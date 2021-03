----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Belastet durch steigende Renditen in den USA steuert der Dax am Freitag auf einen weiteren Rücksetzer zu. Zur Wochenmitte hatte er noch einen Rekord aufgestellt, doch nun steigen die Renditen am Anleihemarkt wieder. Dies hemmt das Interesse an Aktien. Schon in der vergangenen Woche war dies der Grund für Kursverluste. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Freitag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 13 996 Punkte. Am Vortag hatte sich der Leitindex letztlich noch über der Marke von 14 000 Punkten gehalten, nun droht diese nochmals knapp unterschritten zu werden. Im Wochenverlauf zeichnet sich für den Dax bei dieser Indikation aber noch ein Plus von 1,5 Prozent ab.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Nach einem anfangs nervösen Auf und Ab am Donnerstag haben vage Äusserungen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell die US-Börsen schliesslich auf Talfahrt geschickt. Am US-Rentenmarkt zogen zugleich die Renditen wieder kräftig an. Der bekannteste US-Index, der Dow Jones Industrial , büsste 1,11 Prozent auf 30 924,14 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 sackte um 1,34 Prozent ab auf 3768,47 Punkte ab. Zeitweise hatte er noch etwas tiefer notiert und hatte damit sämtliche Gewinne im bisherigen Jahresverlauf eingebüsst.

ASIEN: - JAPAN SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Der Renditeanstieg in den USA dämpft weiter die Lust auf riskantere Anlageklassen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,3 Prozent zu und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,5 Prozent aufwärts. Trotz der globalen Rezession durch die Corona-Pandemie will China 2021 ein Wirtschaftswachstum von "mehr als sechs Prozent" erreichen. Um unabhängiger vom Ausland zu werden, unterstrich Regierungschef Li Keqiang zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses, dass der Entwicklung der heimischen Wirtschaft "Vorrang gegeben" werden müsse.

DAX 14056,34 -0,17% XDAX 13977,46 -0,32% EuroSTOXX 50 3704,85 -0,21% Stoxx50 3181,88 -0,17% DJIA 30924,14 -1,11% S&P 500 3768,47 -1,34% NASDAQ 100 12464,00 -1,73%

Bund-Future 173,82 -0,05%

Euro/USD 1,1960 -0,09% USD/Yen 108,1045 0,2% Euro/Yen 129,2960 0,12%

Brent 67,39 +0,65 USD WTI 64,42 +0,59 USD

- Die Deutsche Bahn will bis Ende 2021 rund 12,7 Milliarden Euro in das Schienennetz und die Renovierung von Bahnhöfen investieren, Spiegel

- Digitalsteuer: EU erhofft sich Deal mit den USA bis zum Sommer, HB

- VW-Strategiechef Michael Jost hofft auf Milliardenerlöse mit E-Autos als Stromspeicher, Wiwo

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verteidigt die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, Saarbrücker Zeitung

- EU-Agrarmilliarden: Grüne wollen stärkere Kopplung an Umweltschutzmassnahmen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Hausärzteverband kritisiert die Bund-Länder-Beschlüsse zu möglichen Öffnungsschritten nach monatelangem Corona-Lockdown als "schwer nachvollziehbar", Rheinische Post

- RB Leipzig läuft Borussia Dortmund aus Sicht von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch nicht den Rang als zweite Kraft in Deutschland ab, Funke

- Lufthansa Technik sticht Finanzinvestor Brookfield ins Auge, Gespräch mit Firmen-Manager Ralf Rank, BöZ

- Autovertrieb geht online mit Auto-Abos, Gastbeitrag von Car-Direktor Ferdinand Dudenhöffer, BöZ

- Angesichts des Streits um fehlende Schnelltests spricht der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki der Bundesregierung die Fähigkeit ab, die Probleme in dieser Krise noch zu lösen, Bild

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich dagegen ausgesprochen, die Impfreihenfolge umzustellen/erwägt die Einrichtung öffentlicher Testzentren zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Rheinische Post

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt die von der EU-Kommission geplanten Impfpässe ab, Welt

- Opel spürt Brexit kaum, Gespräch mit Michael Lohscheller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, FAZ

- "Frankfurt ist auf jeden Fall ein Gewinner", Gespräch mit JPMorgan-Deutschland-Chef Stefan Povaly, FAZ

- Bund zahlt 2,4 Milliarden Euro an Energieversorger, FAZ

- "Ohne klare Zielvorgaben passiert zu wenig", Gespräch mit Bayer-Chef Werner Baumann über die Vorteile von Vielfalt im Unternehmen, über den Sinn, den Blick zu weiten, und die Notwendigkeit einer Quote, HB

- Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz sieht keine Inflationsgefahren, HB

- Arbeitgeber sehen offene Finanzierungs- und Haftungsfragen in Impfkampagne, HB

- Kommunen, Hausärzte und Testhersteller sehen eklatante Mängel bei Corona-Teststrategie des Bundes, Welt

- Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat angesichts der massiven Kritik an den jüngsten Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern vor einer Vorverurteilung der Bundesregierung gewarnt, Rheinische Post

- Corona-Krise: Ministerien rufen Investitionsmittel aus Konjunkturpaket nur zögerlich ab, Welt

- Deutsche Wirtschaft will Regierung beim Impfen helfen, Welt

- Der Ökonom Lars Feld hat sich verärgert über die Umstände seiner Ablösung als Chef der Wirtschaftsweisen geäussert, Funke

- Staatsrechtler und Ex-Verteidigungsminister Rupert Scholz kritisiert die MPK-Beschlüsse, Bild

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat den Druck auf die Union für eine Einigung erhöht, um Mieter künftig vor der Weitergabe des CO2-Preises durch Vermieter zu schützen, Rheinische Post

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) rechnet bis April mit gut zwei Millionen Erstimpfungen in Nordrhein-Westfalen, Kölner Stadt-Anzeiger

- Corona zwingt uns, neu zu denken, Gastbeitrag von Bahn-Personalvorstand Martin Seiler, HB

