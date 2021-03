Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Pandemiesorgen vor allem in Europa zusammen mit schwachen Vorgaben von den Überseebörsen dürften zur Wochenmitte zunächst auf dem Dax lasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Mittwoch mit 0,44 Prozent im Minus auf 14 597 Punkten. Er bewegt sich nach seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag von 14 804 Punkten aber weiter auf hohem Niveau. Die fallenden Ölpreise seien ein Indikator für eine sich hinziehende wirtschaftliche Erholung aufgrund der erneuten Lockdowns in vielen Ländern, sagten Marktbeobachter.

USA: - SCHWÄCHER - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nach einem lange unspektakulären Handel in den letzten zwei Stunden unter Druck geraten. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte fast durchgängig moderat im Minus, schloss dann aber 0,94 Prozent tiefer bei 32 423,15 Punkten. Am Montag hatte er noch moderat zugelegt. Marktbeobachter sahen die Lockdown-Massnahmen in Europa infolge hoher Corona-Infektionszahlen und dessen Auswirkungen auf das weltweite Wirtschaftswachstum als Belastung.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch deutliche Kursverluste verzeichnet. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 zwei Prozent schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt 1,59 Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 2,23 Prozent. Am Markt schwindet die Hoffnung auf ein rasches Durchstarten der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie für manche Teile der Welt.

DAX 14'662,02 +0,03% XDAX 14'606,81 -0,37% EuroSTOXX 50 3'827,02 -0,18% Stoxx50 3'276,26 -0,21% DJIA 32'423,15 -0,94% S&P 500 3'910,52 -0,76% NASDAQ 100 13'017,79 -0,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,23 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1842 -0,06% USD/Yen 108,4880 -0,09% Euro/Yen 128,4750 -0,15%

ROHÖL:

Brent 61,04 +0,25 USD WTI 57,96 +0,20 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing übt harte Kritik an der jüngsten Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), wegen der gestiegenen Staatsanleiherenditen im Euroraum das Tempo bei den Anleihekäufen temporär zu erhöhen, Interview, BöZ

- Zalando tauscht Top-Managerin Daliri-Freyduni aus, Business Insider

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Deutschland gibt zusätzliche 140 Millionen im Kampf gegen Tuberkulose, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Rechtswissenschaftler Steffen Augsberg bewertet die Beschluüsse für den harten Oster-Lockdown kritisch, Interview, Welt

- Der Chef der Hausärzte Ulrich Weigeldt übt Kritik an Lockdown: "Ich vermisse eine klare Strategie. Einen Plan, wie es nach dem 18. April weitergeht", Interview, Welt

- Hinweise auf neuen Umbau bei Siemens/Konzernchef gründet Vorratsgesellschaften, Welt

- Toyota und Isuzu mit wechselseitiger Beteiligung, Nikkei

bis 22.45 Uhr:

- CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, Bild

- Politiker von SPD und FDP für vorgezogene Rentenauszahlung, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Hellofresh baut eigene Kühlwagenflotte in Deutschland auf, HB

- Chemiearbeitgeber kritisieren Gründonnerstagsbeschluss, HB

- Bundesregierung rechnet mit 15,3 Millionen Impfdosen im April, Bild

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen fordert neue Sanktionen gegen China, HB

- Autobranche ist bereit zu strengeren Klimazielen, HB

- Wasserstoffrat-Vorsitzende Katherina Reiche: Bundesregierung steht bei Umsetzung der Wasserstoffstrategie auf der Bremse, HB

- Studie des Handelsforschungsinstituts IFH sieht 80 000 Geschäfte vor dem Aus, HB

- Bafin-Verwaltungsrat vertagt Entscheidung über Arbeitsplatzaufbau, HB

- "Gewaltiger digitaler Fortschritt", Gespräch mit IDW-Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann, HB

- Mehr Ladesäulen müssen her, Gastbeitrag von Ökonomen Clemens Fuest und Henrik Thiele, HB

- Nach zähen Verhandlungen: Norwegen und Deutschland einigen sich auf milliardenschweren U-Boot-Deal, Business Insider

- Umfrage: Vertrauen in Union und Regierung sinkt, FAZ

- "Die Umsetzung sollte man Profis überlassen", Gespräch mit Johanniter-Unfall-Hilfe-Präsident Frank-Jürgen Weise über das Corona-Management, FAZ

- "Finger weg von der Klimapolitik", Gespräch mit tschechischem Nationalbank-Vizechef Marek Mora über "grüne" Notenbankpolitik", FAZ

- Österreichs Kanzler warnt vor Spaltung Europas wegen Impfstoffverteilung, Gespräch mit Sebastian Kurz (ÖVP), Welt

