AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem Vortagskursrutsch wegen Inflationsbedenken dürfte der Dax sich am Donnerstag zunächst stabilisieren. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,84 Prozent höher auf 15 257 Punkte. Am Mittwochnachmittag war der Dax kurz unter die 15 000 Punkte abgesackt, dort gab es laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dann aber schon wieder "genügend Kaufinteresse" seitens der Anleger. Am Donnerstag dürfte sich der Leitindex nun weiter vorarbeiten bis über die Marke von 15 200 Punkte - und damit zurück in die Mitte der Spanne, in der er sich seit Wochen bewegt. Am Dienstag hatte er bei 15 538 Punkten noch einen Rekord aufgestellt. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, hatten einige Teilnehmer bei vorsichtigem Optimismus für die konjunkturelle Entwicklung auch deutlich gemacht, dass bei künftigen Sitzungen an einem Plan für erste Anpassungen der extrem lockeren Geldpolitik gearbeitet werden könnte. "Die Gruppe derer, die geldpolitisch auf die Bremse treten wollen, wächst", sagte Altmann. Der Experte glaubt aber auch, dass eine erste Zinserhöhung damit immer noch ein weites Stück in der Ferne liegt.

USA: - DOW SCHWÄCHER, NASDAQ STABIL - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine jüngsten Verluste etwas ausgeweitet. Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen könnte. Dies würde Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen lassen. Das im Handelsverlauf veröffentlichte Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom 27. bis 28. April konnte die Bedenken der Anleger nur zum Teil zerstreuen. Der Dow gab am Ende um 0,48 Prozent auf 33 896,04 Punkte nach, machte damit aber einen Grossteil seiner zwischenzeitlichen Verluste von bis zu 1,7 Prozent wieder wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4115,68 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen rettete sich ins Plus und legte um 0,15 Prozent auf 13 237,91 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens sind am Donnerstag vorsichtig geblieben. Investoren wägen weiterhin ab, ob der aktuelle Inflationsanstieg nur ein vorübergehendes Problem ist oder von Dauer sein wird. Das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank Fed vom 27. bis 28. April konnte die Bedenken der Anleger schon an der Wall Street nur zum Teil zerstreuen. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um moderate 0,10 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen war zuletzt kaum verändert. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent, allerdings war hier der Handel am Vortag wegen eines Feiertages ausgefallen. Deutlich erholt war indes der australischen Aktienmarkt, nachdem er zur Wochenmitte noch unter tristen Konjunturdaten und Sorgen um den Rohstoffhandel mit China gelitten hatte.

DAX 15113,56 -1,77% XDAX 15172,00 -1,06% EuroSTOXX 50 3936,74 -1,71% Stoxx50 3380,14 -1,53% DJIA 33896,04 -0,48% S&P 500 4115,68 -0,29% NASDAQ 100 13237,90 +0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,74 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21819 +0,06% USD/Yen 109,146 -0,08% Euro/Yen 132,960 -0,01% Bitcoin in USD 39463 +7,3%

ROHÖL:

Brent 66,73 +0,07 USD WTI 63,53 +0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- "Das öffentlich-rechtliche System hat nur in der Fusion eine Chance", sagt TV-Moderator Thomas Gottschalk und plädiert für eine Zusammenlegung von ARD und ZDF, The Pioneer/Bild

- Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt vor einer Überforderung von Schülern beim Aufholen von Lernstoff, RND

- Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) beklagt eine Unterschätzung der Dynamik Afrikas und warnt vor den hohen ökonomischen Schäden des Klimawandels, Wiwo

- "Das ist vielleicht mein letztes grosses Ding", sagt Unternehmer Heiner Kamps über sein neuestes Engagement im Verwaltungsrat des Tiefkühlbackwaren-Herstellers Aryzta, Wiwo

bis 23.45 Uhr:

- "Wir sind dafür einzigartig positioniert", Gespräch mit David Watson, Chief Strategic Officer von Swift, über den Ausbau der Finanznachrichtendienste zum Transaction Management, BöZ

- "Klima-ETFs weiter ausbauen", Gespräch mit Lyxor Deutschland-Leiterin Heike Fürpass-Peter über nachhaltige Investments und die neue EU-Regulatorik, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Zalando deckelt die Vorstandsgehälter, FAZ

- Bundesregierung hat auf Telekom-HV gegen das vollständige Fragerecht der Aktionäre gestimmt, FAZ

- C24 Bank soll in fünf Jahren profitabel sein, Gespräch mit Co-Geschäftsführer Henrich Blase, HB

- Europapark investiert in zukunftsträchtige Themenbereiche, Gespräch mit Firmenchef. Roland Mack, HB

- CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wegen der Nachmeldung von Nebeneinkünften an die Bundestagsverwaltung heftig kritisiert, Bild

- Betriebsärzte müssen sich bei Bestellung von Corona-Impfstoff beeilen, FAZ

- Doppelbesteuerung der Renten: Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel sieht gute Chancen für Klage-Erfolg vor Bundesfinanzhof, Rheinische Post

- Corona-Impfungen: Ärztepräsident Klaus Reinhardt bekräftigt scharfe Kritik an Bundesländern wegen Aufgabe der Impfpriorisierung, Rheinische Post

- Städtetag mahnt Bürger trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht an Pfingsten, Rheinische Post

- Ärztevertreter fordern angesichts grossen Andrangs Impfwillige auf, keine weiteren Termine in Arztpraxen zu machen, Welt

- Apothekerverband: Betriebsärzte erhalten im Juni maximal 804 Dosen Impfstoff pro Woche, Rheinische Post

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sogenannte Klimaschutzverträge mit der Industrie vereinbaren, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, Rheinische Post

- Bundesregierung will die drohenden höheren Zusatzbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung mit einem Milliardenzuschuss abwenden, HB

- Europäische Union tut viel zu wenig, um sich gegen virtuelle Attacken aus Russland und China zu schützen, Gastbeitrag von Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, HB

- "Warten sie mal ein paar Monate ab", Gespräch mit Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers der Frankfurt School of Finance & Management, FAZ

