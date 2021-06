Morning Briefing International

---------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der jüngste Rückschlag des Dax von seinem Rekordhoch dürfte sich am Montag fortsetzen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,9 Prozent tiefer auf 15 312 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit fast 15 803 Punkten einen Rekord erreicht. Dem Dax droht ein Start unter der 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Mitte Mai war der Dax schon einmal darunter gerutscht, hatte aber prompt wieder die Wende geschafft. Sorgen vor einer doch früheren US-Zinserhöhung als zuletzt gedacht und die Gefahren der Corona-Variante Delta treiben die Anleger um.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Wall Street hat am Freitag eine schwache Woche klar im Minus beendet. Am Tag des Verfalls von Optionen auf Indizes und Einzelaktien war für die Anleger kaum etwas zu holen. Belastet wurde die Stimmung von Kommentaren des Präsidenten der Fed von St. Louis, James Bullard, der sich für eine US-Zinserhöhung bereits im Jahr 2022 aussprach. Dies wäre viel früher als die am Mittwoch von der US-Notenbank in Aussicht gestellten zwei Anhebungen gegen Ende 2023. Der Dow Jones Industrial schloss fast auf Tagestief mit einem Minus von 1,58 Prozent bei 33 290,08 Punkten.

ASIEN: - SCHWACHER WOCHENSTART - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die Woche gestartet. Die negativen Vorgaben aus den USA belasteten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte zuletzt um 3,7 Prozent ab. Für den Hang Seng in Hongkong ging es um 1,3 Prozent bergab und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büsste 0,6 Prozent ein.

DAX 15448,04 -1,78% XDAX 15439,48 -1,89% EuroSTOXX 50 4083,37 -1,80% Stoxx50 3525,15 -1,53% DAX 15448,04 -1,78% XDAX 15439,48 -1,89% EuroSTOXX 50 4083,37 -1,80% Stoxx50 3525,15 -1,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

ANLEIZEN:

Bund-Future 172,89 0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1862 -0,01% USD/Yen 109,8435 -0,34% Euro/Yen 130,2965 -0,36%

ROHÖL:

Brent 73,72 0,21 USD WTI 71,93 0,29 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG STARTET FASHIONETTE MIT 'BUY' - ZIEL 60 EUR

- JEFFERIES STARTET HELLOFRESH MIT 'BUY' - ZIEL 104 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 750 (650) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 74 (77) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 78 (69) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP NIMMT ENGIE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 15 EUR

- HSBC SENKT PHILIPS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 (54) EUR

- JPMORGAN HEBT AIR LIQUIDE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 170 (134) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4 (3,65) EUR - 'BUY'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bayer-Personalchefin Sarena Lin über den Stellenabbau im Dax-Konzern, Frauen im Vorstand und den Ratschlag, der ihr den Weg nach oben geebnet hat, Interview, Welt

- Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schliesst wegen Delta-Variante eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht aus, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- BMW-Chef Oliver Zipse warnt vor "Schrumpfungskurs" bei frühem Verbrennerabschied, Donaukurier und Passauer Neue Presse

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht es in der derzeitigen Pandemie-Phase auch mit Blick auf die Delta-Variante darum, die richtige Balance zu finden, ARD-Sendung "Bericht aus Berlin"

- Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, rechnet in einer möglichen vierten Corona-Welle mit weniger Patienten auf den Intensivstationen, Rheinische Post

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU): Unions-Wahlprogramm richtet sich an "schweigende Mitte", Rheinische Post

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kritisiert scharf den steuerpolitischen Teil des Wahlprogramms von CDU und CSU und gibt eine weitreichende Rentengarantie, sollte er Kanzler werden, Bild live

- SPD-Kanzlerkandidat Scholz erwartet, dass seine Partei bei der Bundestagswahl ein besseres Ergebnis als in aktuellen Umfragen erzielt, Bild live

- FDP-Vorsitzender Christian Lindner will eine grün-geführte Bundesregierung nicht unterstützen, Bild

- Die Union will eine vierte Säule in der Altersvorsorge einführen und eine entsprechende Förderung für Kinder in ihr Wahlprogramm aufnehmen, Bild

- RWI-Studie: Abschaffung des Ehegattensplittings schafft 500 000 neue Jobs, HB

- Linkspartei kritisiert Programm der Union zu Bundestagswahl als "Mogelpackung", Interview mit Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 20.30 Uhr:

- Daimler will noch schneller auf E-Mobilität umstellen, Gespräch mit Firmenchef Ola Källenius, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

- "Die Zukunft gestalten, nicht Vergangenheit verwalten", Gespräch mit Krupp-Stiftung-Vertretern Ursula Gather und Volker Troche, HB

- Roboterauto von VW kommt bis 2030, Gespräch mit Markenchef Ralf Brandstätter und Cariad-Chef Dirk Hilgenberg, FAZ

- Krupp-Stiftung veröffentlicht Satzung, HB

- "Wir sind dem Lieferkettengesetz schon lange voraus", Gespräch mit Kölln-Mehrheitseigentümerin Friederike Driftmann, HB

- "Unser Schmuck funktioniert wie Lego", Gespräch mit Ole Lynggaard-Manager Sören Lynggaard, FAZ

- FDP will mehr Mitsprache des Bundestages bei millionenschweren Verträgen , Gespräch, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, fordert gute Vorbereitung auf vierte Corona-Welle, Rheinische Post

- Angesichts der Verbreitung der Delta-Virusvariante hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor den Gefahren für Menschen ohne Impfschutz gewarnt, Rheinische Post

- Angesichts von Ladenschliessungen und schwindenden Kundenzahlen fordert der Handelsverband Deutschland (HDE) die Politiker zum Handeln auf, Gastbeitrag von Präsident Josef Sanktjohanser, HB

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) fordert einen neuen Flüchtlingsdeal mit der Türkei und neue Sanktionen gegen Weissrussland, Welt

- Kultusminister-Chefin: Nicht zu früh auf Massnahmen festlegen, Gespräch mit Britta Ernst (SPD), Tagesspiegel

- Krankenkassen drängen trotz Geldsegens für Kliniken auf Reformen, T-Online

- Delta-Mutation: Opposition im Bundestag fordert von der Bundesregierung zügiges Handeln, Welt

