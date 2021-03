Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Das jüngste Rekordhoch im Dax bei 14 804 Punkten bleibt zu Beginn der neuen Handelswoche im Fokus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 14 774 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax um fast ein Prozent zugelegt. Der Dax dürfte Experten zufolge auch in der verkürzten Handelswoche vor Ostern Steherqualitäten beweisen. Verschiedene Misserfolge in der hierzulande laufenden Corona-Impfkampagne haben die Anleger nicht entmutigt, im Gegenteil: Zuletzt sind immer wieder Schnäppchenjäger auf den Plan getreten, die nach Kursrückschlägen beherzt bei Aktien zugegriffen haben.

USA: - DOW NIMMT REKORD INS VISIER - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Freitag auf den letzten Metern noch einmal Vollgas gegeben. Damit endete eine durchwachsene Woche mit einem positiven Schlussakkord. Als Treiber machten Marktbeobachter erfreuliche Konjunkturdaten, positive Nachrichten für den Bankensektor und die rasant verlaufende Corona-Impfkampagne in den USA aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial bekam in den letzten Minuten noch einmal einen kräftigen Schub. Am Ende stand ein Kursplus von 1,39 Prozent auf 33 072,88 Punkte, womit er sein nur wenige Tage altes Rekordhoch wieder ins Visier nahm.

ASIEN: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag Kursgewinne verzeichnet. Die positive Stimmung rund um den Globus hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise und der Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft an. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann 0,5 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 0,1 Prozent zu.

DAX 14748,94 0,87% XDAX 14858,64 1,10% EuroSTOXX 50 3866,68 0,89% Stoxx50 3297,60 0,73% DJIA 33072,88 1,39% S&P 500 3974,54 1,66% NASDAQ 100 12979,12 1,55%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,12 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1778 -0,14% USD/Yen 109,4505 -0,21% Euro/Yen 128,9125 -0,35%

ROHÖL:

Brent 63,53 -1,04 USD WTI 59,88 -1,09 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Nach nur drei Sitzungen ist die am 3. März von der Bundesregierung ins Leben gerufene "Taskforce Testlogistik" am 19. März bereits wieder auf Eis gelegt worden, Bild

- Zahlreiche Impfzentren über Ostertage geschlossen, Bild

- Angesichts steigender Umfragewerte spricht sich der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Konstantin von Notz grundsätzlich für eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP als mögliches Regierungsbündnis auf Bundesebene aus, Bild

- Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis90/Die Grünen) warnt vor einer "Kernschmelze in unserer Gesellschaft", wenn bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter vor allem auf Kontaktbeschränkungen gesetzt wird, Bild Live

- Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis90/Die Grünen) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterstützen Forderung der Bundeskanzlerin nach Ausgangssperren, Bild Live

- Die deutschen Tierärzte fordern die Politik auf, sie in die Impfkampagne einzubinden, Interview mit dem Präsidenten des Bundesverbands der praktizierenden Tierärzte, Siegfried Moder, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie fordert angesichts der steigenden Corona-Zahlen, Dosen für Zweitimpfungen nicht mehr zurückzulegen, Interview mit Generalsekretär Carsten Watzl, Augsburger Allgemeine

- Strengere Corona-Massnahmen sind aus Sicht von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unausweichlich und waren absehbar, Interview, Funke

- Nach internationaler Kritik an Japans erwägt die Regierung in Tokio, staatliche Exporthilfen für Kohlekraftwerke zu stoppen, Nihon Keizei Shimbun

- Die Commerzbank setzt bei ihrem grundlegenden Umbau auf die Unterstützung von Google, Interview mit Commerzbank-IT-Vorstand Jörg Hessenmüller, HB

- Als Reaktion auf die Rolle der Schulaufsicht bei den jüngsten Schul-Skandalen Berlins fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) jetzt eine unabhängige Beschwerdestelle, Interview mit GEW-Vorsitzendem Tom Erdmann, rbb

- Die SPD in Niedersachsen fordert eine deutlich höhere Transparenz und strengere Regeln bei den Nebeneinkünften niedersächsischer Landtagsabgeordneter, Interview mit Hanna Naber, Generalsekretärin der Landespartei, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Bundesregierung wird deutlich mehr als eine Milliarde Euro für die humanitäre Hilfe im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien zur Verfügung stellen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der US-Elektroautobauer Tesla muss sich auf Engpässe bei seiner Fabrik in Brandenburg einstellen: "Wir können Tesla nicht einfach mehr Wasser liefern, dann bricht das gesamte Versorgungssystem für 170 000 Menschen in der Region zusammen", Interview mit Chef des zuständigen Wasserverbands, André Bähler, HB

- Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie fordert der Handelsverband HDE Einkaufsgutscheine für die Bürger, um die Wirtschaft nach der Krise wieder anzukurbeln, Interview mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, HB

bis 02.00 Uhr:

- Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, hat angesichts der stetig steigenden Corona-Infektionszahlen vor einem Kontrollverlust gewarnt, Interview, Rheinische Post

