AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD IN SICHTWEITE - Nach dem Angriff des Dax auf das Rekordhoch von Mitte Juni am Vortag dürfte es am Mittwoch zunächst ruhiger zugehen am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf 15 706 Punkte und damit minimal über dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Am Vortag hatte dem Dax in der Spitze mit knapp 15 753 Zählern nicht mehr viel bis zu seinem Rekordhoch von fast 15 803 Punkten gefehlt.

USA: - MIT MODERATEN GEWINNEN ZU REKORDEN - An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial hinkt allerdings weiter hinterher. Seine frühen Gewinne verpufften zudem und so ging er letztlich mit plus 0,03 Prozent auf 34 292,29 Punkte fast unverändert aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit plus 0,03 Prozent und stieg damit auf 4291,80 Punkte. Im frühen Handel allerdings war es ihm erstmals in seiner Geschichte gelungen, die Marke von 4300 Punkten zu überwinden. Ebenso stockten die vor allem mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Börsen ihre Rekorde auf und konnten sie dann auch halten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 14 572,75 Punkte vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch in einem insgesamt eher ruhigen Handel keine gemeinsame Richtungs gefunden. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,1 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich zuletzt knapp in der Gewinnzone.

DAX 15690,59 0,88% XDAX 15692,37 0,74% EuroSTOXX 50 4107,51 0,43% Stoxx50 3540,00 0,22% DJIA 34292,29 0,03% S&P 500 4291,80 0,03% NASDAQ 100 14572,75 0,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,07 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1900 0,03% USD/Yen 110,51 -0,02% Euro/Yen 131,50 0,02%

ROHÖL:

Brent 75,07 +0,31 USD WTI 73,47 +0,49 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will Ausbau von E-Ladenetz beschleunigen, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu Corona-Infektion: Es hat vier Wochen gedauert, bis ich nicht mehr positiv war, Augsburger Allgemeine

- Der neue Chef des Reiseanbieters FTI, Ralph Schiller, sieht starke Anzeigen einer Erholung der Reisebranche, Welt

bis 5.00 Uhr:

- Chinesischer Fahrdienstvermittler Didi legt Angebotspreis für US-Börsengang am oberen Ende auf 14 Dollar fest, WSJ

- Verdi-Chef Werneke fordert verbindliche Homeoffice-Regeln durch mehr Tarifverträge, Interview, Rheinische Post

- Mit Blick auf ein EU-weites Verbot von Tiertransporten in Drittstaaten übt Landwirtschaftsministern Julia Klöckner (CDU) Kritik an der Haltung einzelner Bundesländer, Interview, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Beim Autobahnbau hat Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) dem Bund nachträgliche Zusatzkosten in dreistelliger Millionenhöhe verurusacht, Welt

- Grenke-Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp kritisiert Firmengründer Wolfgang Grenke, Interview, HB

- Grenke-Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp: "Wir sind der bestgeprüfte Finanzdienstleister in Europa"

- Unternehmen will Bericht zur Sonderprüfung der Bafin nicht veröffentlichen, Interview, FAZ

- Theo Müller verkauft Marke Homann Feinkostsalate an britischen Finanzinvestor Pamplona Capital Management und dessen Unternehmen Signature Foods, Lebensmittelzeitung

- Welthungerhilfe: Deutschland muss sich stärker gegen Hunger durch Corona engagieren, t-online

- Chef der Ökobank GLS, Thomas Jorberg: Finanzsektor ignoriert Dringlichkeit des Klimawandels, Gastbeitrag, HB

- Allianz-Vorstand Klaus-Peter Röhler zum Organisationsumbau: Können uns künftig in Deutschland noch viel besser um die Bearbeitungszeiten in der Wertschöpfungskette kümmern, Interview, BöZ

- Top-Ökonom der Zentralbanken-Dachorganisation BIZ, Claudio Borio: "Risiko fiskalischer Dominanz erfordert Wachsamkeit", Interview, BöZ

- Accenture-Berater Mathias Gehrckens: Lieferdienste brauchen einen Einkaufspartner, Interview, BöZ

