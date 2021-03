----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Lockdown-Verlängerungen drücken den Anlegern am deutschen Aktienmarkt etwas aufs Gemüt. Nach einem moderaten Vortagesplus wird der Dax am Dienstag wieder etwas tiefer erwartet, der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 14 602 Punkten. Nach seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag von 14 804 Punkten bewegt sich der deutsche Leitindex damit weiterhin auf hohem Niveau. Der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland wird angesichts steigender Corona-Infektionszahlen bis zum 18. April verlängert.

USA: - KURSGEWINNE - Die sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt und positive Corona-Nachrichten haben den New Yorker Aktienbörsen am Montag Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine moderaten Anfangsverluste schnell ab und arbeitete sich nach oben. Am Ende behauptete er ein Plus von 0,32 Prozent auf 32 731,20 Punkte, womit er sich nach zwei Verlusttagen wieder etwas stabilisierte. Davor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 33 000 Punkten geknackt.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas schwächer tendiert. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,6 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt 1,12 Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 1,35 Prozent. Die Unsicherheit rund um den Globus über die Corona-Entwicklung bleibt weiter hoch.

DAX 14657,21 +0,25% XDAX 14661,29 +0,24% EuroSTOXX 50 3833,84 -0,08% Stoxx50 3283,03 +0,19% DJIA 32731,20 +0,32% S&P 500 3940,59 +0,70% NASDAQ 100 13086,51 +1,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,58 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,19252 -0,06% USD/Yen 108,7210 -0,12% Euro/Yen 129,6446 -0,18%

ROHÖL:

Brent 63,90 -0,72 USD WTI 60,88 -0,68 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die FDP lehnt einen strikten Lockdown mit kompletten Geschäftsschliessungen an den Tagen rund um Ostern ab, Interview mit Stephan Thomae, Fraktionsvize der FDP, Welt

- Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigem Amt: Sanktionen Chinas willkürlich und nicht nachvollziehbar, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Frontex-Chef Fabrice Leggeri: Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen nach Corona, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Impfzentrum möchte 70- bis 79-Jährige schon früher impfen, WAZ

- Ein Team aus Informationssicherheitsspezialisten hat beim digitalen Covid-19-Impfnachweis in der Schweiz erhebliche Sicherheitslücken gefunden, HB

- Verdi zweifelt an schneller Einigung beim Commerzbank-Stellenabbau, Interview mit Stefan Wittmann, Aufsichtsrat der Commerzbank und Verdi-Funktionär, WiWo

- INSA-Umfrage: Alle Unions-Minister der Bundesregierung fallen beim Wähler durch, Bild

- FDP-General Volker Wissing fordert die Entlassung der beiden CDU-Minister Jens Spahn und Peter Altmaier, Bild Live

- Der Zentralrat der Juden in Deutschland fürchtet das Scheitern eines Gesetzespakets gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Hasskriminalität, Gastbeitrag des Zentralratsvorsitzenden Josef Schuster, HB

bis 22.45 Uhr:

- WDR-Intendant sieht für 2030 eine öffentlich-rechtliche Mediathek, Gastbeitrag von Tom Buhrow, FAZ

- Bundesministerien verdoppeln Investitionen in IT-Ausstattung in Corona-Krise nahezu, HB

bis 21.00 Uhr:

- Rodenstock-Eigentümer Compass prüft Verkauf, Welt

- Lebensversicherungen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will "Garantiezins" auf 0,25 Prozent absenken, Rheinische Post

- Staatsrechtler sieht nächtliche Ausgangsbeschränkungen kritisch, HB

- IW-Chef Michael Hüther: Haben in Deutschland falsche politische Führung, Bild

- Experten warnen vor europaweiter Bad Bank für faule Kredite, HB

- Grüne warnen vor Schnelltest-Nutzung in Modellprojekten oder für Urlaub - FDP über mögliche Schulschliessungen: "Können uns ein erneutes Bildungsdesaster nicht erlauben", Welt

- Experten kritisieren Vorbereitung der Corona-Massentest als mangelhaft und chaotisch, Welt

- "Jeden Tag ein neues Problem", Gespräch mit Irlands Vizepremier Leo Varadkar über die Brexit-Folgen, HB

- In der Debatte um die Stärkung des nationalen Bevölkerungsschutzes fordert die SPD-Bundestagsfraktion eine Änderung des Grundgesetzes, um die Befugnisse des Bundes in länderübergreifenden Katastrophenfällen auszuweiten, Rheinische Post

- Fluglinien wollen Urlaubs-Rückkehrer selbst testen, Bild

- Videospielmarkt in Deutschland wächst um zwei Milliarden Euro, FAZ

