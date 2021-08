----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 15 746 Punkte. Am Vortag war er erneut bis an seinen Mitte Juli aufgestellten Rekord von 15 810 Zählern herangelaufen, dieser bleibt aber eine hohe Hürde. Für einen Sprung darüber könnten nötige Impulse am Dienstag nochmals von der Berichtssaison kommen - mit finalen Zahlen unter anderem von Munich Re . Der Corona-Kurs in Deutschland für den Herbst gehört am Dienstag zu den zentralen Themen anstehender Beratungen von Bund und Ländern.

USA: - DOW UND S&P SCHWÄCHELN - Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der S&P 500 zum Wochenstart leicht nachgegeben. Der Dow verlor am Montag 0,30 Prozent auf 35 101,85 Punkte. Der marktbreite S&P sank um 0,09 Prozent auf 4432,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich um 0,16 Prozent auf 15 133,11 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach dem verlängerten Wochenende legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,16 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong gewann zuletzt etwa ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, etwas nachgab.

DAX 15745,41 -0,10 XDAX 15742,49 -0,20 EuroSTOXX 50 4177,15 0,06 Stoxx50 3624,99 0,33 DJIA 35101,85 -0,30 S&P 500 4432,35 -0,09 NASDAQ 100 15133,11 0,16

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,66 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1739 0,03 USD/Yen 110,3290 0,05 Euro/Yen 129,5170 0,06

ROHÖL:

Brent 69,37 0,33 USD WTI 66,98 0,50 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Malu Dreyer (SPD), rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, mahnt zur Eile bei Flut-Aufbaufonds, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds warnt vor Scheitern der Verwaltungsdigitalisierung, HB

- Sabine Kuhlmann, stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrats, ein unabhängigen Beratergremium der Bundesregierung, stellt Zeitplan der Bundesregierung für Verwaltungsdigitalisierung infrage, HB

- Eberhard Gienger, sportpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Britta Dassler, sportpolitische Sprecherin und Obfrau der FDP-Bundestagsfraktion im Sportausschuss, fordern Gleichbehandlung bei 3G-Öffnung von Stadien, Augsburger Allgemeine

bis 23.45 Uhr:

- "Wir sind eine Immobilienplattform mit Qualitäts-Postulat", Gespräch mit Zinsbaustein.de-Geschäftsführer Volker Wohlfarth, BöZ -

FDP-Generalsekretär Volker Wissing fordert neue Zuständigkeiten für den Impf-Beauftragten der Bundesregierung, Christoph Krupp (SPD), Bild

- Der Geschäftsführer des deutschen Textilunternehmens Trigema, Wolfgang Grupp, appelliert vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Bund und Länder, sich ein Beispiel an Grossbritannien zu nehmen und einen Freiheitstag zu beschliessen, an dem ein Grossteil der Corona-Beschränkungen aufgehoben wird, Bild

- Insa-Umfrage: Union verliert deutlich, Freie Wähler bei 3,5 Prozent, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Investor Mutares bereitet Unternehmens-Trio zum Verkauf vor, FAZ

- Fridays-for-Future-Aktivisten über neuen Bericht des Weltklimarats: "Noch nie war ein IPCC-Bericht so konkret und bedrohlich", Watson

- Vor Ministerpräsidentenkonferenz: CDU-Wirtschaftsrat fordert Abkehr von der Inzidenz als alleinigen Indikator für Corona-Massnahmen, Rheinische Post

- Nach Urteil zur Renten-Doppelbesteuerung: Union will Altersentlastungsbetrag für Rentner deutlich erhöhen, Rheinische Post

- Die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Maike Finnern, hat Bund und Länder aufgefordert, bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag einheitliche Vorgaben für alle Bildungseinrichtungen vorzulegen, Rheinische Post

- FDP fordert Sofortprogramm zur Ausstattung der Schulen mit Anti-Corona-Filtern, Welt - Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag scharfe Kritik an der Schulpolitik von Ländern und Kommunen in der Corona-Krise geübt, Rheinische Post

- Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hat sich vor der Ministerpräsidentenkonferenz für kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober, jedoch gegen den Ausschluss Ungeimpfter vom öffentlichen Leben ausgesprochen, Rheinische Post

- Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, fordert eine Lockerung des Datenschutzes für eine stärkere Nutzung von Gesundheitsdaten, Gastbeitrag, HB

- "Der Föderalismus ist eine Hürde", Gespräch mit Sabine Kuhlmann über die Digitalisierung der Verwaltung, HB

----------

/jha/

(AWP)