Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen vorerst nicht mehr ins Risiko. Der Dax wird am Montag etwas schwächer erwartet, auch wenn der Dow Jones Industrial vor dem Wochenende einen Rekord erreicht hatte. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den Dax 0,2 Prozent tiefer auf 15 208 Punkte. An den Börsen in Asien war es zuvor mehrheitlich bergab gegangen. Schon in den vergangenen Tagen liessen es die Investoren nach dem erstmaligen Sprung über die 15 300 Punkte beim Dax ruhiger angehen. Am Markt wird dies auf die Sorge vor einem hierzulande härteren Lockdown, steigende Inflationserwartungen und das schon erhöhte Kursniveau zurückgeführt. "Offensichtlich bekommen die ersten jetzt doch Höhenangst", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben am Freitag einen starken Wochenschluss hingelegt. An der Wall Street kletterten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 erneut auf Rekordhöhen. An der Technologiebörse Nasdaq drehten die Kurse im Verlauf ins Plus, nachdem dort Inflationssorgen anfangs für einen Dämpfer gesorgt hatten. Der Nasdaq 100 rückte am Ende des Handelstages um 0,63 Prozent auf 13 845,06 Punkte vor. Der Dow gewann 0,89 Prozent auf 33 800,60 Punkte, womit sich auf Wochensicht ein Plus von rund zwei Prozent ergibt. Im S&P 500 ging es am Freitag um 0,77 Prozent auf 4128,80 Punkte hoch. Alle drei Indizes schlossen nur knapp unter ihren Tageshochs.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag schwächer tendiert. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,64 Prozent. In China gerieten die Kurse ebenfalls unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, fiel um 1,41 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 0,98 Prozent. Die Aussicht auf einen schwächeren Handelsstart in den USA an diesem Montag belastete auch die Märkte in Asien.

DAX 15234,16 0,21% XDAX 15258,35 0,36% EuroSTOXX 50 3978,84 0,03% Stoxx50 3372,90 -0,01% DJIA 33800,60 0,89% S&P 500 4128,80 0,77% NASDAQ 100 13845,06 0,63%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,43 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1889 -0,10% USD/Yen 109,5375 -0,12% Euro/Yen 130,2245 -0,21%

ROHÖL:

Brent 62,98 0,03 USD WTI 59,32 0,00 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- US-Notenbankchef Jerome Powell sieht US-Wortschaft am Wendepunkt zum Positiven/Corona bleibt jedoch eine Bedrohung/Überlegungen zu digitalem Dollar, Interview, CBS

- SPD-Kommunen wollen verbindliche Testpflicht für Wirtschaft und öffentlichen Dienst und kündigen schärfere Corona-Kontrollen an, Rheinische Post

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält einheitliche Ausgangsbeschränkungen in ganz Deutschland für falsch, begrüsst aber im Grundsatz ein bundeseinheitliches Vorgehen, Rheinische Post

- Die sozialdemokratisch geführten Bundesländer stehen nach den Worten des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hinter dem Vorhaben bundeseinheitlicher Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz, Interview, ZDF, Berlin direkt

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wirbt für Markus Söder als besseren Kanzlerkandidaten, Bild

- Der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Armin Laschet, geht davon aus, dass er für seine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Union die Unterstützung sowohl der Parteiführung als auch von Kanzlerin Angela Merkel hat, Bild

- Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet geht von Mehrheit für sich im CDU-Präsidium aus, Bild

- CSU-Chef Markus Söder hofft auf finale Entscheidung der K-Frage in dieser Woche, ZDF

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm befürwortet Testpflicht für Firmen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Staatsrechtler Ulrich Battis: Bundes-Notbremse verfassungsgemäss, Augsburger Allgemeine

- Wirbel um chinesische Impfstoffe/Beamter beklagt "Missverständnis", Global Times

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: EM in zwölf Ländern "verantwortungslos", Neue Osnabrücker Zeitung

bis 20.30 Uhr:

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstützt die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, Bayern wird zustimmen, ARD, Bericht aus Berlin

- Bundesaussenminister Heiko Maas macht sich für neue Handelsabkommen in Asien stark, etwa mit Indien, Gastbeitrag, HB

- Sportdirektor Michael Zorc zeigt sich weiter zuversichtlich für einen Verbleib des umworbenen Top-Stürmers Erling Haaland bei Borussia Dortmund, Interview, ARD-Sportschau

- Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will die Führungsgremien seiner Partei an diesem Montag hinter seine Bewerbung für die Kanzlerkandidatur der Union bringen, Interview, ARD, Bericht aus Berlin

- Der letzte Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann kritisiert nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters den langjährigen Wirecard-Wirtschaftsprüfer EY, Interview, HB

- Laut einer Analyse von Startupdetector stieg die Zahl der Start-up-Gründungen 2020 besonders in den Branchen E-Commerce, Lebensmittel, Bildung und Gaming, HB

- Der Chef des Reise-Start-ups Getyourguide, Johannes Reck, kritisiert das Geschäftsgebaren von von Google abermals scharf, Interview, HB

- Die Werbebranche verschärft laut dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) ihre Regeln für Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, FAZ

