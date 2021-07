Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER NACH KURSSPRUNG - Nach dem starken Wochenausklang zeichnen sich im Dax am Montag leichte Auftaktverluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15 656 Punkte. Nach dem schwachen Donnerstag mit einem Rutsch auf zeitweise 15 304 Punkte hatte der Dax mit einem starken Lauf am Freitag auf Wochensicht noch ins Plus gedreht. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15 802 Punkten bleibt in greifbarer Nähe. Seit Wochen pendelt der Dax in Sichtweite des Höchststandes um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie. Aktuell liegt das Barometer für den kurzfristig neutralen Trend bei 15 613 Punkten.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat die Kursverluste der vergangenen Tage am Freitag abgeschüttelt. Auf dem ermässigten Kursniveau griffen die Anleger vor allem bei den zuletzt vernachlässigten Standardwerten beherzter zu. Nun hinkten die zuletzt besser gelaufenen Technologie-Aktien der Rally etwas hinterher. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,30 Prozent auf 34 870,16 Punkte, womit er sich auf Wochensicht moderat mit 0,2 Prozent ins Plus rettete. Er kam seinem Rekordhoch, das mit 35 091 Punkten aus dem Mai stammt, näher denn je in den vergangenen Wochen. Der S&P 500 folgte dem Dow am Freitag um 1,13 Prozent auf 4369,55 Punkte nach oben, er konnte damit als einziger grosser US-Index einen erneuten Rekord verbuchen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 brachte es mit 14 826,09 Punkten auf ein Plus von 0,71 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die meisten Börsen Asiens sind im Sog der vor dem Wochenende starken Wallstreet mit teils deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Japans Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent. Der Hang Seng in Honkong gewann 0,7 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte um 1,6 Prozent zu. Einen Kursrutsch um zuletzt mehr als vier Prozent gab es hingegen in Vietnam, nachdem die Behörden in Teilen des Landes strengere Anti-Corona-Massnahmen ausgerufen hatten. Nach einem rasanten Anstieg der Fallzahlen müssen Menschen in Teilen des Landes mit vielen Fabriken erst einmal daheim bleiben.

DAX 15687,93 1,73% XDAX 15676,20 1,67% EuroSTOXX 50 4068,09 1,91% Stoxx50 3541,44 1,45% DJIA 34870,16 1,30% S&P 500 4369,55 1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,03 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1869 -0,07% USD/Yen 110,18 0,05% Euro/Yen 130,78 -0,01%

ROHÖL:

Brent 75,45 -0,10 USD WTI 74,51 -0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Im August will der Chef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, die Bauarbeiten an der Ostseepipeline abgeschlossen haben und die Pipeline auch für Wasserstoff nutzen, Interview, HB

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU): Rufe nach Aufhebung aller Corona-Massnahmen zu früh, Rheinische Post

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen: Über 70 Prozent Geimpfte wären eine hohe Quote, Bild live

- Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, geht von einem weiter steigenden CO2-Preis in Deutschland nach 2026 aus, Interview, Rheinische Post

- Die Grünen lehnen die Forderung nach harten Freiheitseingriffen für Ungeimpfte ab, Interview mit Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche, Rheinische Post

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) will die "Hospitalisierung als zusätzlichen Leitindikator" einführen, um das Pandemiegeschehen präziser zu bewerten, Bild

- Der Sozialstadtrat des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, Detlef Wagner (CDU), kritisiert die von manchen Betreibern geforderten Entgelte für die Behelfs-Unterbringung von Wohnungslosen als "Abzocke", rbb

- Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) fordert die Auszahlung von Brexit-Entschädigungen für ihr Bundesland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) plädiert in der Corona-Krise für vollständigen Präsenzunterricht nach den Ferien, Interview, Welt

- "Wir müssen smarter sein als andere", Interview mit Litauens Wirtschaftsministerin Ausriné Armonaité über die Pläne ihres Landes, zu einem der grössten Biotech-Standorte in der EU aufzusteigen, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Dax-Aufsichtsrat kritisiert Defizite von Wirecard-Gesetz , Gastbeitrag von Norbert Winkeljohann, FAZ

- Bundestagsfraktionen warnen DFB geschlossen vor Sponsorenvertrag mit Qatar Airways, Welt

- EU-Kommission streitet um Enddatum für Verbrenner, FAZ

- "Slack und Teams erfüllen ganz verschiedene Zwecke", Gespräch mit Slack-Chef Stewart Butterfield, FAZ

- Ethikrat-Mitglied Wolfram Henn fordert Impfpflicht für Lehrkräfte und Kita-Personal, Rheinische Post

- Uipath sieht Ende von Bürotätigkeiten, Gespräch mit Firmenchef Daniel Dines, HB

- Die Energiebranche mahnt eine schnelle Anpassung des Ambitionsniveaus im europäischen Emissionshandel an das neue EU-Klimaziel an, HB

- "Europa braucht eine eigene Cloud", Gespräch mit Unternehmer Friedhelm Loh, HB

- Gerade im Land der Autopioniere sollte Technologie nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrgenommen werden, Gastbeitrag von Audi-Vorständin Hildegard Wortmann für Vertrieb und Marketing, HB

- Jeder will ins Weltall, Gespräch mit Isaac Ben-Israel, Leider der israelischen Raumfahrtbehörde, FAZ

- Deutschlands Weg führt über Open Source, Gastbeitrag von Microsoft-Deutschlandchefin Marianne Janik, FAZ

- "An den Trend zur Provinz glaube ich nicht", Gespräch mit Pandion-Chef Reinhold Knobel, FAZ

