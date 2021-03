Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - DAX NÄHERT SICH REKORD - Der Dax könnte am Mittwoch weiter an sein Rekordhoch heranrücken. Der Broker IG taxierte den Index zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,41 Prozent höher auf 14 098 Punkte. Er schielt damit weiter auf seine Bestmarke von 14 169 Punkten. Jüngst hatten die Beruhigung am US-Anleihemarkt, Fortschritte bei den Impfkampagnen und beim geplanten neuen US-Konjunkturpaket die Aktienmärkte gestützt. Gespannt wird nun auf die Bund-Länder-Beratungen in Deutschland am Mittwoch geblickt. Es ist ein schmaler Grat zwischen Öffnungen und drohender dritter Welle.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einem sehr starken Wochenauftakt geschwächelt. Besonders deutlich gaben Technologiewerte nach. Warnungen Chinas vor Bewertungsblasen an den ausländischen Kapitalmärkten drückten wohl ebenfalls etwas auf die Stimmung. Der weltweit bekannteste Index Dow Jones Industrial schloss letztlich mit minus 0,46 Prozent auf 31 391,52 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,68 Prozent auf 13 059,95 Punkte ein.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Die Aussicht auf eine Umsetzung des geplanten US-Konjunkturpakets liefert der Wachstumsfantasie der Anleger neue Nahrung, während die Befürchtungen hinsichtlich einer womöglich ausufernden Inflation infolge der Pläne der US-Regierung weiter in den Hintergrund rückt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um ein halbes Prozent auf 29 559 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt rund 1,5 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt um knapp 2 Prozent aufwärts.

DAX 14039,80 0,19% XDAX 14043,11 0,08% EuroSTOXX 50 3707,72 0,03% Stoxx50 3190,63 0,3% DJIA 31391,52 -0,46% S&P 500 3870,29 -0,81% NASDAQ 100 13059,95 -1,68%

Bund-Future 174,89 -0,02%

Euro/USD 1,2082 -0,06% USD/Yen 106,86 0,11% Euro/Yen 129,11 0,04%

Brent 62,94 +0,24 USD WTI 59,88 +0,13 USD

- Landkreise fordern Geschäftsöffnungen ab Montag, Neue Osnabrücker Zeitung

- Dehoga: "Das ist kein Öffnungs-, sondern ein Schliessungsplan"

- Kritik an Plänen der Bundesregierung, Aussengastronomie und Hotels erst im vierten Öffnungsschritt zu berücksichtigen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Umfrage: Bürger halten Markus Söder (CSU) für den kompetentesten Corona-Politiker, HB

- Im Streit über die Besetzung der Spitzenämter am Bundesfinanzhof (BFH) warnt der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Klaus Rennert, vor politischer Einflussnahme, FAZ

- Gruppe von Investmentfirmen wollen US-Autodienstleister Mavis Express Tire Services für 6 Milliarden US-Dollar übernehmen, WSJ

- Lockdown: Fitnessstudiobetreiber McFit klagt gegen Schliessung seiner "Outdoor-Gyms", Wirtschaftswoche

- "Die Ruhe zu bewahren ist das Wichtigste", Gespräch mit Kion-Chef Gordon Riske, BöZ

- Logistik-Start-up Sennder hält nach nach analogen Zielen Ausschau, Gespräch mit Firmenchef David Nothacker, BöZ

- Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat den Alleingang seines Landes innerhalb der EU mit russischem und chinesischem Impfstoff mit dem Versagen der EU-Kommission gerechtfertigt, Bild

- "Es wird endlich Zeit für differenziertere Massnahmen", Gespräch mit Deutsche-Bank-Chefvolkswirt Stefan Schneider über die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und die politischen Implikationen, BöZ

- Der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, Klaus Cichutek, verteidigt den Impfstoff von Astrazeneca, Rheinische Post

- Der Einzelhandel fordert eine rasche Öffnung der wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Geschäfte ab dem 8. März, HB

