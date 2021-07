---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem stabilen Vortag zeichnet sich im Dax am Donnerstag ein zögerlicher Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15 765 Punkte. Mit seinem Rekord von gut 15 810 Punkten hatte der Dax den vorherigen Höchststand vom Montag leicht übertroffen. Letztlich tut sich nach dem starken Wochenauftakt wenig im Dax. Gleiches gilt für den US-Handel trotz eines weiteren Rekordes im marktbreiten S&P 500 .

USA: - STABIL - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch stabil gezeigt. Zeitweise übersprang der Dow Jones Industrial erneut die Hürde von 35 000 Punkten, bald darauf aber bröckelten die Gewinne wieder etwas ab. Stützend wirkten einerseits Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zur Geldpolitik und andererseits die anlaufende Berichtssaison. Letztlich ging es für den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones um 0,13 Prozent auf 34 933,23 Punkte nach oben. Bis zu seinem im Mai erreichten Rekordhoch ist es nur noch ein Katzensprung.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,1 Prozent nachgab, gewann der Hang Seng in Honkong rund 1,2 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte mit 0,45 Prozent etwas moderater zu. Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal nach dem Rekordstart ins Jahr etwas verlangsamt.

DAX 15788,98 0,00 XDAX 15766,29 -0,14 EuroSTOXX 50 4099,50 0,12 Stoxx50 3567,94 -0,05 DJIA 34933,23 0,13 S&P 500 4374,30 0,12 NASDAQ 100 14900,44 0,17

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,60 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1834 -0,02 USD/Yen 109,8595 -0,10 Euro/Yen 130,0040 -0,12

ROHÖL:

Brent 74,23 -0,53 USD WTI 72,55 -0,58 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 49 (47) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP HEBT AIRBUS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 130 (106) EUR - JPMORGAN HEBT EON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 11,50 (10) EUR - MORGAN STANLEY HEBT HUGO BOSS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - MORGAN STANLEY HEBT HUGO-BOSS-KURSZIEL AUF 60 (30,50) EUR - RBC HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 98 (92) EUR - 'SECTOR PERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 129 (127) EUR - 'SECTOR PERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 300 (290) EUR - 'OUTPERFORM' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR WELLS FARGO AUF 50 (46) USD - 'EQUAL WEIGHT' - UBS HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 620 (600) USD - 'BUY' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 75 (74) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 320 (303) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS STARTET ARCELORMITTAL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 36 EUR - BARCLAYS STARTET SSAB-A MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 56 SEK - BARCLAYS STARTET VOESTALPINE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 37 EUR - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AENA AUF 177 (145) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,60 (11,20) EUR - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE SENKT ENDESA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 22,50 (24,60) EUR - GOLDMAN HEBT KONECRANES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 58 (43) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,85 (2,80) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 740 (700) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SSAB-A AUF 61 (58) SEK - 'BUY' - RBC HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 139 (138) EUR - 'OUTPERFORM' - RBC HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 27 (26) EUR - 'SECTOR PERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 25 (27) EUR - 'UNDERPERFORM' - UBS HEBT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 55 (50) EUR - 'NEUTRAL'

---------- PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer: Gemeinschaft darf nicht für Impfunwillige aufkommen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - FDP-Fraktionsvize Christian Dürr erwartet Bekenntnis zu Steuererleichterungen von CDU-Kanzlerkandidat, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 5.00 Uhr:

-VW-Chef Herbert Diess: "Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden von allein auslaufen. Das wird der Markt richten", HB - Princeton-Wirtschaftsprofessor Markus Brunnermeier: "Wir werden sicherlich in der Zukunft viele Währungen in unseren Smartphones oder Augmented-Reality-Brillen halten und in Windeseile von einer in eine andere Währung wechseln können", Interview, BöZ - Brasilianische Intercement bläst Börsengang ab, Valor - Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, fordert Ende der Corona-Einreise-Beschränkungen für Europäer, Rheinische Post - SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch wirft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Täuschung der Öffentlichkeit beim Strombedarf vor, Rheinische Post - Grünen werfen CDU-Chef und Kanzlerkandiat Armin Laschet mangelnden sozialen Ausgleich beim Klimaschutz vor, Gespräch mit europapolitischer Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, Rheinische Post - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnt vor zu ehrgeizigen Klimaschutzzielen, Rheinische Post - Grünen-Chef Robert Habeck will Forstwirtschaft radikal umbauen, Rheinische Post - FDP-Politiker Otto Fricke fordert schärfere Corona-Kontrollen bei Grossveranstaltungen, Rheinische Post - Krankenhausgesellschafts-Chef Gerald Gass: "Müssen schrittweise von der kollektiven zur individuellen Verantwortung", Welt

