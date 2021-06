Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Der Dax dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 15 654 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs von 15 685 Punkten. In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung - die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agieren die Anleger aktuell an der Wall Street.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten US-Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Aktuelle Konjunkturdaten signalisierten zwar Gutes für die US-Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Berichte, denen zufolge sich US-Präsident Joe Biden mit einer Unternehmenssteuer unterhalb von 28 Prozent zufrieden gibt, sorgten nur vorübergehend für eine etwas bessere Stimmung. Der Dow Jones Industrial verlor 0,07 Prozent auf 34 577,04 Punkte.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz eingeschlagen. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Gewinnen 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann hingegen etwa ein halbes Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,1 Prozent abwärts. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag halten sich viele Marktteilnehmer eher zurück.

DAX 15'632,67 0,19 XDAX 15'633,90 0,27 EuroSTOXX 50 4'079,24 -0,23 Stoxx50 3'471,79 -0,12 DJIA 34'577,04 -0,07 S&P 500 4'192,85 -0,36 NASDAQ 100 13'529,68 -1,07

RENTEN:

Bund-Future 169,91 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2113 -0,12 USD/Yen 110,2570 0,03 Euro/Yen 133,5505 -0,15

ROHÖL:

Brent 71,21 -0,10 USD WTI 68,73 -0,08 USD

- Medienkonzern Vivendi findet mit einem vom Hedgefonds-Milliardär William aufgelegten Finanzvehikel weiteren Investor für Musiksparte Universal. Bewertung steigt dabei auf 35 Milliarden Euro, WSJ

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verteidigt die Einführung einer Vermögenssteuer, HB

- Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen fordert bessere Datenerhebung zur Vermeidung neuer Corona-Welle, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Mario Voigt, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen: Bei Inzidenz unter 20 alle Auflagen streichen, Bild

- SPD-Chefin Saskia Esken attackiert Baerbock und warnte vor "Bärendienst" für das Klima, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will Kleinverdiener beim Kauf von E-Autos stärker unterstützen, HB

- Europäische Generalstaatsanwältin Laura Kövesi: Der erste Fall der EU-Staatsanwaltschaft kommt aus Deutschland; der zweite aus Italien, Wiwo

- Türkischer Essenslieferdienst Getir erlöst bei neuer Finanzierungsrunde 550 Millionen Dollar. Gesamtbewertung steigt damit auf 7,5 Milliarden Dollar, FT

bis 23.45 Uhr:

- Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) zieht erste Konsequenzen aus dem 3 Milliarden Euro schweren Entschädigungsfall der Greensill Bank, BöZ

- Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt will ab einer Inzidenz von 20 alle Corona-Beschränkungen streichen, Bild

- Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, hat Kritik nach ihrem Verbal-Angriff auf Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für deren Pläne zur Anhebung des Benzinpreises mit einem Energiegeld als Sozialausgleich zurückgewiesen, Welt

- Chef von Softwarefirma Staffbase aus Chemnitz: "Wir machen keinen Trophy-Börsengang", BöZ

- Bundesregierung plant Solardach-Pflicht für Neubauten, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Neobroker Robin Hood will an die Nasdaq, HB

- Handel zieht kritische Bilanz der Corona-Politik der Bundesregierung, HB

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat die Bundesminister Olaf Scholz (SPD) und Andreas Scheuer (CSU) für ihre Forderung nach einer Benzinpreisbremse heftig kritisiert und plant ein milliardenschweres Programm für den grünen Umbau, HB

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach glaubt nicht, dass Deutschland nochmal in einen Corona-Lockdown geht, Welt

- Kein einziger mit Corona infizierter Saisonarbeiter entschädigt, Buzzfeed

- Arbeitsagentur rechnet auch 2022 mit knapp zwei Milliarden Euro Defizit, HB

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Forderungen von Union und Grünen nach einem stärkeren Anstieg des CO2-Preises kritisiert, Rheinische Post

- Industrieverband BDI warnt vor europäischem Sonderweg bei Digitalsteuer, Welt

- Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos, wirft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schwere Fehler im Umgang mit der Corona-Krise vor, Watson

- Bosch-Managerin Donya Amer wird als Digitalvorständin der Bahn favorisiert, HB

- Spekulationen über IPO von Softwareanbieter Celonis - Bewertung von 9,1 Milliarden Euro, HB

- Obmann im Untersuchungsausschuss Fabio de Masi (Linke) über Wirecard: "Aus jeder Schublade kam Dreck", HB

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) lehnt Holzexportverbot ab, FAZ

