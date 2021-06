----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Nach dem neuerlichen Rutsch zur Wochenmitte dürfte sich der Dax am Donnerstag zunächst wieder fangen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 15 520 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf bewegte sich der Dax zwischen 15 309 und 15 675 Punkten. An der Wall Street war nach dem starken Dienstag am Vorabend trotz weiterer Rekorde in den Technologie-Indizes der Nasdaq vergleichsweise wenig los. Auch in Japan und China verläuft der Handel am Morgen in ruhigen Bahnen. Investoren haben derzeit vor allem die Anleihemärkte im Blick. Sollten dort die Zinsen in die eine oder andere Richtung ausbrechen, könnte das wieder für mehr Bewegung an den Aktienbörsen sorgen.

USA: - WENIG VERÄNDERT - An der Wall Street ist die jüngste Kurserholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch zum Erliegen gekommen. Die beiden wichtigsten Technologiewerte-Indizes hatten zumindest ihre jüngste Rekordjagd zunächst fortgesetzt, verloren aber im Handelsverlauf an Schwung. Generell konzentrierten sich die Investoren zwar immer noch auf die weiter vorhandene Unterstützung der Märkte durch die Notenbanken und auf die Wirtschaftserholung, zugleich aber blieben die jüngst wieder aufgekommenen Inflationssorgen bestehen. Der US-Leitindex gab um 0,21 Prozent auf 33 874,24 Punkte nach. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,11 Prozent auf 4241,84 Zähler.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - An den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich die Anleger am Donnerstag in einem insgesamt eher ruhigen Handel zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,1 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat unter Strich nahezu auf der Stelle.

DAX 15456,39 -1,15% XDAX 15483,73 -0,96% EuroSTOXX 50 4075,94 -1,14% Stoxx50 3519,26 -0,88% DJIA 33874,24 -0,21% S&P 500 4241,84 -0,11% NASDAQ 100 14274,24 0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,20 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1925 -0,01% USD/Yen 110,96 0,01% Euro/Yen 132,32 0,00%

ROHÖL:

Brent 75,27 +0,08 USD WTI 73,17 +0,09 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bund der Steuerzahler fordert von Bundesregierung Begrenzung des Schadens durch "Schrott-Masken", Welt

- Parteien der Regierungskoalition kritisieren in einem Antrag an den Bundestag den verweigerten Transport von Israelis durch Kuwait Airways; Keine zusätzlichen Verkehrsrechte für kuwaitische Fluggesellschaften gefordert, Welt

- CDU-Politiker kritisieren zu hohe Staatsgläubigkeit in der Pandemie, Interview mit Friedrich Merz, Roland Koch und Linde-Manager Wolfgang Reitzle über Folgen der Corona-Politik und die Gefahr planwirtschatlicher Ideen, Welt

- Deutsche Umweltschutzhilfe prüft Klage am neuen Klimaschutzgesetz, Welt Klimaschutzprogramm lässt Mieten für vierköpfige Familie im Jahr 2025 in der Spitze um mehr als 300 Euro steigen, Bild

- Expertengremium fordert von der Regierung mehr Tempo bei der Umstellung auf E-Mobilität, Welt

- Gesetzesvorhaben in den USA zur Begrenzung der Marktmacht von Techfirmen kommen voran, stossen aber auf harten Widerstand der Konzerne, WSJ

- USA beschlagnahmen für Mexiko bestimmte illegale Kopien des Covid-19-Medikaments Remdesivir, WSJ

- Chinesische Ant Group verhandelt mit Staatskonzerne über Gründung einer Kreditrating-Firma, wodurch Daten des Konzerns unter die staatliche Regulierung fallen würden, WSJ

- Verhandlungen über billionenschweres Infrastrukturpaket in den USA kommen voran

- Rahmen vereinbart, WSJ

- China erhöht Druck auf Tencent

- Musiksparte dürfte in diesem Sommer eine hohe Kartellstrafe erhalten, FT

- PR-Firma Brunswick verkauft Minderheitsanteil an US-Fonds BDT Capital, FT

- TSMC will Preise für einige Wafer im kommenden Jahr um 10 bis 20 Prozent erhöhen, Economic Daily News -Umfrage unter Krankenkassen ergibt: Viele Patienten werden App für digitale Rezepte nicht nutzen können, HB

- Anja Piel, Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), kritisiert Ifo-Institut: 'Horrorszenario' zu Rentenfinanzierung, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Delta-Variante: Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, fordert mehr Geld für Schutz der Schüler, Augsburger Allgemeine

bis 23.45 Uhr:

- Daniel Franke, Betreiber des Online-Portals Brokervergleich.de, hadert damit, dass in der jüngsten Bewertung von Robo-Advisors durch die Stiftung Warentest die Renditen keine Rolle spielen, Gespräch, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Sancho-Transfer vom BVB zu Manchester United rückt näher, Bild/Sky Sports

- Vor dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel spricht sich die Vize-Fraktionsvorsitzende der Union, Katja Leikert, für schärfere Grenzkontrollen aus, T-Online

- "Bürgertests" kosteten allein in Berlin 91,3 Millionen Euro in drei Monaten, T-Online

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den drastischen Preisanstieg und Lieferengpässe beim Bauholz durch die schnellstmögliche Aufhebung der Einschlagbegrenzung für Fichtenholz bekämpfen, Rheinische Post

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor einem "Sorgenherbst" nach der Urlaubssaison gewarnt, HB

- SPD-Politiker kritisieren Unionsvorschlag zu Pool-PCR-Tests an Schulen, Welt - FDP warnt Merkel vor falschen Signalen an US-Präsident Biden, Rheinische Post

- Sechs Prozent der Zweitimpfungs-Termine im Impfzentrum werden nicht angetreten, Rheinische Post

- Umfrage: Nur 10 der 30 Dax-Konzerne wollen ihre Arbeitsstätten bereits im Juli wieder für mehr Mitarbeiter öffnen, HB

- Der Ausschuss für Normenkontrolle hat dem geplanten europäischen Lieferkettengesetz ein verheerendes Zeugnis ausgestellt, HB

- Der Nationale Normenkontrollrat pocht auf eine deutliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, um bei der Energiewende voranzukommen, HB

- "Der Wunsch nach der Rückkehr ins Büro ist gross", Gespräch mit Trumpf-Personalgeschäftsführer Oliver Maassen, FAZ

- Swiss Re sieht zu viele Zombieunternehmen, Gespräch mit Chefökonom Jerome Haegeli, FAZ

- Scholz-Gesetze verursachen Milliarden-Kosten, Bild - EU-Kommission kritisiert "Versäumnisse" bei EU-Türkei-Flüchtlingspakt, Welt

