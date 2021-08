----------

DEUTSCHLAND: - MINI KURSGEWINNE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch weiter schwer tun mit einem Rekord. Wenige Punkte unterhalb der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten war zuletzt immer wieder Schluss für das Kursbarometer, und daran scheint sich auch zur Wochenmitte vorerst nichts zu ändern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt auf 15 777 Punkte und damit nur ganz knapp über seinem Vortagsniveau.

"Auch im Windschatten der US-Indizes schafft es der deutsche Leitindex bislang nicht, sein Allzeithoch aus dem Juli zu überspringen", kommentierte am Morgen Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - REKORDE - Mit moderatem Schwung haben in den USA der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Dienstag an ihren Rekordlauf vor dem Wochenende angeknüpft. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 indes drehte nach einem leicht freundlichen Start in die Verlustzone. Der Dow Jones legte am Dienstag nach einer Bestmarke bei 35 285 Punkten letztlich um 0,46 Prozent auf 35 264,67 Zähler zu.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,5 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong gewann 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, etwas nachgab.

DAX 15770,71 0,16 XDAX 15788,62 0,29 EuroSTOXX 50 4187,82 0,26 Stoxx50 3634,20 0,25 DJIA 35264,67 0,46 S&P 500 4436,75 0,10 NASDAQ 100 15053,58 -0,53

Bund-Future 176,50 -0,05%

Euro/USD 1,1719 0,01 USD/Yen 110,6610 0,08 Euro/Yen 129,6900 0,10

Brent 70,42 -0,21 USD WTI 68,05 -0,24 USD

- FDP-Generalsekretärs Volker Wissing: Schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt Signal für Bund, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Aktionismus der Politik verunsichert Menschen", Gespräch mit Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens, Welt

- "Manche vergleichen mich mit dem NS-Arzt Josef Mengele", Gespräch mit Hausarzt Florian Balkau, der keine Impfverweigerer mehr behandeln will, Welt

- "Nur Geimpfte oder Genesene sollen feiern", Gespräch mit dem Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval, Hans-Jürgen Tüllmann, FAZ

- Sparkassen bevorzugen Apple Pay bei Girocard, Gespräch mit S-Payment-Chef Ottmar Bloching, BöZ

- "Wir sollten retten, was wir retten können", Gespräch mit Klima-Allianz-Geschäftsführer Malte Hentschke-Kemper, BöZ

- Chipmangel: Infineon nimmt Kunden in die Pflicht, Gespräch mit Autospartenchef Peter Schiefer, HB

- "Das ist der Preis des Geschäfts", Gespräch mit Freedom Finance-Chef Timur Turlov über Regulierung, Oligopole und Marihuana, FAZ

- Wirtschafts- und Verkehrspolitiker kritisieren Streikankündigung bei der Bahn, HB

- Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), spricht sich gegen den Beschluss der MPK aus, die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" über September hinaus zu verlängern, Bild

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, in einer "Angstblase" gefangen zu sein, Bild

- Ministerpräsidentenkonferenz: Grüne bezeichnen Corona-Beschlüsse als enttäuschend, Rheinische Post

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Abschaffung kostenloser Corona-Tests kritisiert und einen Rückgang der Testbereitschaft bei Ungeimpften vorausgesagt, Rheinische Post

- Ifo-Studie: Koalition entlastete Haushalte seit 2018 im Schnitt um 444 Euro, Rheinische Post

- Städte und Gemeinden fordern nach MPK verkürzte Genehmigungsverfahren und erleichterte Vergabevorschriften für Flutgebiete, Rheinische Post

- Städte und Gemeinden: Ende der kostenlosen Coronatests ist richtig, Rheinische Post

- Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde begrüss, T-Online

- NRW gibt im Ländervergleich pro Kopf am wenigsten für Glücksspielsuchthilfe aus, Rheinische Post

- Sozialverband VdK fordert kostenfreie Tests für alle Mitarbeiter und Besucher von Pflegeheimen, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat kritisiert, dass Bund und Länder in der Corona-Krise die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern wollen, T-Online

- Deutschland ist im internationalen Vergleich eines der Schlusslichter, was die Neugründung von Unternehmen betrifft, HB

- "Wir brauchen einen zweiten Zukunftsfonds", Gespräch mit Thomas Jarzombek, Start-up-Beauftragter der Bundesregierung, HB

- Corona hat das soziale Gefälle in Deutschland weiter verschärft. Höchste Zeit für eine Neuorientierung der Schulpolitik, Gastbeitrag von WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger, HB

- Berlin beschwichtigt im EZB-Streit, FAZ

