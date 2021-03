Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER - Der Dax kann seine Gewinne nach dem Vortagesrekord am Dienstag wohl zunächst verteidigen. Nach durchwachsenem Verlauf an der Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit leichten Kursgewinnen bei 14 400 Punkten. "Es ist faszinierend, wie stark sich der Dax abkoppelt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Während die Pandemie-Gewinner aus dem US-Technologieindex Nasdaq 100 abverkauft werden, dringt der Dax in neue Höhen vor. Die Anleger wetten auf eine florierende Post-Covid-19 Wirtschaft und kaufen zyklische Aktien." Altmann sprach von einer regelrechten "Euphorie".

USA: - DOW MIT REKORD/TECHWERTE UNTER DRUCK - Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Montag weiter vom hoch bewerteten Technologiesektor abgerückt. Standardwerte liefen erneut besser. Der Dow Jones Industrial kletterte auf ein Rekordhoch bei 32 148 Punkten, danach liess der Schwung nach und der Leitindex beendete den Handel mit plus 0,97 Prozent auf 31 802,44 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab indes belastet von Tech-Werten um 0,54 Prozent auf 3821,35 Punkte nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Die Kursverluste bei US-Technologieaktien belasteten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss dennoch ein Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt hingegen 0,6 Prozent ein, während es in Hongkong für den Hang Seng um rund ein Prozent nach oben ging. In China stemmten sich laut Kreisen Staatsfonds mit Käufen gegen einen Abverkauf.

DAX 14380,91 3,31% XDAX 14358,76 2,18% EuroSTOXX 50 3763,24 2,55% Stoxx50 3231,69 2,19% DJIA 31802,44 0,97% S&P 500 3821,35 -0,54% NASDAQ 100 12299,08 -2,92%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,97 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1858 0,11% USD/Yen 109,1815 0,25% Euro/Yen 129,4530 0,35%

ROHÖL:

Brent 68,67 0,43 USD WTI 65,35 0,30 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Kassenärztliche Bundesvereinigung: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für Test-Chaos gesorgt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnt vor Gefahr eines erneuten Corona-Lockdowns, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Union kritisiert SPD-Ankündigung von zwölf Euro Mindestlohn, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 5.00 Uhr:

- Die Jusos fordern, den öffentlichen Nahverkehr grundsätzlich über Beiträge zu finanzieren, Interview mit der Vorsitzenden Jessica Rosenthal, Welt

- Die Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China ist laut einer Analyse der Wirtschaftsprüfung- und Beratungsgesellschaft EY in der Corona-Krise stark gewachsen, Welt

- Der Stromversorger EnBW will nach dem Konzernumbau das Ergebnis bis 2025 auf über drei Milliarden Euro steigern, Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Frank Mastiaux, Welt

- Fast ein Drittel der Vollzeitbeschäftigen in Deutschland muss nach 45 Berufsjahren mit einer Rente von weniger als 1100 Euro netto auskommen, Funke

- Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, warnt vor erheblichen Belastungen bei den kostenfreien Schnelltests, Interview, Rheinische Post

- Russland betreibt nach einem neuen EU-Bericht eine systematische und umfassende Desinformationskampagne gegen Deutschland, Funke

- Als Konsequenz aus der Masken-Affäre fordert SPD-Chef Norbert Walter-Borjans eine Verschärfung des von Union und SPD vereinbarten Lobbyregisters, Interview, Funke

bis 23.45 Uhr:

- Die Alphabet-Tochter Google öffnet ihr Reise-Portal für kostenlose Einträge von Hotels und Reiseveranstalter, Interview mit dem Google-Manager Richard Holden, FAZ

- Die Auswirkungen des Homeoffice-Trends auf den Markt für Büroimmobilien werden laut der Chefin des Immobilienunternehmens DIC Asset, Sonja Wärntges, zu negativ dargestellt, BöZ

- Die Fluggesellschaft Condor spricht derzeit mit möglichen Investoren, die dem Unternehmen zur Bewältigung der Coronakrise finanziell unter die Arme greifen könnten, BöZ

- Die Schweizer Investmentgesellschaft BB Biotech glaubt an den US-Impfstoffanbieter Moderna, Interview mit dem Leiter des Investmentteams, Daniel Koller, BöZ

- Die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, fordert den in der Masken-Affäre zurückgetretenen Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel auf, seine Provision zu spenden, Stuttgarter Zeitung

bis 21.00 Uhr:

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rechtfertigt das Exportverbot für Astrazeneca von Italien nach Australien mit dem ungewöhnlich hohen Rückstand des Impfstoffherstellers bei seinen Lieferungen an die EU: "Astrazeneca hat im Zeitraum von Dezember bis März der EU weniger als zehn Prozent der bestellten Menge geliefert", Interview, Wiwo

-Der Mittelstandsverband BVMW verschärft wegen der Hackerangriffe auf E-Mail-Programme von Microsoft seine Sicherheitsmassnahmen, Interview mit der Leiterin der Mittelstandsallianz beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Diana Scholl, HB

- EU-Ratspräsidentschaft will umstrittenes Mercosur-Abkommen bis Ende Juni zum Abschluss bringen, Interview mit dem portugiesischen Aussenminister Augusto Santos Silva, HB

- Deutschland hat in der Pandemie tausende Pflegekräfte verloren, Funke

- Unionsfraktion will sich nach Masken-Affäre einen Verhaltenskodex geben, "der über das, was rein rechtlich von Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwartet wird, deutlich hinausgeht.", Rheinische Post

- Die Bundesländer können bis Dienstag 10,5 Millionen Schnelltests abrufen, Welt

- Deutschland droht bei der Entwicklung eines Quantencomputers "made in Germany" den Anschluss zu verlieren, HB

- Die Bundesregierung gerät wegen der Ostseepipeline Nord Stream 2 zunehmend unter Druck. Jetzt fordert auch die litauische Premierministerin Ingrida Simonyte einen Stopp des russisch-europäischen Projekts, Interview, HB

- Die grösste A380-Flotte der Welt soll bis Ende 2021 wieder in der Luft sein, Interview mit dem Chef der Fluggesellschaft Emirates, Tim Clark, FAZ

