----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach dem Vortagesrekord bei 15 029 Punkten dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder etwas unter die runde Marke rutschen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 14 970 Punkte. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial keinen weiteren Rekord. Positiv sind derweil chinesische Wirtschaftsdaten. Mit der Marke von 15 000 sei das "grosse Ziel" zunächst erreicht, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Der Dax sei nach seiner Rekordrally inzwischen etwas heiss gelaufen, eine Korrektur wäre nur gesund.

USA: - RENDITEANSTIEG BREMST - Auf seiner Rekordjagd hat der Dow Jones Industrial am Dienstag keine neue Attacke starten können. Anleger blickten wieder skeptisch auf weiter steigende Renditen am US-Anleihemarkt und wurden so bei Aktien weniger mutig. Das Kursbarometer der Wall Street gab um 0,31 Prozent auf 33 066,96 Punkte nach. Der zu Wochenbeginn erreichten Bestmarke von 33 259 Zählern konnte der Leitindex nicht wieder näher kommen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch nach den jüngsten Kursgewinnen etwas schwächer tendiert. Der Renditeanstieg in den USA belastet vor allem Technologiewerte rund um den Globus. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste zuletzt 1,26 Prozent ein und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 0,54 Prozent. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 um 0,85 Prozent nach.

DAX 15008,61 1,29% XDAX 14988,58 0,78% EuroSTOXX 50 3926,20 1,12% Stoxx50 3334,90 0,54% DJIA 33066,96 -0,31% S&P 500 3958,55 -0,32% NASDAQ 100 12896,53 -0,53%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,06 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1708 -0,07% USD/Yen 110,8655 0,46% Euro/Yen 129,7900 0,38%

ROHÖL:

Brent 64,45 0,31 USD WTI 60,88 0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Sechs in die Milliardenverluste des Hedgefonds Archegos verwickelte Grossbanken stehen wegen des Abstossens von Positionen unter Beobachtung europäischer und US-amerikanischer Finanzaufseher, FT

- UBS droht niedriger dreistelliger Millionenverlust aus Archegos-Debakel, Finews

- EU intensiviert Bemühungen, die Dominanz britischer Finanzfirmen wie der Londoner Börse im Clearing von Euro-Swap-Zinsabsicherungsgeschäften aufzubrechen, FT

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: Entscheidung zur Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen bei unter 60-Jährigen hat kaum Auswirkungen auf die Impfkampagne, ARD-Tagesthemen

- Deutsche Amtsärzte fordern in der Corona-Pandemie einen konsequenten Lockdown: "Lockerungen führen dazu, dass die Menschen zu viele Kontakte haben", Gespräch mit Vorsitzender des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, Rheinische Post

- Auswirkungen der geänderten Empfehlung für den Astrazeneca-Impfstoff laut Vorsitzendem der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, schwer abzusehen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Transatlantikkoordinator der Bundesregierung fordert Moratorium für Nord Stream 2: "Das Projekt ist ein ernstzunehmender Stolperstein für den Neustart der transatlantischen Beziehungen", Gespräch mit Peter Beyer (CDU), Wiwo

- US-Promi-Videoplattform Cameo wird nach neuer Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet, WSJ - Musikstreaming-Dienst Spotify kauft Sportfan-Diskussions-App Locker Room für Bewertung von rund 50 Millionen Dollar, WSJ

- "Der Portfolioumbau wird weitergehen", Gespräch mit Bertelsmann-Finanzvorstand Rolf Hellermann, BöZ

- "Kunden wollen online Autos kaufen", Gespräch mit Meinauto-Chef Rudolf Rizzolli, BöZ

- Städtebund warnt vor Verlust von halber Million Handelsjobs, Bild

- "2024 haben wir die Zulassung", Gespräch mit Lilium-Chef Daniel Wiegand, HB

- Der Politikwissenschaftler und ehemalige Berater der Bundeskanzlerin, Werner Weidenfeld, kritisiert die mangelnde Strategie der Bundesregierung in der Pandemie-Bekämpfung, Watson

- Amtsärzte fordern konsequenten Lockdown, Rheinische Post

- Statt einer endlosen Endlagersuche könnten Russland und Deutschland besser gemeinsam die Chancen der Wiederaufbereitung nuklearer Brennstoffe ausloten, Gastbeitrag von Rosatom-Vizegeneraldirektor Nikolai Spassky, HB

- Grünen-Ministerinnen in Hamburg und Schleswig-Holstein für zentrales Corona-Regime - FDP-Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein dagegen, Welt

- "Wir müssen den Fokus stärker auf marktbasierte Lösungen legen", Gespräch mit dem künftigen OECD-Generalsekretär Mathias Cormann, FAZ

- Dunkelgrüner Fonds sucht Anleger, Gespräch mit Wiwin-Fondsmanager Gunter Greiner, FAZ

- Der Bundesregierung ist nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Volker Wissing das Management der Coronapandemie endgültig entglitten, Bild

/jha/

(AWP)