Dax die Luft schon wieder raus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,44 Prozent tiefer auf 13 951 Punkte. Die Agenda hält insbesondere Unternehmenszahlen bereit, unter anderem die von Hellofresh und Kion . Anhalten dürfte derweil auch die Diskussion über Lockerungen in der Corona-Krise. Grossbritannien hatte hier jüngst einen detaillierten Fahrplan vorgelegt, in Deutschland warnte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erneut vor raschen Schritten. Die nächsten Beratungen unter Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder sind für Mittwoch anberaumt.

USA: - GEWINNE - Das näher rückende umfangreiche Corona-Hilfspaket für die US-Konjunktur sowie eine Beruhigung an den Anleihemärkten haben am Montag für kräftige Gewinne an den US-Börsen gesorgt. Zudem stützten starke Stimmungs- und Wirtschaftsdaten, denn im Februar hellte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark auf. Der Einkaufsmanagerindex ISM erreichte den höchsten Stand seit drei Jahren. Darüber hinaus stiegen die Bauinvestitionen im Januar deutlich kräftiger als erwartet. Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial schloss 1,95 Prozent höher auf 31 535,51 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 2,89 Prozent auf 13 282,95 Punkte vor.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN UND CHINA - Nach der deutlichen Erholung zum Wochenstart sind die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens am Dienstag schon wieder vorsichtiger geworden. "Die asiatischen Märkte scheinen heute Morgen eine Verschnaufpause einzulegen, nachdem sie gestern die weltweite Erholung der Aktien eingeleitet haben", schrieb etwa Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Er vermutet schon wieder schnelle Gewinnmitnahmen als Grund. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,9Prozent auf 29 408 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, sank zuletzt um rund 2 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um knapp 1,4 Prozent abwärts

DAX 14'012,82 1,64% XDAX 14'031,62 1,68% EuroSTOXX 50 3'706,62 1,93% Stoxx50 3'181,15 1,81% DJIA 31'535,51 1,95% S&P 500 3'901,82 2,38% NASDAQ 100 13'282,95 2,89%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,70 +/-0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2023 -0,18% USD/Yen 106,82 0,05% Euro/Yen 128,43 -0,13%

ROHÖL:

Brent 62,78 -0,91 USD WTI 59,76 -0,88 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Unionsminister werden Aufgabe nicht gerecht, Interview, Augsburger Allgemeinen

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnt vor umfassenden Lockerungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wirbt dafür, den Corona-Lockdown auch schon vor dem Unterschreiten einer Inzidenz von 50 weiter zu lockern, Interview, Funke

- Ärzteverbände gegen flächendeckende Schnelltests für Schüler, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Essener Schuh-Unternehmer Heinrich Deichmann beklagt eine Ungleichbehandlung der Handelsunternehmen im Lockdown und fordert Öffnung, Interview, WAZ

- Die Arbeitgeber in der Metallindustrie kritisieren scharf die Warnstreiks der IG Metall, Interview mit Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Neue Osnabrücker Zeitung

- Erntehelfer in Corona-Zeiten: FDP will sozialversicherungsfreie Beschäftigung erneut ausdehnen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Das American Petroleum Institute, einer der mächtigsten Handelsverbände in Washington, ist bereit, die Preisgestaltung für CO2-Emissionen zu unterstützen, WSJ

- Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert in einem gemeinsamen Appell mit den Regierungschefinnen von Estland, Dänemark und Finnland eine Offensive zur Stärkung der digitalen Souveränität der EU, Gastbeitrag, HB

- Der frühere britische Premier Tony Blair ist überzeugt, dass die EU-Staaten ohne den Brexit mit den Corona-Impfungen schneller vorangekommen wären, Interview, Welt

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plädiert für eine Rücknahme von Corona-Einschränkungen, Welt

bis 23.45 Uhr:

- R+V schlägt den Markt um Längen, Gespräch mit Vorstandschef Norbert Rollinger, BöZ

- Österreich und Dänemark setzen auf Impfallianz mit Israel, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Bedeutung der Industriesparte wird in den nächsten Jahren steigen", Gespräch mit Schaeffler-Industrie-Chef Stefan Spindler, HB

- Roche kommt mit Corona-Arzneien voran, Gespräch mit Hagen Pfundner, Vorstand Roche Pharma AG, FAZ

- Alltours will nach Krise neue Mitarbeiter einstellen , Gespräch mit Alleininhaber Willi Verhuven, Rheinische Post

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) pocht vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Krise darauf, dass Unternehmen ihren Beschäftigten Schnelltests anbieten, Welt

- Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil (SPD), will mit dem Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten "für mehr Selbstbestimmung auch in den Zeiten nach der Pandemie" sorgen/ist der Meinung, dass durch die Verhinderung des flächendeckenden Tarifvertrags für die Pflege "eine Riesenchance verpasst wurde, indem die kirchlichen Arbeitgeber in der Caritas diesen Weg nicht mitgegangen sind", Zeit

- Die Jusos fordern Nachbesserungen am Wahlprogrammentwurf der SPD-Spitze, Welt

- EU-Kommission will umfassenden Transparenzpflichten gegen Lohnlücke vorgehen, FAZ

- Amtsärzte warnen vor schnellen Lockerungen, Rheinische Post

- Handelsverband fordert sofortige Öffnung des Einzelhandels, Rheinische Post

- Der Staatsrechtler Thorsten Kingreen hat die Bevorzugung von Friseuren gegenüber anderen Dienstleistungen bei den Öffnungen aus dem Corona-Lockdown kritisiert/ hat scharfe Kritik an der Ministerpräsidentenkonferenz geübt und eine gesetzliche Verankerung der Stufenpläne für die Lockerung des Corona-Lockdowns gefordert, Rheinische Post

- Erst impfen, dann reformieren, Gespräch mit Confindustria-Chef Carlo Bonomi, HB

- "Ein Bitcoin-Preis von 200 000 Dollar ist möglich", Gespräch mit Blockchain-Center-Chef Philipp Sandner, HB

- "Verdoppelt den Preis für Kraftstoff", Gastbeitrag von CAR-Center-Direktor Ferdinand Düdenhöffer, HB

- Ifo: Haltung der Ökonomen zur Corona-Politik kippt, FAZ

- Führende Vertreter der deutschen Wirtschaft wollen die Energiewende neu ausrichten, FAZ

