AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen lassen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax kaum verändert auf 15 615 Punkte. Damit klebt er weiter an der 21-Tage-Linie bei aktuell 15 608 Punkten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. In der Vorwoche war der Dax zwischenzeitlich bis auf 15 309 Punkte abgesackt, hatte sich jedoch schnell wieder erholt. Sein Rekord von 15 802 Punkten bleibt in Sichtweite. Der marktbreite S&P 500 läuft in den USA mit einem Höchststand bereits voraus. Die Strategen von JPMorgan bleiben weiter optimistisch für die Aktienmärkte. Der Grossteil der Wiedereröffnungs-Chancen aus der Corona-Krise stehe noch aus und die Renaissance der Defensivwerte sollte eher von kurzer Dauer sein, hiess es.

USA: - DOW STEIGT, NASDAQ ETWAS SCHWÄCHER - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Freitag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 erreichte sogar ein weiteres Rekordhoch und profitierte dabei unter andrem von einem rasanten Kursanstieg bei den Aktien von Nike . Der Sportartikelhersteller hatte überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Positiv wirkten zudem weiterhin die zuletzt im Ringen um gross angelegte Investitionen in die amerikanische Infrastruktur erzielten Fortschritte, die als Anzeichen für eine anziehende Konjunktur in den USA gewertet wurden. Der S&P 500 legte um 0,33 Prozent auf 4280,70 Punkte zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 34 433,84 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,44 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 14 345,18 Punkte nach unten. Er hatte tags zuvor eine Bestmarke erreicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Ohne eindeutige Vorgaben von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet legte um zuletzt um 0,1 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hingegen fiel zuletzt um 0,2 Prozent.

DAX 15607,97 0,12% XDAX 15609,36 0,09% EuroSTOXX 50 4120,66 -0,04% Stoxx50 3545,17 0,06% DJIA 34433,84 0,69% S&P 500 4280,70 0,33% NASDAQ 100 14345,18 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,75 -0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1922 -0,11% USD/Yen 110,65 -0,13% Euro/Yen 131,92 -0,24%

ROHÖL:

Brent 76,09 -0,09 USD WTI 74,03 -0,02 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Riester-Rente gegen ein neues standardisierte Vorsorgeprodukt austauschen, Interview, Bild

- Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger fordert nach Würzburger Bluttat "strengeres Kontrollregime" und Überprüfung des subsidiären Schutzes für auffällige Flüchtlinge, Bild live

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: Stiko soll Empfehlung für das Kinder-Impfungen überdenken, Rheinische Post

- Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbands: Weiter telefonische Krankschreibung nutzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Grüne und FDP lehnen Mütterrente als Koalitionsbedingung ab, Tagesspiegel

- Ifo-Experte Joachim Ragnitz kritisiert Unionsvorschlag einer "Generationenrente" und warnt vor Doppelbelastung der erwerbsfähigen Generation, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Der ungarische Premierminister Viktor Orbán ist mit einem neuen Gesetz Homo- und Transsexuelle zur Unsichtbarkeit zu weit gegangen, Gastbeitrag von Alexander Graf Lambsdorff, Welt

- "Wir glauben, dass Drive-in-Fenster auch nach Corona wichtig bleiben und es immer mehr Gäste gibt, die fürs Essen holen nicht mehr ins Restaurant reingehen", Interview mit Deutschland-Chef Cornelius Everke der Fast-Food-Kette Burger King, Welt

- "Eine gemeinsame Rentenkasse für Angestellte, Selbstständige und Beamte halte ich langfristig für den richtigen Weg", Interview mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bild

- "Ungarn wird Einfallstor für Russen und Chinesen", Interview mit Budapests Bürgermeister Gergely Karacsony, Bild

- Die Vereinigten Staaten können sich einen "Boom-and-Pleiten-Zyklus" auf dem Immobilienmarkt nicht leisten, der die Finanzstabilität bedrohen würde, Interview mit Eric Rosengren, Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, FT

bis 21.00 Uhr:

- Daimler-Technikvorstand Sajjad Khan erhofft sich von Digitaltalenten "Push bei Software", HB

- Immobilienexperten sehen wenig Spielraum für ein Berliner Enteignungsgesetz, HB

- Der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann unterstützt das Vorgehen des Bundesbeauftragten für Datenschutz, Ulrich Kelber, Bundesministerien und -Behörden sollen aus datenschutzrechtlichen Gründen das Betreiben von Facebook-Fanpages notfalls verbieten, HB

- Facebook-Europachefin Angelika Gifford: "Sicherheit der Wahl hat höchste Priorität", HB

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner knüpft eine mögliche Dreier-Koalition mit Union und Grünen im Herbst an die Bedingung, den Grünen nicht die Verantwortung für Staatsfinanzen zu überlassen, FAZ

