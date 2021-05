Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Montag seine zuletzt erzielten Gewinne leicht ausbauen. Die Aufholjagd zum Wochenausklang hatte dem Leitindex doch noch eine leicht positive Wochenbilanz beschert, obwohl er zwischenzeitlich auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Gut zwei Stunden vor dem Auftakte wurde er nun vom Broker IG knapp mit 0,13 Prozent im Plus taxiert auf 15 437 Punkte. Der Rekord von gut 15 501 Zählern bleibt damit in greifbarer Nähe. Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, haben die Sorgen der Anleger zuletzt wieder nachgelassen, vor allem was die Inflations- und Zinsperspektiven in den USA betrifft.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben eine turbulente Woche mit einem deutlichen Tagesgewinn beendet. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 1,06 Prozent auf 34 382,13 Punkte. Zu Beginn der Woche war das wichtigste Wall-Street-Barometer erstmals über die Marke von 35 000 Punkten geklettert, um zur Wochenmitte dann unter dem Eindruck einer hohen Inflation deutlich unter 34 000 Punkte zu sacken. Am Donnerstag setzte dann eine Gegenbewegung an. Auf Wochensicht gab der Dow rund ein Prozent nach.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,81 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen kletterte hingegen um 1,78 Prozent und in Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,61 Prozent zu. Neue Konjunkturdaten aus China fielen gemischt aus. So entwickelte sich der Einzelhandel schwächer als von Analysten erwartet, während die Industrieproduktion in etwa erwartungsgemäss ausfiel.

DAX 15416,64 1,43% XDAX 15467,73 1,47% EuroSTOXX 50 4017,44 1,64% Stoxx50 3442,79 1,09% DJIA 34382,13 1,06% S&P 500 4173,85 1,49% NASDAQ 100 13393,12 2,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,17 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2131 -0,12% USD/Yen 109,3855 0,04% Euro/Yen 132,6950 -0,08%

ROHÖL:

Brent 68,66 -0,05 USD WTI 65,36 -0,01 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) fordert Reform der Staatsstrukturen, Gastbeitrag, Tagesspiegel

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will Öffnung der Aussengastronomie zu Pfingsten, ARD-Sendung "Anne Will"

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ist entsetzt über die antisemitischen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen am Wochenende und verlangt harte Strafen, Bild

- Nach den Gewaltausbrüchen und antisemitischen Vorfällen bei Demonstrationen am Wochenende in Deutschland, verlangt der Vorsitzende der CDU in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, rasche Konsequenzen, Bild

- "Was sich jetzt auf vielen Strassen in Deutschland abspielt, hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun", Gastbeitrag zu den pro-palästinensischen Demonstrationen, Burda-Vorstand Philipp Welte, Bild

- Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat sich tief besorgt über die antisemitischen Kundgebungen und judenfeindlichen Proteste in vielen deutschen Städten der vergangenen Tage geäussert, Bild-Politiktalk

- Microsoft-Direktoren hatten entschieden, dass Bill Gates den Vorstand aufgrund einer früheren Beziehung zu einem Mitarbeiter verlassen muss, WSJ

- Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) macht den türkischen Präsidenten Recep Erdogan mitverantwortlich für die antisemitischen Proteste und Straftaten in Deutschland in den vergangenen Tagen, Bild-Politiktalk

- Angesichts der Eskalation der Gewalt zwischen der Hamas und Israel fordert der FDP-Aussenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff von Deutschland und Frankreich, sich auf eine gemeinsame Nahost-Politik zu verständigen, Bild-Politiktalk

- Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist für einen politischen Wechsel im Land, rbb

- NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) fordert härtere Strafen für Impfpass-Fälscher, Kölner Stadt-Anzeiger

- AT&T befindet sich in Gesprächen, um seine Medien-Sparte, die mit über 50 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet wird, mit Discovery zusammenzulegen, WSJ

- Der Arzt und Gesundheitsökonom Matthias Schrappe kritisiert Unstimmigkeiten beim Umgang der Kliniken mit staatlichen Fördermitteln, Interview, Welt

- "Sehen Sie sich doch an, wie Israel wirklich ist", Interview mit Israels Botschafter Jeremy Issacharoff, Welt

- "Wir dürfen niemals erpressbar sein", Interview mit Telekom-Chef Timotheus Höttges über das IT-Sicherheitsgesetz, Chancen auf globalen Märkten und seinen möglichen Nachfolger, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Deutsche Bahn und One Fiber wollen neben den Gleisen ein neues, deutschlandweites Glasfasernetz aufbauen, HB

- Umfrage: Deutsche Banken und Fondshäuser wollen auch nach der Pandemie einen Wechsel zwischen Büro und Homeoffice ermöglichen, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Verzögerungen beim Klimaschutz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien in der laufenden Legislaturperiode eingeräumt, Rheinische Post

- Die nächste Bundesregierung wird die Schuldenbremse nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) möglicherweise erst 2024 wieder einhalten können, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Union aufgefordert, den Kanzlerkandidaten Armin Laschet geschlossen zu unterstützen und trotz verschlechterter Umfragewerte zuversichtlich auf die Bundestagswahl zu blicken, Rheinische Post

- Deutschen Schulabgängern fehlen Grundkenntnisse in Wirtschaft, Welt

- Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU): Union soll sich Diskussion um Cannabis-Legalisierung stellen, Rheinische Post

- Bundesarbeitsminister für längere Kurzarbeit-Sonderregel, Gespräch mit Hubertus Heil (SPD), HB

- "Keine Angst vor neuen Wellen im Sommer", Gespräch mit italienischem Tourismusminister Massimo Garavaglia, HB

- Gute Unternehmensführung kann schmerzhaft sein, Gespräch mit Governance-Kodex-für-Familienunternehmen-Begründer Peter May und Unternehmer Bernhard Simon, HB

- Der Künstlichen Intelligenz gehört die Zukunft, Gastbeitrag von SAP-Managerin Feiyu Xu, HB

- Grün-Rot-Rot eine Reformperspektive?, Gastbeitrag von DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein, FAZ

- Kredite sind kein Teufelszeug, Gastbeitrag von SPD-Ko-Chef Norbert Walter Borjans und Verdi-Chef Frank Werneke, FAZ

