Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach dem Sprung über 16 000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 894 Punkten. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste. Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

USA: - ERNEUT REKORDE - Trotz schwacher Konjunkturdaten haben die grossen US-Aktienindizes am Montag erneut Rekordhochs erklommen. Erst in den letzten Handelsminuten schaffte es der Dow Jones Industrial auf ein weiteres Hoch und folgte damit dem marktbreiten S&P 500 . Die beiden Börsenbarometer setzten damit die Rekordjagd der vergangenen Woche fort. Der Dow stieg um 0,31 Prozent auf 35 625,40 Punkte und der S&P 500 rückte um 0,26 Prozent auf 4479,71 Zähler vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem schwachen Stsart in die Woche zuletzt um 0,14 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong büsste hingegen 0,68 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,39 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Die Corona-Lage mahnt weiter zur Vorsicht.

DAX 15925,73 -0,32 XDAX 15953,68 -0,18 EuroSTOXX 50 4202,44 -0,64 Stoxx50 3649,51 -0,40 DJIA 35625,40 0,31 S&P 500 4479,71 0,26 NASDAQ 100 15140,77 0,03

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,81 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1769 -0,08 USD/Yen 109,3340 0,08 Euro/Yen 128,6770 0,00

ROHÖL:

Brent 69,54 0,03 USD WTI 67,34 0,05 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf: Wir müssen über Rente mit 70 reden, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzteverbands: Praxen stehen für impfwillige Jugendliche bereit, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf traut Annalena Baerbock (Die Grünen) Amt der Kanzlerin nicht zu, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Die nordrhein-westfälische Kommunal-, Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) fordert, den Wiederaufbau der zerstörten Infrastrukturen in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an die Klimakrise anzupassen, HB

- Der Präsident des Bundesverbands Grosshandel, Aussenhandel und Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, hält die Krise in Afghanistan für eine mögliche nachhaltige Gefahr für die Wirtschaft, HB

- Lage in Kabul zu gefährlich für Evakuierung/Kaum Deutsche oder Ortskräfte im Flughafen, Business Insider

- "Wir haben die Dimension der Korruption unterschätzt", Was lief schief beim Aufbau der afghanischen Armee?, Gespräch mit Ex-Nato-General Lothar Domröse, Welt

- Axel Springer SE führt Gespräche über den Erwerb einer Beteiligung am Politico-Verlag, WSJ

- "Der Westen muss mit den Taliban reden", Interview mit Markus Kaim, Afghanistan-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, HB

- Signify will mit Smart Home zweistellig wachsen, Interview mit der neuen Deutschlandchefin des Licht-Weltmarktführers Signify, Rada Rodriguez, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Die Versorgungssicherheit ist wichtiger als der Preis", Gespräch mit Dürr-Finanzchef Dietmar Heinrich, BöZ

- AGCS schaltet selektiv auf Expansion um, Gespräch mit Europachef Hans-Jörg Mauthe, BöZ

- "Wir wollen flexible Arbeitsplätze schaffen", Gespräch mit Nord/LB-Personalchefin Sonja Schwarz, BöZ

- "Regulierung ist positiv für Krypto", Gespräch mit Wisdomtree-Digital-Assets-Chef Jason Guthrie, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir haben ähnliche Kulturen", Gespräch mit Faurecia-Chef Patrick Koller und Hella-Chef Rolf Breidenbach, HB

- Städtetag will einfacher auf Baugrundstücke zugreifen, Rheinische Post

- Ex-Chefs der Wirtschaftsweisen warnen Söder und Habeck vor Klima-Aufweichung der Schuldenbremse, Rheinische Post

- "Wir sind ein Volk von satten Illusionisten", Gespräch mit BGA-Präsident Anton Börner, HB

- "Bis zum Dax 17 000 wird es wohl noch dauern", Gespräch mit DJE Kapital-Chef Jens Ehrhardt, HB

- Batterie-Mineralien wie Kobalt und Lithium lagern auch in europäischen Böden. Wir sollten sie abbauen - und so geopolitisch unabhängiger werden, Gastbeitrag von Eurobattery Minerals-CHef Roberto Garcia Martinez, HB

- Warum die Impfprämie hilft, Gastbeitrag von Ökonomen Thomas Beschorner, Martin Kolmar und Nora Szech, FAZ

- "Dafür muss jemand zahlen", Gespräch mit Rödl & Partner-Chef Christian Rödl über die Angst der Unternehmen vor höheren Steuern nach der Bundestagswahl, FAZ

----------

/jha/

(AWP)