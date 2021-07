----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERTER START ERWARTET - Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst nur wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 15 508 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor der Dax rund ein Prozent und rutschte zurück unter die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Im Fokus steht am Abend die US-Notenbank. Die Fed wird trotz hoher Inflationsraten wohl noch keine geldpolitische Trendwende vollziehen.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Nach ihrer jüngsten Rekordfahrt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Vor allem die Technologiewerte standen unter Verkaufsdruck. Belastend wirkten sich der fortgesetzte Ausverkauf an den chinesischen Börsen sowie die Passivität vieler Anleger vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Fed) aus, sagten Marktbeobachter. Frische US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 35 058,52 Punkten. Am Freitag und am Montag hatte der Leitindex jeweils Rekorde erreicht.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. Die Sorge vor staatlichen Eingriffen in China belastet weiter. Der Hang Seng in Honkong fiel nach den kräftigen Verlusten der Vortage um 0,24 Prozent. Für den CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, ging es minimal nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 1,5 Prozent nach.

DAX 15519,13 -0,64 XDAX 15551,46 -0,50 EuroSTOXX 50 4064,83 -0,92 Stoxx50 3530,19 -0,51 DJIA 35058,52 -0,24 S&P 500 4401,46 -0,47 NASDAQ 100 14956,97 -1,12

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,36 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1821 0,04 USD/Yen 109,7585 -0,02 Euro/Yen 129,7505 0,01

ROHÖL:

Brent 74,80 0,32 USD WTI 72,06 0,41 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Deutsche-Bank-Fondstochter DWS und Goldman Sachs Asset Management geben verbindliche Übernahmeangebote für niederländische NN Invest ab/Mutter NN Group prüft, HB

- VW-Eigentümerholding Porsche SE beteiligt sich mit anderen Investoren an 75-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für Münchener Raketen-Start-up Isar Aerospace, FT

- Credit Suisse könnte diese Woche Detailreport zu massiven Verlusten rund um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos vorlegen, WSJ

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert mehr Engagement im Kampf gegen Fluchtursachen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Nahost-Fahrdienstvermittler Swvl aus Dubai vor Börsengang über Spac-Finanzvehikel/Bewertung rund 1,5 Milliarden US-Dollar, WSJ

- Bundestagsjuristen bezweifeln Verfassungsfestigkeit der Autobahnreform von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Augsburger Allgemeine

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert mehr Aufmerksamkeit für Klimaanpassung/Deutschland sei vom Klimawandel besonders betroffen, Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Tesla: Umweltverbände legen Einspruch gegen Urteil des Oberverwaltungsgerichts ein, das vorläufige Baugenehmigungen für US-Autobauer erlaubt, Business Insider

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat in der Debatte um die noch zu geringe Impfquote eine erhebliche Ausweitung der Informationskampagnen in sozialen Brennpunkten gefordert, Rheinische Post

- Zahl der Selbstständigen im Hartz-IV-Bezug ist trotz Corona-Krise nur um 12 000 gestiegen, Rheinische Post

- Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) hat in der Debatte über die Corona-Impfquote verstärkte, mehrsprachige Aufklärungskampagnen für Migranten in Deutschland gefordert, Rheinische Post

- In der Debatte um strengere Corona-Regeln für Urlauber hat Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine umfassende Testpflicht für alle ungeimpften Reiserückkehrer gefordert, Rheinische Post

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dringt auf eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung zur Verschärfung der Einreiseregeln, Bild

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat einer generellen Impfpflicht eine Absage erteilt, zugleich aber mehr Solidarität älterer Menschen mit der jungen Generation gefordert, Rheinische Post

- Corona-Einreiseregeln: Grüne unterstützen Spahns Pläne für generelle Testpflicht für Urlauber, Rheinische Post

- Bundespolizei hält Kontrollen von Testnachweisen an Grenzen für nicht durchführbar, Welt

- Experten rechnen mit deutlichem Anstieg bei Firmenpleiten, Rheinische Post

- "Wir geben nicht nur Kredit", Gespräch mit P Capital Partners-Chef Daniel Sachs, HB

- Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sieht die deutsche Filmbranche durch eine Besteuerungspraxis gefährdet und fordert von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) eine schnelle Reaktion, HB

- Eine Pflicht, Gebäude gegen Elementarschäden zu versichern, kann zum ökonomischen Bumerang werden, bei richtiger Ausgestaltung aber auch hilfreich sein, Gastbeitrag von Ökonomen Clemens Fuest und Marcel Thum, HB

- Interne Schaltkonferenz: RKI-Chef Wieler fordert Niedrig-Inzidenz-Strategie, Bild

----------

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen 06:45 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Call 8.00 h) 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Traton SE, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Wastec, Q2-Zahlen 08:45 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online) 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystencall zu Q2-Zahlen 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung 17:40 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen 22:00 USA: Facebook, Q2-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen 22:20 USA: Xilinx, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Atos, Halbjahreszahlen FRA: Scor, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahresumsatz GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen ITA: Mediaset, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen USA: Moody's, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/21 08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 06/21 (experimenteller Frühindikator) 08:00 DEU: Aussenhandelspreise 06/21 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/21 10:00 AUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2,5 Mrd EUR 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/21 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 06/21 (vorläufig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Einfuhrpreise Juni Monatsvergleich +1,5 +1,7 Jahresvergleich +12,6 +11,8 08.00 Uhr Deutschland GfK Verbrauchervertrauen August (Punkte) +1,0 -0,3 10.00 Uhr Italien Verbrauchervertrauen Juli (Punkte) 115,5 115,1 Geschäftsklima Juli (Punkte) 115,3 114,8 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 20.00 Uhr Zinsentscheid US-Notenbank Leitzins 0-0,25 0-0,25 (Pk ab 20.30 Uhr)

----------

WEITERE ÜBERSICHTEN UND PROGNOSEN IM DPA-AFX DIENST

----------

- 04:50 dpa-AFX Überblick: UNTERNEHMEN vom Vorabend ab 17.30 Uhr

- 06:00 TAGESVORSCHAU: Termine

- 06:00 Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA

- 08:20 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Teil 2

----------

/jha/ra

(AWP)