AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem Vortagessprung des Dax auf ein Rekordhoch dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt fast unverändert auf 15 211 Punkte. Am Vortag war der Dax getrieben von starken US-Wirtschaftsdaten erstmals über die Marke von 15 300 Punkten geklettert. Experten sehen kurzfristig durchaus weiteres Potenzial nach oben, warnen aber auf dem aktuell hohen Kursniveau vor zu viel Euphorie. Noch gebe es abgesehen von einer Überhitzung keine weiteren Warn- oder Umkehrsignale für den Markt, sagte Andreas Büchler von Index-Radar. Einen "leicht ungesunden Touch" bekomme die Rally aber schon. Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der US-Notenbank Fed von Mitte März am Abend.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Indizes an der Wall Street haben sich am Dienstag die meiste Zeit mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken gehalten. Am Ende des Tages entschieden sich die Anleger dann dafür, im Dow Jones Industrial ein paar Gewinne einzustreichen. Der Leitindex schloss 0,29 Prozent tiefer auf 33 430,24 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um knapp 0,1 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel um mehr als 1 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index büsste 0,8 Prozent ein.

DAX 15212,68 0,7% XDAX 15199,80 0,23% EuroSTOXX 50 3970,42 0,62% Stoxx50 3358,44 0,71% DJIA 33430,24 -0,29% S&P 500 4073,94 -0,1% NASDAQ 100 13578,46 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,65 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1872 -0,03% USD/Yen 109,77 0,01% Euro/Yen 130,31 -0,01%

ROHÖL:

Brent 63,12 +0,39 USD WTI 59,67 +0,34 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Deutschland: Lieferung von mehreren Hunderttausend Moderna-Impfdosen Ende April fällt aus, Business Insider

- Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein will bei Investmentbank weitere Risiken herausnehmen: "Es gibt keine heiligen Kühe", Interview, Neue Zürcher Zeitung

- Kurz vor der Greensill-Pleite sprach Lex Greensill noch von "enormer" Liquidität des Konzerns, FT

- Neue britische Aufsichtsbehörde für Technologie-Unternehmen startet; wird aber vor 2022 nicht wirken können, FT

- EU-Arzneimittelbehörde Ema will überprüfen, ob bei den klinischen Tests des russischen Corona-Impfstoffs ethische und wissenschaftliche Standards eingehalten wurden, FT

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt Bedingung für vorgezogenes Bund-Länder-Treffen, ZDF

- Virologin Sandra Ciesek sieht Öffnungsstrategien kritisch, NDR

- Autobauer Volvo erwägt, mit Partnern in Batteriezell-Produktion einzusteigen, und will an Elektroautos mehr verdienen als mit Verbrennern, Interview mit Unternehmenschef Hakan Samuelsson, HB

- Kaffeekette Flash Coffee will mit Unterstützung von Rocket Internet und Delivery Hero in Asien dieses Jahr 300 neue Filialen eröffnen, Interview mit dem deutschen Co-Gründer David Brunier, HB

- CDU-Sozialexperte Dennis Radtke schlägt 100-Euro-Gutschein für Menschen mit niedrigen Renten zur Ankurbelung des Konsums vor, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Hamborner schielt auf Zusatzrendite, Gespräch mit Vorstandschef Niclas Karoff, BöZ

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) fordert, Corona-Beschränkungen für Geimpfte teilweise zurückzunehmen, Bild

bis 21.00 Uhr:

- CVC will Toshiba von der Börse nehmen, Nikkei

- Aramco erwägt Verkauf von 49 Prozent an Öl-Pipeline-Geschäft an Konsortium für bis zu 15 Milliarden US-Dollar, WSJ

- Nach den Fehlschlägen mit Archegos und Greensill will sich die Credit Suisse weniger bei Hedgefonds engagieren, NZZ

- CDU-Chef Armin Laschet hat für seinen Vorschlag eines "Brückenlockdowns" im April vorsichtige Unterstützung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erhalten, Gespräch mit KBV-Chef Andreas Gassen, Rheinische Post

- Der Deutsche Städtetag hat die Pläne des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet für einen härteren Lockdown in den kommenden Wochen unterstützt, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat Bund und Länder vor übereilten und schlecht vorbereiteten neuen Lockdown-Beschlüssen gewarnt, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in der Debatte um geeignete Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie den Stopp aller Öffnungsschritte gefordert, Rheinische Post

- Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGFI), Reinhold Förster, hat skeptisch auf den Vorschlag reagiert, die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung auf zwölf Wochen zu strecken, Rheinische Post

- Nach RKI-Gutachten zu Geimpften: Rechtspolitiker und Wissenschaftler fordern Anpassungen der Corona-Verordnungen, Welt

- Zum Welttag der Gesundheit an diesem Mittwoch hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zu einem neuen Verständnis globaler Gesundheit aufgerufen, Rheinische Post

- "Das ist der Todesstoss für Bauunternehmen", Gespräch mit Bauindustrie-Präsident Peter Hübner über Lieferkettengesetz, Sanktionen, Schwarzarbeit und das Vorpreschen Chinas, FAZ

/mis

(AWP)