- FDP will Corona-Massnahmen für Getestete lockern, Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, Rheinische Post

- Vorsitzender der Chemiegewerkschaft IG BCE fordert "grossen Impf-Kraftakt" und Ausweitung der Impfproduktion in Deutschland, Interview mit Michael Vassiliadis, Welt

- Im Zuge der Verschärfungen von Transparenzregeln für Mandatsträger hat der erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, deutliche Nachschärfungen bei den Regelungen von Parteispenden gefordert, Interview, Rheinische Post

- Der bayerische Finanzminister und CSU-Parteivorstand Albert Füracker dringt auf eine schnelle gesetzliche Verankerung der neuen Transparenzregeln für Abgeordnete, Rheinische Post

- Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, hat den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zu einem offensiveren Krisenmanagement aufgefordert, Rheinische Post

- Fu?r einen raschen Aufschwung nach der Pandemie mu?ssen auch Monopole und Kartelle fallen, Gastbeitrag der Vizepräsidentin der EU-Kommission Margrethe Vestager, Welt

- Fraktionschefin Alice Weidel stellt fest: Ihre AfD hat sich in der Pandemie nicht als "Problemlösungspartei" positionieren können, Interview, Welt

- Kein Impfzentrum verfu?ge u?ber ein System, mit dem Chargen nachverfolgt werden können - das sei gut fu?r Kriminelle, Interview mit Vakzin-Versender Markus Kerckhoff, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Die Einkommen der Dax-Chefs sind im Corona-Jahr nur um zehn Prozent gesunken, HB

- Der Chef der grössten US-Beteiligungsfirma Blackstone, Stephen Schwarzman, über die Wirtschaft nach Corona: "Wir sehen Anzeichen von Exzess", Interview, HB

- Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher (SPD) fordert bundesweit einheitliche Regeln für Einzelhandel, Sport, Gastronomie sowie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Interview, Welt

- Tourismusbeauftragter Thomas Bareiss (CDU) hält an Sommer-Urlaub fest, Interview, Bild

- Überlegungen des Kanzleramts, den Unternehmen in Deutschland notfalls eine Testpflicht aufzubürden, um die dritte Corona-Welle zu bremsen, stossen auf Widerstand, Interview mit dem Wirtschaftsminister Niedersachsens, Bernd Althusmann (CDU), HB

- Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) alle Bundesländer eindringlich zur regionalen Umsetzung der Notbremse in Hotspots aufgefordert, Interview, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bewertet Einigung mit der Union über eine Verschärfung der Transparenzregeln für Abgeordnete als "grossen Erfolg", Interview, FAZ

- In der Koalition gibt es neuen Streit über die Frage, wie Unternehmen für Abgas- oder Gammelfleisch-Skandale zur Verantwortung gezogen werden sollen, FAZ

- Für den Fussball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist noch unklar, ob es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in der laufenden Saison bei einem Verlust von im Herbst angepeilten 70 bis 75 Millionen Euro bleibt, Interview mit BVB-Finanzchef Thomas Tress, Ruhr Nachrichten

- Nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministeriums sollen Pharmaunternehmen deutlich mehr Kapazitäten für die Impfstoffproduktion aufbauen, damit es in Europa nicht mehr zu Engpässen in der Versorgung kommt, FAZ

- Gesundheitsminister Roberto Speranza: Italien will künftig auch in Apotheken Menschen gegen das Coronavirus immunisieren, Interview, Il Messaggero

- Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat sich für die flächendeckende Rücknahme der zum 8. März in Kraft getretenen Öffnungen ausgesprochen/Brauchen keine neue MPK, HB

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordert angesichts der stark steigenden Corona-Inzidenzzahlen bundesweit einheitliche Regeln, Interview, Welt

- Deutsche Urlauber, die vor ihrer Rückkehr aus Mallorca positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können die dann notwendige Quarantäne kostenlos in einem der eigens auf der Insel eingerichteten Hotels für Infizierte verbringen, Mallorca-Zeitung

- Um Versorgungsengpässe mit Impfstoff künftig zu vermeiden, sollten aus Sicht des Impfstoffbeauftragten der Bundesregierung, Christoph Krupp, jährlich für die gesamte EU zwei Milliarden Reserve-Impfdosen produziert werden, FAZ

- Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sieht gute Chancen, ihre Partei nach der Bundestagswahl in eine Regierung mit Grünen und SPD zu führen, Interview, FAZ

- Röchling-Chef Hanns-Peter Knaebel will die Produkte des Familienunternehmens nachhaltiger machen, Interview, HB

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU): "Nur gemeinsam, mit einem starken Wir, trotzen wir dieser Pandemie", Gastbeitrag, HB

- Der scheidende Eon-Chef Johannes Teyssen: "Wir brauchen jetzt den Mut einer radikalen Erneuerung aus der Krise, um wieder zu einer Nation der Erfinder, Pioniere, Gestalter und Macher zu werden", Gastbeitrag, FAZ

(AWP)