- EU-Justizkommissar Didier Reynders erwartet von der Einigung der Bundesregierung auf ein deutsches Lieferkettengesetz Rückenwind für ein EU-Gesetz, FAZ

- Ärger um Test-Strategie: Geplante Lockdown-Lockerungen auf Corona-Gipfel wieder in Gefahr, Business Insider

- Handel übt scharfe Kritik an Plänen für Lockdown-Verlängerung, HB

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat dafür geworben, den Impfstoff-Mangel in Deutschland auch mit dem russischen Impfstoff Sputnik V zu beheben, Funke

- Trickbetrug bei der Grundrente: Opposition im Bundestag verlangt Informationskampagne der Regierung, Funke

- Infektionsschutzgesetz: Grosse Koalition will Corona-Beschränkungen nicht mehr nur an den Inzidenzwert koppeln, Welt

- Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber (CSU) fordert, die Digitalisierung gleichwertig mit Massnahmen gegen den Klimawandel zu behandeln, HB

- Vor der Bund-Länder-Schaltkonferenz an diesem Mittwoch hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dazu aufgerufen, vorrangig weitere Öffnungsschritte an Schulen zu beschliessen, Funke

- Mittelstand schreibt Brandbrief an Bundeskanzlerin Merkel/Unterzeichner fordern Mittelstandsgipfel, Funke

- Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) fordert von Bund und Ländern, dass Kommunen und Gemeinden die Freiheit bekommen, selbstbestimmter zu agieren, Welt

- Die stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Katja Suding fordert vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Politik am Mittwoch schnelle Öffnungen, Watson

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mahnt vor dem morgigen Bund-Länder-Gipfel eine klare Öffnungsperspektive an und fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu klareren Öffnungsschritten auf, Bild

- DIHK-Umfrage: Innenstadt-Handel erwartet schlechtere Geschäfte als im Krisenjahr 2020, Rheinische Post

- Umfrage: Jeder vierte Studierende wohnt wieder Zuhause, Funke

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich skeptisch zu Vorschlägen geäussert, Impfvordrängler mit hohen Bussgeldern zu bestrafen, Rheinische Post

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat mit Blick auf das Gesetzespaket der EU-Kommission für digitale Dienste scharfe Regeln für Digitalkonzerne gefordert, HB

- Neuer Corona-Plan von Bund und Länder: Öffnungen bereits ab einer Inzidenz von unter 100 möglich, Business Insider

- Neuer Corona-Ausschuss des Bundestages soll schnell seine Arbeit aufnehmen, Rheinische Post

- "Technologie wird die Bilanzprüfung sicherer machen", Gespräch mit Deloitte-Deutschland-Chef Volker Krug, HB

- "Mit dem letzten Jahr ist nichts vergleichbar", Gespräch mit Microsoft-Manager Jeff Teper über Kommunikationstool Teams, HB

- "Die grösste Blase aller Zeiten", Gespräch mit Vermögensverwalter Jens Ehrhardt über Gefahren der Kryptowährungen und die Chancen am Aktienmarkt, HB

- Eine unabhängige Vergleichswebsite für den Kontovergleich ist nach dem Rückzug von Check24 vorerst nicht in Sicht, HB

- Die schwedische Gesellschaft Cevian will Gehälter von Führungskräften börsennotierter Unternehmen künftig an Nachhaltigkeitsziele koppeln, Gespräch mit Managing Partner und Mitgründer Lars Förberg, HB

- Grünes Kapital für den Klimaschutz, Gastbeitrag von DZ-Bank-Kapitalmarktvorstand Wolfgang Köhler, HB

- Das Entwicklungsministerium drängt auf eine Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt, Gespräch mit Staatssekretär Martin Jäger, FAZ

- Heraeus-Noblelight-Chef beklagt mangelnde Unterstützung aus der Politik für technische Lösungen im Kampf gegen die Pandemie, Gespräch mit Martin Ackermann, FAZ

- "Ältere Versicherte fallen auf aggressive Tarifoptimierer rein", Gespräch mit Tarifwechselberater Javier Garcia, FAZ

