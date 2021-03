----------

DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Nach dem Rekord bei 14 845 Punkten zu Wochenbeginn nimmt der Dax am Dienstag Kurs auf 14 900 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 14 886 Punkte. Am frühen Morgen hatte IG den Dax bereits bei 14 902 Punkten gesehen. Rückenwind kommt aus den USA.

USA: - DOW-REKORD - Spekulationen über einen Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital haben am Montag nur kurz auf die Stimmung an den US-Börsen gedrückt. Aktien von Banken zeigten sich zwar auch zum Handelsschluss überwiegend schwächer, doch insgesamt hellte sich die Laune der Anleger zusehends auf. Der Dow Jones Industrial erreichte gegen Handelsschluss sogar einen neuen Rekordstand, bevor das Plus etwas abbröckelte. Der Leitindex Dow legte letztlich um 0,30 Prozent auf 33 171,37 Punkte zu. Stützend wirkten beachtliche Impffortschritte. Wie US-Präsident Joe Biden sagte, sollen bis zum 19. April 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag überwiegend fester tendiert. Die positive Stimmung hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise an. Der Zahlungsausfall beim US-Hedgefonds Archegos Capital dämpfte die Stimmung aber etwas. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann hingegen 1,1 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte um 1,2 Prozent zu.

DAX 14817,72 0,47% XDAX 14872,18 0,09% EuroSTOXX 50 3882,87 0,42% Stoxx50 3316,99 0,59% DJIA 33171,37 0,30% S&P 500 3971,09 -0,09% NASDAQ 100 12965,74 -0,10%

Bund-Future 171,30 -0,15%

Euro/USD 1,1763 -0,02% USD/Yen 109,9495 0,13% Euro/Yen 129,3395 0,13%

Brent 65,05 +0,07 USD WTI 61,66 +0,10 USD

- Subventionen des chinesischen Staates verzerren aus Sicht deutscher Firmen den Wettbewerb mit den chinesischen Konkurrenten, Umfrage, HB

- Nach der Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vorgehen einiger Bundesländer in der Corona-Bekämpfung ruft Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus eindringlich zum Zusammenhalt zwischen Bund und Ländern auf, ARD-Tagesthemen

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine bundesweite Pflicht für Betriebe, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten, Interview mit DGB-Chef Reiner Hoffmann, Funke

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert die Menschen auf, sich häufiger auf das Coronavirus testen zu lassen, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, verteidigt bestehende Öffnungsschritte trotz steigender Corona-Infektionszahlen, Interview, Funke

- Die neue Generalsekretärin von Amnesty International (AI), Agnès Callamard, will Anwendung des Weltrechtsprinzips ausweiten, Interview, ndr.DerTag

- Impfstoff-"Stau": Kommunen fordern schnellere Verimpfung gelieferter Dosen und "unkomplizierte Nachrückerlisten", Interview mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Neue Osnabrücker Zeitung

- Landkreise werfen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Missmanagement beim Impfen vor, Interview mit dem Landkreistagspräsident Reinhard Sager, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Die Deutschen wären sofort bereit, auf eine nationale Armee zu verzichten", Gespräch mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Sylvie Goulard, ehemalige Verteidigungsministerin Frankreichs, über die Zukunft Europas, militärische Zusammenarbeit und die Wichtigkeit des Humors, Welt

- Insa-Umfrage: Union verliert weiter, Bild

- FDP-Chef Christian Lindner will mit Partei im Bund zweistellig werden/sieht Ampel-Bündnis skeptisch/besteht nicht auf Finanzministerium, Bild

- "Natürlich ist es unser Ziel, besser zu werden", Gespräch mit DZ-Bank-Co-Vorstandschef Uwe Fröhlich über Nachhaltigkeitsbericht, BöZ

- "Wir bauen mit Technologien von Microsoft eine Cloud-Plattform, die künftig alle VW-Autos in der Welt vernetzt", Gespräch mit VW-Cloud-Tochter Zoran Lazovski, HB

- BdB überprüft Einlagensicherung, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Christian Ossig, BöZ

- Staatsrechtler Christoph Degenhart: Bund könnte flächendeckenden Lockdown verhängen, Interview, HB

- Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Filmproduktionsgesellschaft Ufa will "den Dokumentarbereich auf jeden Fall weiter ausbauen", Interview mit Ufa-Chef Nico Hofmann, HB

- FDP und Grüne im Bundestag unterstützen Merkel-Vorstoss zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Welt

- Hausärzte fordern bessere Evaluation der bisherigen Corona-Massnahmen, Rheinische Post

- CDU-Vize Volker Bouffier stellt sich gegen Merkels Pandemiepläne, HB

- Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich für einen harten Lockdown zu Ostern ausgesprochen, Merkur

- Debatte um Lockdown-Verschärfung durch Bund: CDU-Politiker und Staatsrechtler skeptisch, HB

- Regierungen wollen Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien, FAZ

- Umfrage: Immobilienbesitzer schrecken häufiger davor zurück, ihr Haus zu verkaufen, weil sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben, Welt

- Trotz des heftigen Sanktionstreits mit China sollte die EU nach Ansicht Frankreichs nicht auf das geplante Investitionsabkommen mit der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt verzichten, Gespräch mit Handelsminister Franck Riester, HB

- "Wir brauchen dringend weitere Therapien", Gespräch mit Uniklinik-Essen-Chef Jochen Werner, HB

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat massive Kritik am Kurs des Bundeskanzleramtes in der Corona-Politik geäussert und sich dafür ausgesprochen, den russischen Impfstoff V nach Abschluss eines Rahmenvertrages auch in Deutschland produzieren zu lassen, Rheinische Post

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat das Testkonzept in seiner Stadt gegen Kritik verteidigt und der Rückkehr in einen harten Lockdown eine Absage erteilt, Rheinische Post

