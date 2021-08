----------

DEUTSCHLAND: - WEITER AUF RICHTUNGSSUCHE - Der Dax dürfte am Dienstag mit knappen Verlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,09 Prozent tiefer auf 15 555 Punkte. Laut den Experten der Commerzbank ist derzeit unter den Anlegern wieder erhöhte Vorsicht angesagt. Sie führen dies auf die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zurück, die nun in einigen Städten Chinas wieder für Lockdown-Massnahmen sorge. Dass die Pandemie der globalen Wirtschaft wieder Gegenwind gibt, hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China gezeigt, die am Vortag unter den Erwartungen ausgefallen waren.

USA: - SCHWÄCHER - Den Schwung aus dem frühen Handel hat am Montag der New Yorker Aktienmarkt schnell eingebüsst. Zunächst auf Rekordhoch, beendete der Dow Jones Industrial den ersten Handelstag im August mit minus 0,28 Prozent auf 34 838,16 Punkten. Konjunkturdaten enttäuschten: So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Juli überraschend eingetrübt. Am Anleihemarkt sanken daraufhin die Renditen, Marktbeobachter sprachen von Wachstumssorgen. Positiv werteten sie indes die Beratungen des US-Senats über ein neues billionenschweres Infrastrukturprogramm, die offenbar kurz vor dem Abschluss stehen.

ASIEN: - DOW SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag geschwächelt. Steigende Corona-Infektionszahlen machen die Anleger ein Stück weit nervös. So sind in China einmal mehr viele Menschen in Quarantäne. Zudem fürchten Investoren weiteres Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Teile der Privatwirtschaft. So fielen die Tencent-Aktien deutlich, nachdem China Online-Spiele als spirituelles Opium bezeichnet hatte. Der Hang Seng in Honkong sank zuletzt um rund 0,3 Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, drehte zuletzt ins Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um rund 0,6 Prozent.

DAX 15568,73 0,16% XDAX 15514,23 -0,30% EuroSTOXX 50 4116,62 0,67% Stoxx50 3570,38 0,41% DJIA 34838,16 -0,28% S&P 500 4387,16 -0,18% NASDAQ 100 14963,62 0,02%

Bund-Future 176,83 -0,03%

Euro/USD 1,1880 0,09% USD/Yen 109,17 -0,13% Euro/Yen 129,69 -0,04%

Brent 72,84 -0,05 USD WTI 71,21 -0,05 USD

- Im nordrhein-westfälischen Zentrallager für die Corona-Impfstoffe liegen 2,3 Millionen Impfdosen, für die es in Nordrhein-Westfalen aktuell keine Interessenten gibt, Westfalen-Blatt

- Gewerkschafter empfiehlt Amazon-Arbeitern in Alabama, neu über einen Beitritt in die Gewerkschaft abzustimmen, WSJ

- Fintech Linus Digital Finance ergänzt ab Herbst dieses Jahres seine Produktpalette um Beteiligungen an Bestandsimmobilien, Gespräch mit Firmengründer David Neuhoff, BöZ

- SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich hat eine zeitnahe Sondersitzung des Bundestages gefordert, um über einen Wiederaufbaufonds für die Flutopfer zu beraten und zu entscheiden, Rheinische Post

- Union Investment lehnt auch erhöhtes Vonovia-Angebot ab, Gespräch mit Investment-Manager Michael Muders, FT

- "Es ist an der Technik gescheitert", Gespräch mit Vonovia-Chef Rolf Buch, HB

- "Wir sind mitten in einer Schockstarre", Gespräch mit Beschaffungsexperte Gerd Kerkhoff über Versorgungsengpässe, HB

- Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, kritisiert die Beschlussvorlage der Gesundheitsministerkonferenz zur Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen, Welt

- Umfrage: Jüngere Generation verliert das Vertrauen in die Rente, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet vom Flutgipfel zum Wiederaufbau völlig zerstörter Regionen in der nächsten Woche einen grossen Wurf, Rheinische Post

- EU kritisiert Vorgänge um belarussische Athletin Kristina Timanowskaja, Welt

- Alexander Dobrindt (CSU): Union muss sich als Kraft der Mitte profilieren, Welt

- Vertreter von Grünen und Sozialdemokraten haben den Linke-Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch für seine Haltung zu Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden kritisiert, Welt

- Kinderärzte fordern Stiko zu Neubewertung der Impfempfehlung auf, Rheinische Post

- Europa braucht technologische Autonomie, Gastbeitrag von Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland Berger, HB

- Das Auto ist schwer zuschlagen, Gastbeitrag von Stephan Muschik (Geschäftsführer Eon Stiftung) und Rene Mono (Geschäftsführer 100 Prozent erneuerbar Stiftung), FAZ

