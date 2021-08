----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Der Dax dürfte am Montag mit Gewinnen in die weiter von Quartalszahlen geprägte Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,62 Prozent höher auf 15 641 Punkte. Er dürfte damit seine Verluste vom Freitag wieder aufholen, zum bisherigen Rekordhoch bei knapp über 15 800 Punkten aber noch etwas auf Abstand bleiben.

USA: - IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben einen holprigen Wochenschluss hingelegt. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 34 935,47 Zählern. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,54 Prozent auf 4395,26 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 14 959,90 Punkte abwärts.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Montag Gewinne verzeichnet. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 1,9 Prozent zulegte, lag der Hang Seng in Honkong rund 1,2 Prozent im Plus. Für den CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, ging es rund 1,8 Prozent bergauf.

DAX 15544,39 -0,61% XDAX 15561,18 -0,29% EuroSTOXX 50 4089,30 -0,67% Stoxx50 3555,81 -0,39% DJIA 34935,47 -0,42% S&P 500 4395,26 -0,54% NASDAQ 100 14959,90 -0,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,57 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1871 0,02% USD/Yen 109,67 -0,02% Euro/Yen 130,18 0%

ROHÖL:

Brent 74,59 -0,82 USD WTI 73,23 -0,72 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der Siemens-Konzern stellt sich auf eine schwierige Umstellung seines Softwaremodells ein; "Wir haben grossen Respekt davor", Interview mit Finanzvorstand Ralf Thomas, HB

- Daimler-Betriebsräte gegen Auslagerung auch der schweren Vier- und Sechszylindermotoren; "Hier müssen wir ein 'Last man standing'-Konzept entwickeln und unsere Motoren im Zweifel auch an Dritte verkaufen" sagt Daimler-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Michael Brecht, HB

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) fordert vor Ressortministerkonferenz klare Vorgaben, welche Gruppe erste Auffrischungsimpfung bekommen soll, HB

- Deutsche Wirtschaft beklagt die protektionistische Politik des US-Präsidenten Joe Biden, HB

- Konsumbarometer des Handelsverband HDE zeigt: Verbraucher erwarten für August eine geringere Erholung der Konjunktur, HB

- Anwälte der deutschen Kanzlei Gleiss Lutz stellten im VW-Diesel 110 Millionen Euro in Rechnung, HB

- Raoul Rossmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Drogeriekette Rossmann, fordert Hürden für den Onlinehandel wie eine Paketsteuer, HB

- Nachfrage vor IPO von Robinhood war gering, HB

- Berliner CDU-Vize Falko Liecke rügt Kanzlerkandidaten Armin Laschet und stellt Rot-Rot-Grün in der Hauptstadt desolates Zeugnis aus, Welt

- Umfrage in den Gesundheitsministerien der Länder: Es wird Nachteile für Ungeimpfte geben, Welt

- Kanzlerkandidaten zu Afghanistan: Armin Laschet (CDU) spricht sich für fortlaufende Bewertung und sorgsames Vorgehen bei Rückführungen aus, Annalena Baerbock (Grüne) fordert Abschiebestopp, Olaf Scholz (SPD) schweigt zu Abschiebung oder Abschiebestopp für Straftäter, Bild

- Angela Merkel (CDU) wird nach Ausscheiden als Regierungschefin frühere Büroräume von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) im Bundestag beziehen, Bild

- Umweltbundesamt-Präsident Dirk Messner: Nord Stream 2 könnte Dinosaurier werden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will Bafög ausbauen, Augsburger Allgemeine

bis 20.30 Uhr:

- "Wir machen die Welt ein bisschen besser", Gespräch mit Brita-Chef Markus Hankammer, FAZ

- Führende deutsche EU-Finanzpolitiker kritisieren das Schweigen der Bundesregierung zu der geplanten EU-Obergrenze für Bargeldgeschäfte, Welt

- Grüne fordern verstärkte Aufklärungskampagnen für Corona-Impfungen, Rheinische Post

- FDP fordert Klarheit bei Impfpflicht und Kosten für Corona-Tests, Rheinische Post

- Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat Nachteile für Ungeimpfte nicht ausgeschlossen, Rheinische Post

