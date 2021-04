----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Der Dax tastet sich am Mittwoch womöglich an sein Rekordhoch heran. Seit dem Erreichen der Bestmarke von knapp 15 312 Punkten nach Ostern ist der Leitindex ein wenig orientierungslos. Er könnte nun aber das obere Ende seiner jüngsten Spanne anpeilen: Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,35 Prozent höher auf 15 289 Punkte. Die Vorgaben sprechen indes dafür, dass die Anleger erst einmal auf Richtungssuche bleiben. In New York zeigten sich vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq bewegt, die mit neuen Rekorden beim Nasdaq 100 bei Anlegern wieder "in" sind. Dem Dax hilft dies nur bedingt, er orientiert sich eher an den Standardwerten im trägen Dow. In Asien war die Tendenz nicht eindeutig. Börsianer sehen den Markt in Lauerstellung für die Berichtssaison, die an diesem Mittwoch in den USA mit zahlreichen Banken langsam Fahrt aufnimmt wird.

USA: - TECHS GEFRAGT, DOW VERLIERT MODERAT - Ungebremst im Vorwärtsgang haben sich am Dienstag die Kurse an der technologielastigen Börse Nasdaq bewegt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte schon kurz nach der Startglocke ein Rekordhoch und baute die Gewinne anschliessend aus. Nach einem kurzen Anstieg über 14 000 Punkten beendete er den Handelstag 1,21 Prozent höher bei 13 986,49 Zählern. Die Kurse der Tech-Branche profitierten von sinkenden Renditen am US-Anleihemarkt nach Daten zur Inflation im März. Der Dow Jones Industrial wurde dagegen von einem möglichen vorläufigen Aus der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson in den USA in Schach gehalten. Der US-Leitindex schloss 0,20 Prozent niedriger bei 33 677,27 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index legte mehr als ein Prozent zu. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 hingegen um moderate 0,3 Prozent.

DAX 15234,36 0,13 XDAX 15249,26 0,04 EuroSTOXX 50 3966,99 0,13 Stoxx50 3352,06 -0,16 DJIA 33677,27 -0,20 S&P 500 4141,59 0,33 NASDAQ 100 13986,49 1,21

Bund-Future 171,56 +0,03%

Euro/USD 1,1961 0,11 USD/Yen 108,90 -0,15 Euro/Yen 130,25 -0,05

Brent 61,10 +0,43 USD WTI 60,61 +0,43 USD

bis 07.00 Uhr:

- Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, hält die Testangebotspflicht für Unternehmen für überflüssig, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) gerät die Impfkampagne "massiv ins Stocken", Interview mit dem KBV-Vorstandsvorsitzenden, Andreas Gassen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD): Ausgangsbegrenzungen gut erklären, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- EBay will in zunächst 14 Städten eine lokale Plattform für kleinere Geschäfte anbieten und dem Einzelhandel unter die Arme greifen, Welt

- Im Duell mit dem CSU-Chef Markus Söder wettert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen seinen Kontrahenten: "Wir brauchen keine One-Man-Show", Bild

bis 23.45 Uhr:

- Westend Bank reitet die Sachwerte-Welle, Gespräch mit Vorstand Thomas Ignatzi, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- KKR will CVC bei Toshiba-Gebot übertreffen, FT

- Toshiba-Chef vor Rücktritt, Nikkei

- Ebay Deutschland startet Lokal-Marktplätze in zehn Städten, Welt

- Edeka Nord zahlt Mitarbeitern bei Impfung Prämie, FAZ

- Katek will im laufenden Quartal an die Börse, Gespräch mit Firmenchef Rainer Koppitz, FAZ

- Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat erneut einen Mitgliederentscheid bei der Kanzler-Frage der Union gefordert, Bild

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht "grosse rechtliche Probleme" bei der von der Bundesregierung geplanten nächtlichen Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Welt

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat den Entwurf der Bundesregierung für eine Notbremse für Schulen gegen Kritik verteidigt, Rheinische Post

- Städtetag fordert rasche Umsetzung der Baugesetz-Novelle, Welt

- DAK verzeichnet wegen Pandemie 2021 rund 42 000 Anträge auf Kinderkrankengeld, Welt

- Konzerne machen Tempo mit Tests und eigenen Impfungen, FAZ

- Bund ändert innerhalb von vier Tagen Impfstoff-Lieferpläne: Mehr als 373 000 Dosen fallen bundesweit bis Ende April aus, Business Insider

- Ärztevertreter wollen Impfen von den Impfzentren in die Praxen verlagern - Länder erteilen Vorstoss eine Absage, Welt

- Update für die Soziale Marktwirtschaft, Gastbeitrag von FDP-Politiker Thomas Sattelberger und Autor Winfried Felser, HB

