AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch weiter leicht zulegen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,15 Prozent höher auf 15 660 Punkte. Nach dem kurzen Rutsch bis auf 15 309 Punkte zu Wochenbeginn tendiert er damit wieder in Richtung Rekordhoch der Vorwoche bei 15 802 Punkten. An der Wall Street war es für die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend bereits auf neue Höchststände gegangen und auch der marktbreite S&P 500 kratzte an seinem Rekord. Nach den jüngsten Signalen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hätten die Anleger wieder mehr Vertrauen in eine noch länger sehr lockere Geldpolitik, hiess es bei den Marktstrategen der Credit Suisse.

USA: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Die Wall Street ist am Dienstag auf Erholungskurs geblieben. Insbesondere die beiden wichtigsten Tech-Indizes Nasdaq 100 sowie Nasdaq Composite legten weiter zu und erreichten jeweils Rekordhochs. Die Standardwerte hingegen präsentierten sich etwas weniger dynamisch. So schwankte der Dow Jones Industrial um seinen Schlusskurs vom Vortag und ging 0,20 Prozent höher bei 33 945,58 Punkten aus dem Handel. Der US-Leitindex hatte sich bereits am Montag ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche erholt.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Auch in Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch die Erholung fortgesetzt. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,8 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 1,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat nach den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag praktisch auf der Stelle.

DAX 15636,33 0,21% XDAX 15633,89 -0,05% EuroSTOXX 50 4123,13 0,26% Stoxx50 3550,40 0,11% DJIA 33945,58 0,20% S&P 500 4246,44 0,51% NASDAQ 100 14270,42 0,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,03 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1920 -0,17% USD/Yen 110,7845 0,13% Euro/Yen 132,0540 -0,04%

ROHÖL:

Brent 75,36 0,55 USD WTI 73,30 0,45 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- US-Regierung rechnet nicht mehr damit, Nord Stream 2 verhindern zu können. Washington geht davon aus, dass nur noch ein Wahlsieg der Grünen und eine Bundeskanzlerin Annalena Baerbock das Projekt stoppen könnte, Welt

- Jaguar Land Rover stellt seine Zulieferkette neu auf um engere Kontrolle über kritische Teile wie Batterien und Chips zu haben/Autobauer steht kurz vor der Auswahl einer Batteriefabrik in Grossbritannien, Interview mit Konzernchef Thierry Bollore, FT

- Bob Prince, Co-Chef des Hedgefonds Bridgewater Associates rechnet nicht mit einem Anstieg der Inflation auf historische Wert wie in den 1970er-Jahren, FT

- Insolvente Greensill-Bank vergab im Rahmen der staatlichen Corona-Programme sämtliche Kredite an Firmen des Stahlmagnaten Sanjeev Gupta, FT

- 171 internationale Wissenschaftler bemängeln angeblichen Rechenfehler bei der Berechnung der CO2-Bilanz von E-Autos im Jahr 2030 und fordern in einem Brief an die EU-Kommission mehr Technologieoffenheit für Wasserstoff und Biosprit, Bild

- Umstrittene Zulassung: FDA gab grünes Licht für Biogens Alzheimer-Präparat, obwohl die Statistiker der Behörde ungenügende Studiendaten zur Wirksamkeit bemängelten, WSJ

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: "Wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren", Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Annette Widmann-Mauz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, warnt vor mangelnder Fachkräfte-Zuwanderung aus EU, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr:

- Bahnunternehmen Abbelio fordert Nachzahlungen, FAZ

- "Deutschland spaltet Europa mit dieser Pipeline?: Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck zu Nord Stream 2, Gespräch, Zeit

- "Das Gesamtpaket ist für uns nicht darstellbar": Vor der Tarifrunde der privaten Banken weisen die Arbeitgeber die Gewerkschaftsforderungen als überzogen zurück, Gespräch mit Carsten Rogge-Strang, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes des privaten Bankgewerbes (AGV Banken), BöZ

- Hans Joachim Reinke, Chef der Fondsgesellschaft Union Investment, hält Verbote und strikte Vorgaben für den falschen Weg zur Nachhaltigkeit, Gespräch, BöZ

- Batterietaugliches Lithium aus der Tongrube: Branchenveteran Roderick Smith will dem Bergbau im englischen Südwesten zu einem Comeback verhelfen, Gespräch, BöZ

- "Klare Ziele sind besser als eine Quote": Suse-Chefin Melissa Di Donato glaubt daran, dass eine spezielle Förderung und Unterstützung für Frauenkarrieren nötig ist, vor allem in der nach wie vor von Männern dominierten Technologiebranche, BöZ

- "Wir liefern in Sachen Nachhaltigkeit eine Menge": Ibu-Tec-Chef Ulrich Weitz setzt auf eigenes Batteriematerial/Umsatz der Sparte soll sich bis 2025 verzehnfachen, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir sind kein Nischenanbieter": Google-Cloud-Chef Thomas Kurian will Abstand zu Amazon und Microsoft verringern, Interview, HB

- MGM-Übernahme durch Amazon wird durch FTC geprüft, WSJ

- Auto-Kartendienst Here verbrennt Millionen, HB

- Teslas Supercomputer soll Autos steuern, HB

- Preise für alte E-Autos im Keller, Auto Strassenverkehr

- "Wir haben ein ambitioniertes Ziel": Carsten Schildknecht, Chef der Zurich Gruppe Deutschland, trimmt sein Haus auf Nachhaltigkeit, Interview, HB

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil attackiert Grüne: "Wenn man so Klimaschutz macht, dann verliert man Menschen", Welt

- Mehr Tempo beim Klimaschutz: Bei der Reduzierung von Treibhausgasen kommt es nicht auf Ankündigungen an, sondern auf Taten, Gastbeitrag von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), HB

- DIW-Energieökonomin Claudia Kemfert kritisiert Klima- und Energiekompromisse als unzureichend und "sozial unfair"/"Die Zubauraten reichen nicht aus, um die Pariser Klimabeschlüsse zu erreichen", Gespräch, Rheinische Post

- Dacia Sandero: Preisbrecher als Testsieger, Auto Strassenverkehr

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach liefert Erklärung für sinkende Delta-Neuinfektionen in Indien, Gespräch, Welt

- Vor Libyen-Konferenz: Grüne fordern klare Konsequenzen für Regelbrecher, T-Online