bis 21.00 Uhr: - Daimler-Chef Ola Källenius: Es gibt kein Zurück mehr vom Wandel zu Elektroautos; 3000 Software-Ingenieure werden gesucht, Südwest Presse - EU-Kommissionsvize Frans Timmermans: Bin überzeugt, dass wir CO2-Grenzausgleich WTO-konform gestalten können, Interview, HB - Energieökonom Andreas Löschel aus Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende über EU-CO2-Ziele: Marktgetriebene Minderung von Emissionen, ohne zu stark doppelt zu regulieren, kann Vorbild sein, Gespräch, FAZ - Bankenpräsident und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing: "Staatsgeld darf nicht zur Droge werden", Interview, FAZ - US-Antivirensoftware-Firma NortonLifeLock in Gesprächen zur Übernahme des europäischen Rivalen Avast, WSJ - Deutsch-amerikanische Wirtschaft drängt auf Ende des US-Einreiseverbots, Gespräch mit Simone Menne, Präsidentin der American Chamber of Commerce in Germany, HB - Mit Fleischkonzern JBS aus Brasilien und Uni-President aus Taiwan noch zwei Interessenten für Grossschlachterei Tönnies, HB - Fondsmanager Edouard Carmignac: "Kryptowährungen sind gefährlich", Interview, HB - Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich gegen öffentlichen Druck zur Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen, Interview, FAZ - Der Deutsche Schaustellerbund hält die strikten Corona-Auflagen für Volksfeste vielerorts für nicht nachvollziehbar, Interview mit Verbandschef Albert Ritter, Welt - Handwerk sieht Trendwende auf dem Ausbildungsmarkt, FAZ - Finanzinvestor Verdane mit vier Beteiligungen in Deutschland, FAZ - Zahlreiche CDU-Politiker fordern von Kanzlerkandidat Armin Laschet eine Perspektive für Steuerentlastungen von Unternehmen und Bürgern, Welt - Die Corona-Pandemie hat laut Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, einen starken Einfluss auf die Sportlichkeit und Bewegung der Deutschen, Interview, Rheinische Post - Der Vorstoss des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder für kostenpflichtige Corona-Tests bei weiteren Fortschritten der Impfkampagne stösst auf Widerstand in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Welt - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht mögliche Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fussball-Bund und der Fluggesellschaft Qatar Airways kritisch und fordert eine Wiederaufnahme von Gesprächen mit der Lufthansa, Bild - Deutscher Städtetag spricht sich gegen flächendeckenden Einsatz von mobilen Lüftungsgeräten in Schulen aus, Rheinische Post

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q2-Umsatz 07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Aker BP, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online) 11:30 GBR: BT Group, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Investor, Q2-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: BIP Q2/21 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/21 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/21 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/21 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/21 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 05/21 08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/21 10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 05/21 14:30 USA: Empire State Index 07/21 14:30 USA: Philly Fed Index 07/21 14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:15 USA: Industrieproduktion 06/21 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/21 15:30 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. DEU: Destatis: Pressemitteilung zu "Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Unternehmen (Unternehmensbasisdatenregistergesetz - UbregG)" CHE: virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen, Genf 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Beiträgen zum Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRB) 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) für Gaslieferungen 11:00 DEU: Pk Creditreform Halle/Dessau und Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Thema: "Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Sachsen-Anhalt". 14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung: "Finanzstandort Deutschland: Welche Rahmenbedingungen braucht ein international wettbewerbsfähiger Finanzplatz?" u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig, und Bettina Orlopp, Finanzvorständin und Vize-Chefin der Commerzbank sowie Vorsitzende des Bankenverbandes Hessen. 15:00 DEU: Digitale Diskussionsveranstaltung Genfer Büro Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema "Lehren zur globalen Gesundheitskooperation aus Covid-19" mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 17.00 DEU: PwC, "Digital Automotive Talk 2021" u.a. mit Daimler-Chef Ola Källenius und Bin Li, Gründer von Nio Inc. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weissen Haus, Washington + 17.30 Ankunft zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität mit Rede der Kanzlerin + 22.15 Gemeinsame Pressekonferenz USA/RUS: US-Sonderbeauftragter für Klima, John Kerry, in Moskau

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 10.00 Uhr Italien Verbraucherpreise HVPI Juni Jahresvergleich +1,3 +1,3* GROSSBRITANNIEN 08.00 Uhr ILO-Arbeitslosenquote Dreimonatsschnitt März 4,7 4,7 Beschäftigungsänderung Dreimonatsschnitt März (in Tsd) +91 +91 USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 350 373 (Vorwoche, in Tsd) Einfuhrpreise, Juni Monatsvergleich +1,2 +1,1 Empire-State-Index, Juli 18,0 17,4 (in Pkt) Philly-Fed-Index, Juli 28,0 30,7 (in Pkt) 15.15 Uhr Industrieproduktion, Juni +0,6 +0,8 Kapazitätsauslastung, Juni 75,6 75,2

(AWP)