Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach einer bislang durchwachsenen Woche versucht es der Dax am Freitag noch einmal mit einem Anstieg. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15 469 Punkte. Der Dax war nach dem langen Pfingstwochenende am Dienstag schwungvoll gestartet mit einem Rekordhoch bei 15 568 Punkten. Bereits zum dritten Mal erwies sich die Marke von 15 500 Punkten allerdings als hohe Hürde. Neue Käufer fehlten, der Dax fiel zurück - zumal auch von der Wall Street kein frischer Wind herüberwehte. So ist die Wochenbilanz des Dax bisher leicht negativ. Auch der Infrastrukturplan des neuen US-Präsidenten Joe Biden liefert kaum Impulse.

USA: - DOW STEIGT, TECHS UNTER DRUCK - Die in den vergangenen Wochen häufig gesehene Rotation von Technologie-Aktien zu Standardwerten hat den US-Aktienmarkt am Donnerstag wieder bestimmt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,41 Prozent auf 34 464,64 Punkte, der marktbreite S&P 500 legte um 0,12 Prozent auf 4200,88 Punkte zu. Dagegen gab der technologielastige Nasdaq 100 um 0,33 Prozent auf 13 657,85 Zähler nach.

ASIEN: - GEWINNE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben am Donnerstag auf eine weitere Konjunkturerholung gesetzt. Hinzu kam ein wenig Rückenwind von der Wall Street, wo die Futures auf die Dow Jones & Co seit dem dortigen Börsenschluss ein Stück weit zulegten. So schlägt US-Präsident Joe Biden für sein erstes volles Regierungsjahr einen Haushalt in Rekordhöhe vor, um Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau von Sozialleistungen zu finanzieren, wie die "New York Times" und die "Washington Post" berichteten. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um mehr als zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen notierte zuletzt 0,1 Prozent im Plus, während es in Hongkong für den Hang-Seng-Index um mehr als ein halbes Prozent nach oben ging.

DAX 15406,73 -0,28% XDAX 15430,98 -0,21% EuroSTOXX 50 4039,21 0,19% Stoxx50 3442,56 -0,03% DJIA 34464,64 0,41% S&P 500 4200,88 0,12% NASDAQ 100 13657,85 -0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,75 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2186 -0,08% USD/Yen 109,85 0,05% Euro/Yen 133,87 -0,03%

ROHÖL:

Brent 69,78 +0,32 USD WTI 67,19 +0,34 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Probleme um Verunreinigungen im US-Impfstoffwerk in Baltimore in wenigen Tagen gelöst/Weg frei für Produktion von Johnson & Johnson, WSJ

- Rund die Hälfte der Familien in Deutschland will ihre Kinder voraussichtlich gegen das Coronavirus impfen lassen, Augsburger Allgemeine

- Infektiologe Clemens Wendtner wirbt für Corona-Impfungen von Kindern in Deutschland, Augsburger Allgemeine

- Die Deutsche Bahn will die Zahl der Hochgeschwindigkeitsstrecken in den kommenden Jahren deutlich erhöhen, Funke Mediengruppe

- Nach der Entscheidung von Bund und Ländern zur Corona-Impfung von Kindern warnt der Deutsche Städtetag vor enttäuschten Hoffnungen wegen Impfstoffknappheit, Funke Mediengruppe

- Jugendexpertin fordert Impfvorfahrt für junge Menschen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Digitalpolitiker kritisieren Androhung von Sanktionen gegen Schulen, die gängige Videosysteme wie Microsoft Teams oder Zoom einsetzen, HB

bis 23.45 Uhr:

- Novem tastet sich ans Handelsparkett heran, Gespräch mit Finanzchef Johannes Burtscher, BöZ

- Impfgipfel: Ärztepräsident Reinhardt warnt vor wachsendem politischem und gesellschaftlichem Druck auf Eltern, Rheinische Post

- "Der Markt ist verwundbar", Gespräch mit Muzinich-Fondsmanagerin Tatjana Greil-Castro, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Nach Ansicht des griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis sassen keine KGB-Agenten in der Ryanair-Maschine, die zur Landung in Minsk gezwungen wurde, Bild

- Griechischer Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bittet alle europäischen Länder um Mithilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems, Bild

- Griechenland erwartet Herdenimmunität Ende des Sommers, Bild - Griechenland will trotz Pandemie-Folgen keine neuen Finanzhilfen, Bild

- Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hält die Aussicht auf weitere Öffnungen in seinem Land für realistisch, Bild

- Scharfe Kritik an Bundesverfassungsgericht wegen Corona-Notbremse, Bild

- DIHK-Umfrage: Zwei von drei Industriebetrieben sehen gestiegene Rohstoff- und Energiepreise als Geschäftsrisiko, HB

- Europaminister Michael Roth (SPD) fordert schnelle Klarheit über russische Beteiligung an Ryanair-Zwangslandung, Welt

- Nicht nur Biontech: Bund will bei Impfstrategie weiter auf verschiedene Corona-Impfstoffe setzen, Business Insider

- Hausärzte: Freiheiten von Kindern nicht von Impfung abhängig machen, Rheinische Post

- Städte und Gemeinden: 60 Millionen Geimpfte im Juli müssen das Ziel sein, Rheinische Post

- Impfgipfel: Landkreise begrüssen Impfangebot an Kinder und Jugendliche, Rheinische Post

- Impfgipfel: GEW-Chefin Marlis Tepe kritisiert Bund-Länder-Beschluss zur Impfung von Jugendlichen, Rheinische Post

- Corona-Ausbruch bei Deutscher Bahn/60 Fälle am Standort Fulda, Buzzfeed

- Die Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, Jessica Rosenthal, kritisiert die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zum Impfkonzept für Schüler als nicht ausreichend, Watson

- "Das ist eine grosse Verunsicherung", Gespräch mit Umweltrechtler Bernhard Wegener über die Folgen des Urteils gegen den Ölriesen Shell, HB

- "Präsenzformate sind unschlagbar", Gespräch mit Andreas Gross, Professor für berufliche Weiterbildung an der Fraunhofer Academy, HB

- "Ein guter Morgen beginnt am Abend zuvor", Gespräch mit Medienunternehmerin Arianna Huffington, HB

- Was die Geschichte des ICE lehrt, Gastbeitrag von Bahn-Vorständen Ronald Pofalla und Berthold Huber, HB

- CO2-Grenzausgleich: Klimaclub statt Klimafestung, Gastbeitrag von IfW-Präsident Gabriel Felbermayr und Ökonom Klaus Schmidt, FAZ

