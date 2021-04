Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Starke US-Konjunkturdaten dürften der Rekordrally des Dax nach dem verlängerten Osterwochenende neuen Schwung verleihen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag 0,92 Prozent höher auf 15 246 Punkte und damit auf einem Rekordhoch. So hatten am Karfreitag Daten eine fortgesetzte und überraschend starke Erholung des US-Arbeitsmarktes gezeigt. Am Montag überraschte dann noch die kräftig aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister.

USA: - GEWINNE - Nach dem verlängerten Osterwochenende sind Dow Jones Industrial und S&P 500 auf Rekordstände gesprungen. Der Dow legte am Ende um 1,13 Prozent auf 33 527,19 Punkte zu. Zuvor war er bis auf knapp 33 618 Zähler geklettert. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Montag 1,44 Prozent auf 4077,91 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 2,02 Prozent auf 13 598,16 Punkte. Da die wichtigsten europäischen Börsen erst am Dienstag wieder öffnen, war das Handelsvolumen unterdurchschnittlich.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN - Die Börsen Chinas sind am Dienstag unter Druck geraten. Experten zufolge machten sich ein wenig Wachstumssorgen breit, nachdem die Zentralbank des Landes laut mit der Sache vertrauten Personen bei den grossen Finanzkonzernen des Landes auf ein geringeres Kreditwachstum gedrängt hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. In Hongkong wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. In Japan sank der Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent. Er konnte seine Vortagesgewinne damit zunächst nicht halten. In Australien ging es hingegen nach oben mit den Kursen.

DAX 15107,17 0,66% XDAX 15164,43 0,89% EuroSTOXX 50 3945,96 0,68% Stoxx50 3334,81 0,35% DJIA 33527,19 1,13% S&P 500 4077,91 1,44% NASDAQ 100 13598,16 2,02%

RENTEN:

Bund-Future 171,78 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1807 -0,05% USD/Yen 110,26 0,08% Euro/Yen 130,18 0,03%

ROHÖL:

Brent 62,62 +0,47 USD WTI 59,20 +0,55 USD

bis 6.45 Uhr:

- Europa und die USA wollen enger zusammenarbeiten, um die Macht dominanter Technologiekonzerne zu beschneiden, Interview mit Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD), HB

- USA wollen an Gesprächen zum Iran-Atomabkommen teilnehmen, WSJ

- Bei der Credit Suisse gehen die Risikochefin und der Chef der Investmentbank nach herben Verlusten durch Archegos und Greensill von Bord, FT

- Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist bereit, die Ministerpräsidentenkonferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie vorzuziehen, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Rechtsprofessor Steffen Augsberg von der Universität Giessen fordert neue Debatte über Immunitätsnachweise als Grundlage für die Rücknahme von Grundrechtsbeschränkungen, Interview, Welt

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert "radikalen Wellenbrecher" mit so wenig Präsenz in Betrieben und Büros wie möglich, Interview, Welt

- CSU-Generalsekretär Markus Blume: Parteichefs Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) sollen bis zur Bundestagswahl ein enges Team mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bilden, Bild live

- Die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Pflegereform drohen für den Steuerzahler mittelfristig viel teurer zu werden als vom Minister kalkuliert, Studie des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherung (WIP), Welt - Softbank vor Übernahme von 40 Prozent an norwegischem Lager-Automatisierungsspezialisten AutoStore, WSJ

- Synlab-Chef Mathieu Floreani: Schnelltests sind kein Freifahrtschein, Interview, Welt

bis 22.30 Uhr:

- Unionsfraktion fordert Mitsprache bei Kür des Kanzlerkandidaten, Bild

- Der Hamburger Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar sieht rechtliche Defizite bei der digitalen Erfassung von Kontaktdaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten, Rheinische Post

- Bund streicht 2020 rund 2,1 Milliarden Euro aus Dividenden ein, HB

- Die Grünen haben die Pläne von CDU-Chef Armin Laschet für einen "Brücken-Lockdown" im April kritisiert, Rheinische Post

- Grüne begrüssen Horst Seehofers (CSU) Vorstoss für eine Bundesregelung gegen Corona, HB - Opposition kritisiert Spahn nach Vorstoss für mehr Freiheiten nach Impfung, Welt

- NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat der Bundespolitik vorgeworfen, die Belange von Kommunen und Vermietern nicht ausreichend in der Gesetzgebung zu berücksichtigen, Rheinische Post

- Der Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), per Bundesgesetz einheitliche Corona-Regeln durchzusetzen, stösst auf Skepsis - selbst in der Union, Welt

- "Die Regierung ist stark angstfokussiert", Gespräch mit Europäischer-Hof-Chefin Caroline von Kretschmann, HB

- Europas Banken brauchen den Binnenmarkt, Gastbeitrag von BdB-Präsident Hans-Walter Peters, HB

- Zum Impf-Start in den Hausarztpraxen am Dienstag fordert Ulrich Weigeldt, der Chef des Hausärzteverbandes, Klarheit rund um die Nebenwirkungen des Impfstoffs von Astrazeneca, bevor dieser in den Praxen verabreicht werden soll, Bild

