AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst auf Schlagdistanz zu seinem Vortagesrekord bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 575 Punkte. Nach zuletzt zähem Ringen hatte es der Dax am Dienstag klar über die Hürde von 15 500 Punkten geschafft und bei 15 685 Punkten einen Rekord erreicht. Ab dem frühen Nachmittag schmolzen die Gewinne jedoch deutlich zusammen, als die Wall Street die Stärke der europäischen Börsen nicht aufnahm.

USA: - ANFÄNGLICHER SCHWUNG VERSIEGT - Die US-Börsen haben am ersten Handelstag im Juni nach einem starken Auftakt den Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial legte nach dem langen Wochenende erst um fast ein Prozent zu, die Freude über die deutlichen Kursgewinne währte aber nicht lange. Über die Ziellinie ging der Leitindex nur leicht mit 0,13 Prozent im Plus bei 34 575,31 Punkten.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,36 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büsste hingegen rund ein Prozent ein und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent nach unten. Vor dem Hintergrund ihres andauernden Handelsstreits haben sich Chinas Vizepremier Liu He und die neue US-Finanzministerin Janet Yellen unterdessen in einem Video-Gespräch ausgetauscht.

DAX 15567,36 0,95 XDAX 15579,08 0,89 EuroSTOXX 50 4071,75 0,80 Stoxx50 3458,14 0,55 DJIA 34575,31 0,13 S&P 500 4202,04 -0,05 NASDAQ 100 13654,59 -0,23

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,97 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2218 0,04 USD/Yen 109,6735 0,17 Euro/Yen 133,9955 0,23

ROHÖL:

Brent 70,39 +0,14 USD WTI 67,81 +0,09 USD

PRESSESCHAU

- Francois Villeroy de Galhau, Präsident der französischen Zentralbank, sieht globalen Deal in Reichweite, der alle börsennotierten Unternehmen verpflichtet, Klimarisiken offenzulegen, Gespräch, FT - Corona-Schnelltests funktionieren bei Hitze nicht, Bild - Coronatest-Betrug: Baden-Württemberg kennt "vereinzelte Fälle" von Briefkastenfirmen/Abfrage bei Gesundheitsämtern, WiWo - Inflation frisst Rente und Erspartes auf, Bild - Impfstoff von Johnson & Johnson kann Vorteil nicht ausspielen, Welt - Investmentgruppe LetterOne unterstützt Pläne zum Aufbau eines britischen Breitband-Netzwerks, um Telekommunikationskonzern BT Group die Stirn zu bieten, FT - Wachsende Inflation: Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) fordert Ende der Null-Zins-Politik, Gespräch, Bild - Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg hält einen Anstieg des Benzinpreises bis auf zwei Euro pro Liter in absehbarer Zeit für möglich, Gespräch, Bild - US-Regierung von Präsident Joe Biden will Ölförderrechte in Naturschutzgebieten in Alaska aussetzen, WSJ

/jha/

(AWP)