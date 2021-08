----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Gewinne ab. Nach dem ruhigen Wochenstart mit einem Feiertag in London taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 920 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16 030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle. Im US-Handel hatten der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq ihre Rekordjagd fortgesetzt, der Dow Jones Industrial blieb indes zurück. Er wartet wie der Dax seit Mitte des Monats auf neue Höchststände. In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten am Morgen kein einheitliches Bild.

USA: - NASDAQ-INDIZES UND S&P IM PLUS; DOW IM MINUS - Die Tech-Rally treibt die Rekordjagd an der Wall Street weiter an. Sowohl die wichtigsten technologieorientierten Börsenbarometer als auch der breit gefächerte S&P 500 erklommen am Montag im Handelsverlauf Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank (Fed) in puncto Geldpolitik für frischen Schwung gesorgt. Unter den Tech-Indizes gewann der viel beachtete Nasdaq 100 1,12 Prozent auf 15 605,09 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite stieg um knapp 1 Prozent. Der S&P 500 rückte um 0,43 Prozent auf 4528,79 Punkte vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich unterm Strich nur wenig und schloss 0,16 Prozent im Minus mit 35 399,84 Punkten.

ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM PLUS; CSI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte erneut uneinheitlich entwickelt. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als ein Prozent zu, während es in China und Hongkong nach unten ging. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, verlor hingegen knapp ein Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,7 Prozent ein.

DAX 15887,31 0,22% XDAX 15879,41 0,09% EuroSTOXX 50 4198,80 0,19% Stoxx50 3627,71 0,05% DJIA 35399,84 -0,16% S&P 500 4528,79 0,43% NASDAQ 100 15605,09 1,12%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,34 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1821 0,21% USD/Yen 109,85 -0,07% Euro/Yen 129,86 0,15%

ROHÖL:

Brent 73,19 -0,22 USD WTI 69,07 -0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr:

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will weitere Schulschliessungen in der Pandemie vermeiden, Interview, Welt

- Umfrage: Deutschlands Familienunternehmer haben Angst vor einer rot-rot-grünen Regierung, Welt

- Geschäftsführer der evangelischen Heimstiftung (EHS) Bernhard Schneider fordert gesetzliche Impfpflicht im Pflegesektor, Welt

- Arbeitsrechtler Gregor Thüsing sieht Recht der Arbeitgeber auf Einsicht in Impfstatus der Mitarbeiter und sieht dringenden Handlungsbedarf auf Seiten der Bundesregierung, Welt

- FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle kritisiert zu späte Vorbereitungen für Rettung von Ortskräften in Afghanistan, Bild

- FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kritisiert Gesundheitsministerium angesichts ungenauer Datenlage zum Impfstatus, Bild

- Erfolglose Mediationsgespräche bei Walt-Disney-Tochter ABC wegen Anschuldigungen sexueller Übergriffe, WSJ

- US-Behörden erwägen Flugverbot für Dutzende Boeing 777 von United Airlines bis mindestens zum Frühjahr nach Zwischenfall im vergangenen Februar, WSJ

- Bank of America reagiert auf knappen Arbeitsmarkt im Digitalsektor mit Weiterbildung eigener Arbeitskräfte, FT

bis 5.00 Uhr:

- Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 laut des neuen Tarifberichts des Instituts der deutschen Wirtschaft deutlich zugenommen, Welt

- Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) schliesst die Einführung der 2G-Regel zur Eindämmung des Coronavirus im Herbst nicht aus, Interview, Rheinische Post

- Der Handwerkspräsident von Nordrhein-Westfalen, Andreas Ehlert, fordert die Einführung einer 2G-Regel, sollte sich der Anstieg der Infektionszahlen nicht abschwächen, Interview Rheinische Post

- In der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ruft Luxemburgs Minister für Immigration und Asyl, Jean Asselborn, zum Widerstand gegen den EU-Vorsitz Sloweniens und gegen Österreich auf, Interview, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Die Bundesregierung plant eine Verlängerung der Corona-Sonderregelung, womit auch 2022 Online-Hauptversammlungen möglich sein werden, BöZ

- Der Chef des Elektrounternehmens OBO Bettermann, Ulrich Bettermann, warnt eindringlich vor Steuererhöhungen, und beklagt "die Familienunternehmer haben keine Lobby in Berlin", Interview, HB

- Werbeartikel-Spezialisten Berendsohn will dieses Jahr profitabel sein, Interview mit der Vorstandsvorsitzenden Astrid Schulte, HB

- Der von Real Madrid umworbene französische Fussball-Weltmeister Kylian Mbappé bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain, L'Équipe

- Eine 2G-Regelung sollte nach Ansicht des NRW-Arbeitgeberpräsidenten Arndt Kirchhoff auch in Betrieben gelten, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- Die US-Börsenaufsicht SEC denkt über das Verbot einer bestimmten Wertpapierhandelsart (Payment for Order of Flow) nach, Interview mit SEC-Chef Gary Gensler,Barron?s

bis 21.00 Uhr:

- Der Präsident des IT-Verbands Bitkom, Achim Berg, fordert mehr Kompetenzen für den Bund, um bei der Digitalisierung schneller voranzukommen, Interview, HB

- Unternehmenschefs fordern von Wahlkämpfern industriepolitische Agenda, Interview mit den Vorstandschefs der LBBW (Rainer Neske) und des Zulieferers ZF Friedrichshafen (Wolf-Henning Scheider), FAZ

- Laut einer Civey-Umfrage hat das TV-Triell den Ruf des Union-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) bei einem Grossteil der Zuschauer verschlechtert: 72 Prozent der Deutschen glaubt nicht, dass CDU aus dem Umfragetief rauskommt, Business Insier

- Weniger als vier Wochen vor der Bundestagswahl sieht eine weitere Umfrage die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorn. Im Meinungstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa erreichen die Sozialdemokraten 25 Prozent und liegen nun klar vor der Union, Bild

- Deutschlands Familienunternehmer laut einer Umfrage Angst vor einer rot-rot-grünen Bundesregierung, Welt

- Die illegale Migration über Belarus macht sich laut eines aktuellen Analysepapiers der Sicherheitsbehörden zur illegalen Migration in der Bundesrepublik bemerkbar, Welt

- SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht sich trotz des Rückenwinds steigender Umfragewerte für seine Partei noch nicht auf der Zielgeraden, Diskussionsrunde, Märkische Allgemeine

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hält Einschränkungen für Ungeimpfte für eine Option, Diskussionsrunde, Märkische Allgemeine

- Viele Unternehmen haben vor der Bundestagswahl Furcht vor einem Linksruck, HB

- Der zur VW-Nutzfahrzeugetochter Traton gehörende Lkw-Hersteller MAN nimmt Abschied vom Diesel. Ab 2024 sollen im Stammwerk München schwere Lkw mit Elektroantrieb in Serie produziert werden, Interview mit MAN-Chef Andreas Tostmann, HB

(AWP)