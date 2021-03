Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem Vortagesrekord zeichnet sich im Dax am Mittwoch ein kleiner Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 14 410 Punkte. An der Wall Street bot sich ein gemischtes Bild: So sattelte der Dow Jones Industrial mit 32 150 Punkten zwar auf seinen Rekord zwei Punkte auf, trat aber kraftlos auf der Stelle. Viel Erholungsdynamik gab es derweil bei den Tech-Werten an der Nasdaq. Diese bestimmte auch den marktbreiten S&P 500 , dem aber durch leichte Gewinnmitnahmen im späten Handel ein Befreiungsschlag verwehrt blieb.

USA: - ERHOLUNG IM TECHNOLOGIESEKTOR - Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Auch die Impffortschritte stützten das Geschehen an den Märkten. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Technologiewerte nach oben. Nach einem weiteren Rekord blieb allerdings für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss mit plus 0,10 Prozent auf 31 832,74 Punkten kaum etwas übrig.

ASIEN: - ETWAS FESTER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch von der Erholung im US-Technologiesektor profitiert. Allerdings liess der Schwung wie schon in den USA auch in Asien im Verlauf nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,03 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 1,28 Prozent. In Hongkong trat der Hang Seng praktisch auf der Stelle.

DAX 14'437,94 0,40% XDAX 14'446,90 0,61% EuroSTOXX 50 3'786,05 0,61% Stoxx50 3'250,46 0,58% DJIA 31'832,74 0,10% S&P 500 3'875,44 1,42% NASDAQ 100 12'794,49 4,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 171,32 0,04%

Euro/USD 1,1872 -0,25% USD/Yen 108,9005 0,37% Euro/Yen 129,2905 0,12%

Brent 66,88 -0,64 USD WTI 63,49 -0,52 USD

- China und USA sprechen über mögliches Aussenministertreffen, South China Morning Post

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) rügt Frankreich wegen längeren Laufzeiten für Alt-AKW, Passauer Neue Presse

- Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS): Europa ohne AKW wäre sicherer, Tagesspiegel

- Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte: Können pro Monat fünf Millionen Menschen impfen, Funke Mediengruppe

- BER-Chef Lütke Daldrup räumt Posten zum September, Berliner Morgenpost

- EU spricht sich dagegen aus, allzu tief in das Geschäft von Messenger-Diensten einzugreifen, damit könne Innovation verhindert werden, HB

- Der Deutsche Ferienhausverband hat von den Ministerpräsidenten noch vor ihrem Treffen am 22. März eine Entscheidung über Öffnungen für den Tourismus gefordert, Der Tagesspiegel

- Softbank investierte 400 Millionen US-Dollar in Greensill Monate vor dem Zusammenbruch, WSJ

- Schwache Kontrollen bei der Bafin: Behörde kümmerte sich lange kaum um Aktienkäufe der Mitarbeiter, HB

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält die Impfung von monatlich 20 Millionen Menschen ab April in den Arztpraxen für möglich, Interview, Welt

- Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, erwartet eine deutliche Ausweitung der Impfstoff-Lieferungen und hat sich zuversichtlich über eine Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V in der EU geäussert, Interview, Rheinische Post

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat nach der Masken-Affäre um mehrere Bundestagsabgeordnete der Union rechtliche Nachschärfungen im Abgeordnetengesetz gefordert, Interview, Rheinische Post

- Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) fordert in Maskenaffäre Offenlegung möglicher weiterer Fälle, Interview, Rheinische Post

- Die vor der Privatisierung stehende Spielbanken-Tochter des Landes Nordrhein-Westfalen, Westspiel, mausert sich vom finanziellen Sorgenkind zur lukrativen Unternehmung, Rheinische Post

- Laut dem Leiter IT-Security von Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Thomas Schumacher, nimmt die Zahl der Cyberattacken auf Banken ebenso zu wie ihre 'Qualität', BöZ-

- Der Innenminister Baden-Württembergs und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl strebt mit seiner Partei eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen an, Bild

- Unionsfraktionsvize Gitta Connemann warnt vor Stigmatisierung von Bundestagsabgeordneten wegen der Corona-Schutzmasken-Affäre, schliesst aber weitere Fälle nicht aus, Interview, Rheinische Post

- Die Details zum geplanten Härtefallfonds der Bundesregierung stehen. Einen entsprechenden Beschlussentwurf fasste der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun, mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder, HB

- Der Gründer des tschechischen Online-Supermarkts Rohlik, Tomas Cupr, will die angekündigte Expansion nach Deutschland zur Vorbereitung auf einen Börsengang in Frankfurt nutzen, Interview, HB

- Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, unterstützt den Vorschlag der neuen US-Regierung, eine Allianz im Technologiebereich zu formen Interview, HB

- Die Namen aller Bundestagsabgeordneten, die im Zusammenhang mit der Beschaffung von Corona-Schutzmasken gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium in Erscheinung getreten sind, dürfen nicht öffentlich genannt werden, HB

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht in der Maskenaffäre kein strukturelles Problem der CDU, sondern ein Fehlverhalten Einzelner, Südwest Presse

- Die EU-Kommission will laut Vizepräsidentin Margrethe Vestager bis zum Sommer einen europäischen Impfpass entwickeln, Interview, HB

