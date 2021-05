----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch nach dem Vortagesrekord ein Rücksetzer ab. Gut zwei Stunden vor dem Auftakt taxiert der Broker IG den Leitindex Dax 0,84 Prozent tiefer auf 15 257 Punkte. Am Dienstag war er bis auf gut 15 538 Punkte gestiegen, hatte dann aber schon früh den Schwung verloren. Keine gute Vorlage liefern am Mittwoch die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus abgerutscht und dem folgte in Asien vor allem die schwache Tokio-Börse. Das zentrale Thema bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen - mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die Unternehmen hinterfragt. Börsianer sprechen beim Dax von einem mittlerweile gewohnten Bild: So nähmen Anleger schnell ihre Gewinne mit, sobald ein Hoch erreicht wird, um später etwas tiefer wieder einzusteigen.

USA: - VERLUSTE - Die Wall Street hat am Dienstag nach einem zunächst durchwachsenen Handel letztlich ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Auf die Stimmung drückten unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten: Die US-Bauwirtschaft hatte im April einen Dämpfer erlitten. Die Zahl der neu begonnenen Bauten ging deutlich zurück und es wurden kaum mehr Häuser zum Bau genehmigt. Zudem verunsicherten regionale Coronavirus-Ausbrüche in Asien die Anleger weiterhin. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,78 Prozent auf 34 060,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 4127,83 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste anfängliche Gewinne ein und verlor am Ende 0,72 Prozent auf 13 217,68 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Sorge vor einer zu stark anziehenden Inflation, die die Konjunkturerholung bremsen könnte, hat am Mittwoch auf die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens gedrückt. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,80 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büsste zuletzt 0,11 Prozent ein. Die Börsen in Hongkong und Südkorea blieben zur Wochenmitte wegen Feiertagen geschlossen.

- Die US-Regierung will auf die Anwendung von Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG im schweizerischen Zug und deren deutschen Geschäftsführer Matthias Warnig verzichten, US-Nachrichtenseite Axios

- Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, plädiert für eine bevorzugte Immunisierung von Schülern, sobald der Biontech-Impfstoff in der EU auch für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren zugelassen ist, RND

- "Wenn wir über Aussengastronomie reden, dann müssen wir genauso darüber reden, wie kommen wir jetzt wieder zu einem vollen Regelbetrieb zurück", sagt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und fordert Gespräche über eine Rückkehr zum Schul-Regelbetrieb, RBB

- Caterern und Firmenkantinen brechen die Geschäfte in der Corona-Pandemie weg, Welt

- "Bis Jahresende könnten im schlimmsten Fall bis zu 25 000 Insolvenzen drohen", Chef vom Insolvenzverwalter-Verband VID, Christoph Niering, Bild

- Pferdewetten.de tritt ins Casino ein, Gespräch mit Firmenchef Pierre Hofer, BöZ

- "Die Zahl unserer Produkte sollte sich verdoppeln", Gespräch mit 21Shares-Chef Hany Rashwan, BöZ

- "Die Reaktion der EZB ist ein Erfolg für das Bundesverfassungsgericht", Gespräch mit CDU-Europaparlamentarier Sven Simon, BöZ

- Wirtschaftsforscher erwarten wegen Rohstoffknappheiten langsamere Konjunkturerholung, HB

- Swatch-Chef sieht sich für Halbjahreszahlen auf gutem Weg, Gespräch mit Nick Hayek, FuW

- Staat stützt insolvente Modekette Adler mit 10 Millionen Euro, Wiwo

- "Wir stossen auf eine Kultur der Risikovermeidung", Gespräch mit Infineon-Chef Reinhard Ploss, FAZ

- Telekom-Manager Roland Angst soll Führungskräfteverband ULA leiten, FAZ

- Der Mittelstandbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiss (CDU), hat Verständnis für die Kritik von Tesla-Chef Elon Musk an der deutschen Bürokratie geäussert, HB

- Berlin-Neukölln schafft Präzedenzfall in der Wohnungspolitik, FAZ

- "Eine gezielte Provokation", Gespräch mit GDL-Chef Claus Weselsky, FAZ

- Selbstständige und Freiberufler fordern mehr Wertschätzung und Hilfe von der Politik, HB

- EU strebt hohe globale Mindeststeuer für Unternehmen an, Gespräch mit EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni, HB

- "Es fehlen Leute, die KI verstehen", Gespräch mit Forscher Jan Peters, HB - Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten, Gastbeitrag von Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) und Legacy Landscapes Fund-Direktorin Stefanie Lang, HB

- Weil die Bundesregierung in ihrer aktuellen Haushaltsplanung weniger Geld für die Anschaffung und Ausrüstung von Schützenpanzern des Typs Puma bereitstellt, droht dessen Herstellerfirma Kraus-Maffei Wegmann (KMW) mit Stellenabbau und dem Stopp von geplanten Millioneninvestitionen, Business Insider

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert vor Ende der Impf-Priorisierung Angebot an Risikogruppen, Rheinische Post

- Grüne im EU-Parlament fordern dauerhaften Wiederaufbaufonds für Klimawandel, Welt

