Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ABGEBROCHEN - Nach der zwischenzeitlichen Erholung in dieser Woche dürfte der Dax am Freitag wieder etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15 259 Punkte. Die Vorgaben sind teils negativ: In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung vermögender Amerikaner belastet, in Asien hatten die wichtigsten Börsen am Morgen keine einheitliche Richtung gezeigt

USA: - STEUERPLÄNE BELASTEN - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagsgewinne gleich wieder revidiert. Als Grund dafür, dass die Indizes vor allem in der zweiten Tageshälfte tiefer ins Minus rutschten, galten Steuerpläne des US-Präsidenten Joe Biden. Einem Bericht zufolge will dieser Kapitalerträge künftig stärker besteuern. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,94 Prozent auf 33 815,90 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste zuletzt 0,77 Prozent ein. Die Steuerpläne in den USA dämpften die Stimmung an den Märkten. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte hingegen um 0,55 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann 0,73 Prozent.

DAX 15320,52 0,82% XDAX 15235,78 -0,08% EuroSTOXX 50 4014,80 0,97% Stoxx50 3407,58 0,63% DJIA 33815,90 -0,94% S&P 500 4134,98 -0,92% NASDAQ 100 13762,36 -1,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,95 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2028 0,10% USD/Yen 107,9055 -0,05% Euro/Yen 129,7870 0,05%

ROHÖL:

Brent 65,77 0,37 USD WTI 61,88 0,45 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Chinas Zentralbank will Kundendaten der Ant Group unter staatliche Kontrolle bringen, FT

- Bernd Reichart, Chef der Mediengruppe RTL Deutschland, über die Konkurrenz mit Netflix und gemeinsame Pläne mit Gruner+Jahr, Interview, WiWo

- Empirica-Forscher warnen vor wachsendem Risiko für Immobilienblase, HB

- Kanzleramtschef Helge Braun (CDU): Auch ohne Impfpriorisierung noch Wartezeiten, Interview, Augsburger Allgemeine

- Wirecard-Skandal: CSU-Finanzexperte Hans Michelbach kritisiert Parteifreund Karl-Theodor zu Guttenberg scharf, HB

- Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt fordert Auflösung von Reserven bei Impfdosen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ZIA fordert eigenständiges Bauministerium, HB

- Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann: Merz soll in einem Laschet-Team mitwirken, The Pioneer

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter will im Fall einer Regierungsbeteiligung seiner Partei Strassenbauprojekte des Bundes überprüfen, RND

- Verband der Zoologischen Gärten: Pandemie ist grösste Krise seit Zweitem Weltkrieg, RND

bis 23.45 Uhr:

- SAP macht "gewaltige Dynamik" aus, Gespräch mit Finanzvorstand Luka Mucic, BöZ

- "Wir wollen als Investoren Denkanstösse geben", Gespräch mit Federated-Hermes-Governance-Experten Hans-Christoph Hirt und Lisa Lange, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- RTL rechnet mit zwei Millionen Streaming-Abos bei TV Now bis Herbst, Gespräch mit Deutschlandchef Bernd Reichart, Wiwo

- VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh erwägt Wechsel als Personalvorstand bei Traton, FAZ

- Genossenschaftlicher Finanzverbund stützt Volksbank Heilbronn, BöZ

- Die renommierte Verfassungsrechtlerin Prof. Anna Katharina Mangold (Uni Flensburg) hat das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete neue Infektionsschutzgesetz als grundgesetzwidrig eingestuft, Bild

- Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hat in der Debatte um ein mögliches Ende der Impfpriorisierung bis Anfang Juni Offenheit signalisiert, wenn ausreichende Impfstoffmengen vorliegen, Interview, Rheinische Post

- Hausärzteverband hält Ende der Impfpriorisierung ab Ende Mai für möglich, T-Online

- Landkreise kritisieren Bundesnotbremse scharf, Rheinische Post

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mehrere Regelungen aus dem geänderten Infektionsschutzgesetz scharf kritisiert, Rheinische Post

- Wähler halten Baerbock laut Umfrage eher für kanzlertauglich als Laschet, HB

- "Der Wirecard-Skandal hat mich die Freundschaft zu Guttenberg gekostet", Gespräch mit CSU-Politiker Hans Michelbach, HB

- Medizin-Ethikerin Christiane Woopen fordert schnellere Impfung für sozial Benachteiligte, Rheinische Post

- "Wir müssen günstiger bauen", Gespräch mit Zia-Geschäftsführerin Aygül Özkan, HB

- Die Ablehnung gegen den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca führt dazu, dass in vielen Bundesländern Impftermine verfallen und Länder den Wirkstoff nicht mehr in ihren Impfzentren einsetzen, FAZ

- Neues Infektionsschutzgesetz bedeutet Nacht-Reiseverbot für Luft-, Schienen- und Strassenverkehr, Bild

- "Deutschland verliert sein Wissen", Gespräch mit Nea-Generaldirektor William Magwood, FAZ

