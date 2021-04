Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - MINIMALE KURSVERLUSTE - Der Dax kommt nicht vom Fleck. Nach der Bestmarke von knapp 15 312 Punkten kurz nach Ostern bewegt sich der Leitindex schon seit Tagen orientierungslos knapp darunter. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Auftakt kaum verändert bei 15 203 Punkten. Dies bedeutet ein knappes Minus von 0,04 Prozent. Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axi sieht die Märkte über Anlageklassen hinweg in einem Gleichgewicht. Am Horizont gebe des nur wenig, was diese Stabilität stören könnte. Es sei zwar nicht aussergewöhnlich, dass die Anleger vor der Berichtssaison eine abwartende Haltung einnehmen, aber selbst gemessen daran sei es besonders ruhig.

USA: - SCHWUNG LÄSST NACH REKORD NACH - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen, hat das hohe Niveau am Ende aber nicht ganz halten können. Zur Schlussglocke stand noch ein Plus von 0,16 Prozent auf 33 730,89 Punkte zu Buche. Nach einer Rally des Dow von gut zehn Prozent in diesem Jahr werde die Luft immer dünner, sagten Börsianer. Am Vortag war der Index noch mit leichten Verlusten hinter anderen grossen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben auch am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, sank zuletzt um 1,6 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index büsste rund ein Prozent ein. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 hingegen um 0,1 Prozent zu.

DAX 15209,15 -0,17% XDAX 15177,22 -0,47% EuroSTOXX 50 3976,28 0,23% Stoxx50 3363,03 0,33% DJIA 33730,89 0,16% S&P 500 4124,66 -0,41% NASDAQ 100 13803,91 -1,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,79 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1975 -0,04% USD/Yen 108,8825 -0,04% Euro/Yen 130,3850 -0,07%

ROHÖL:

Brent 66,53 -0,05 USD WTI 63,03 -0,12 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 19,30 (12,10) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 43 (40) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,31 (2,30) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT SALZGITTER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 28,50 (21,50) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 87 (86) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 89 (82) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 104 (100) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 277 (275) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 93 (71) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 78 (55) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 351 (320) USD - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DELL AUF 110 (90) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR FORD AUF 13 (9) USD - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GENERAL MOTORS AUF 75 (50) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AMGEN AUF 281 (277) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRISTOL-MYERS SQUIBB AUF 87 (86) USD - 'CONV. BUY LIST'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ELI LILLY AUF 255 (256) USD - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PFIZER AUF 43 (41) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 437 (420) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT AB INBEV AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 74 (59) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 470 (440) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 107 (104) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 640 (540) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 65 (64) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 32,10 (31,80) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 29,50 (26,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 32 (26) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/BAADER BANK STARTET SHOP APOTHEKE MIT 'ADD' - ZIEL 220 EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2640 (2510) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7780 (7750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Verbraucheranwälte machen Kasse mit Verfahren gegen Masken- und Testpflicht an Schulen, FAZ

- Die Deutsche Telekom und SAP sollen im Auftrag der EU-Kommission eine Plattform entwickeln, die EU-weit digitale Impfzertifikate verifizieren soll, Wiwo

- Vizekanzler Olof Scholz (SPD) verteidigt erneut die geplante Bundes-Notbremse, Saarbrücker Zeitung

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) macht im Ringen um Ganztagsbetreuung Druck auf Länder, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi): "Fünf nach zwölf", Tagesspiegel

- FDP-Chef Christian Lindner kritisiert Ausgangsbeschränkungen erneut heftig, Augsburger Allgemeine

bis 23.45 Uhr:

- Thermo Fisher vor Übernahme von PPD für mehr als 15 Milliarden US-Dollar, WSJ

- TCS umwirbt Sparkassen und Kreditgenossen, Gespräch mit Deutschlandchef Bhuwan Agrawal, BöZ

- Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise ist der Ruf nach einer Lockerung der Ladenöffnungszeiten laut geworden, HB

- Die digitale interaktive Insurtech Map soll einen Überblick über Versicherungs-Start-ups und deren Ökosystem bieten, Gespräch mit Hits-Head-of-Innovation Ruth Armale, BöZ

- Sozialexperten fordern Anhebung der Grundsicherungs-Sätze, Bild

- "Spacs rücken bei M&A in den Mittelpunkt", Gespräch mit J.P. Morgan-Co-Chefs für Investmentbankring Michele Iozzolino und Tobias Heilmaier, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Der Zugang zur EU muss höchste Priorität haben", Gespräch mit Swiss-Re-Verwaltungsratspräsident Walter Kielholz, FAZ

- "Wir sind voll im Angriffsmodus", Gespräch mit RTL-News-Chefs Stephan Schmitter und Martin Gradl, FAZ

- Haniel-Chef will eine neue Unternehmenskultur schaffen, Gespräch mit Thomas Schmidt, HB

- Portigon verklagt Erste Abwicklungsanstalt wegen Cum-Ex-Risiken der WestLB, FAZ

- IWF fordert Deutschland zu mehr staatlichen Investitionen auf, HB

- EY zieht Freshfields in Streit um 195 Millionen Euro Schadensersatz, HB

- Handelsverband: Ausgangssperren frühestens ab 22 Uhr, HB

- Steuerprüfungen bei Reichen nehmen zwischen 2009 und 2020 um mehr als 50 Prozent ab, Rheinische Post

- Konjunkturprognose der Institute: Auch Wirtschaftsweise rechnen weiterhin mit Aufschwung im zweiten Halbjahr, Rheinische Post

- Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) fordert Weiterführung erfolgreicher Modellprojekte trotz Bundes-Notbremse, T-Online

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat seine Kritik an den Ausgangssperren im Infektionsschutzgesetz bekräftigt, Rheinische Post

- Im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur der Union hat der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe "Gemeinschaftlichkeit" angemahnt und sich irritiert vom Verhalten von CSU-Chef Markus Söder gezeigt, Rheinische Post

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing hält Ausgangsbeschränkungen für unwirksam, Rheinische Post

- Der Vorsitzende des deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, hat eine Bevorzugung der Impfzentren gegenüber den Arztpraxen bei den Impfstoff-Lieferungen kritisiert, Rheinische Post

- Der Handelsverband Berlin-Brandenburg kritisiert die ab diesem Samstag vorgesehenen Erleichterungen für Geimpfte in der Hauptstadt scharf, T-Online

- Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU), hat eine schnellere Umsetzung des EU-weiten Impfzertifikats angemahnt, Rheinische Post

- Juristen in Kanzleramt warnen vor Bundes-Lockdown, Bild

- Infektionsschutzgesetz: Verfassungsrechtler warnen vor neuen Hürden bei Klagen gegen Corona-Massnahmen, HB

- Klimaschutz prägt die Geopolitik, Gastbeitrag von Ex-Bundesminister Jürgen Trittin (Grüne), HB

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellt sich klar hinter seinen Parteivorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten, Focus

