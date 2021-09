Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte seinen jüngsten Schlingerkurs am Donnerstag mit Verlusten fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 15 777 Punkte. Am Dienstag hatte es der Dax noch zurück über die Marke von 16 000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16 030 Punkten schien greifbar. Nach der folgenden Korrektur kommt nun statt dessen wieder die 50-Tage-Linie bei aktuell 15 687 Punkten ins Spiel. Sie gilt als mittelfristiges Trendbarometer und läuft derzeit seitwärts.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die Rekordrally bei den konjunktursensiblen US-Technologiewerten ist am Mittwoch nach einem Tag Pause wieder etwas in Gang gekommen. Unter den wichtigsten Tech-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 0,19 Prozent auf 15 611,57 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 0,33 Prozent nach oben. Beide Börsenbarometer hatten im Handelsverlauf Bestmarken erreicht, bevor der Schwung wieder etwas nachliess. Der S&P 500 , der auch viele Tech-Aktien enthält, war am Ende mit plus 0,03 Prozent auf 4524,09 Punkte kaum verändert, nachdem er im Handelsverlauf den Sprung auf einen weiteren Höchststand nur um Haaresbreite verpasst hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen gab um 0,14 Prozent auf 35 312,53 Punkte nach. Seine aktuelle Bestmarke ist mittlerweile gut zwei Wochen alt.

ASIEN: -NIKKEI LEICHT IM PLUS; CSI 300 MINIMAL IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte wenig bewegt. In Tokio zog der Nikkei-225 kurz vor Handelsende leicht an. Damit steuert der japanische Leitindex auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Der chinesische CSI 300 mit einer Auswahl der wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland gab dagegen etwas nach.

DAX 15824,29 -0,07% XDAX 15804,07 -0,12% EuroSTOXX 50 4227,27 0,74% Stoxx50 3629,61 0,34% DJIA 35312,53 -0,14% S&P 500 4524,09 0,03% NASDAQ 100 15611,57 0,19%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,20 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1838 -0,01% USD/Yen 110,01 -0,01% Euro/Yen 130,23 -0,02%

ROHÖL:

Brent 71,34 -0,25 USD WTI 68,29 -0,30 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- VW will trotz verspäteter Einführung des Auto-Abos bis Jahresende Marktführer werden, HB

- Daimler kooperiert mit schwedischem Stahlhersteller SSAB; Autobauer will sich ab 2026 mit Stahl aus Wasserstoffproduktion beliefern lassen, HB

- Experten erwarten Superzyklus, Studie von Boston Consulting erwartet jahrelangen Boom bei Industrie- und Spezialmetallen für den Ausbau der Elektromobilität, HB

- Büros in Deutschland bleiben weitgehend leer - Firmen verschieben wegen Delta-Variante weitere Öffnungen, Umfrage, HB

- Reiserechtler Andreas Schmidt fordert Reform im Flugrecht: "Es gibt einen grossen Bedarf für eine Neuregelung zur Bezahlung von Flugtickets", FAZ

- Schwedischer Finanzinvestor Nordic Capital will Pflegeheimbetreiber Alloheim abstossen und beauftragt mit der Transaktion Schweizer UBS, BöZ

- Apple arbeitet an neuen Gesundheitsdiensten für Smartwatch, darunter ein Thermometer als Hilfe bei der Schwangerschaftsplanung, WSJ

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisiert Auffrischimpfungen ohne Stiko-Empfehlung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Florian Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), rechnet ab 2022 mit Impfstoffen auch für Säuglinge, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 5.00 Uhr:

- Musikdienst des zu Google gehörenden Video-Portals Youtube hat 50 Millionen Abonnenten, FT

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält die Quarantänepflicht für Klassen und Jahrgangsstufen für überzogen, Interview Rheinische Post

- Kassenärzte-Chef Andreas Gassen rechnet mit einem Ende ab dem Frühjahr 2022 keine coronabedingten Einschränkungen mehr notwendig sein werden, Interview, Rheinische Post

- Das neue Steuerbetrugs-Portal in Baden-Württemberg sorgt für parteiübergreifende Kritik, Bild

- Die FDP will angesichts der schwachen Umfragewerte der Union keine Zweitstimmenkampagne zugunsten von CDU/CSU führen, Interview mit der stellvertretende FDP-Vorsitzende Katja Suding, Bild

- Wissenschaftler sehen in Merkels mangelnder Beteiligung am Wahlkampf eine Gefahr für die Union, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Der Wirtschaftsweise Volker Wieland spricht sich entschieden gegen höhere Steuern in Deutschland aus, Interview, BöZ

- Um durch die geplante Schliessung vieler Filialen auszugleichen, plant die Commerzbank den Aufbau von gut einem Dutzend digitaler Beratungszentren, BöZ

- Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kann sich eine anonyme Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern wie in Baden-Württemberg auch auf Bundesebene vorstellen, Bundestagswahl-Show, ProSieben

- Geldwäsche-Verdachtsfälle in Zusammenhang mit Kryptowährungen nehmen stark zu, HB

bis 21.00 Uhr:

- Im Streit um die Finanzierung der Ganztagsbetreuung fordern die Kommunen vor dem Vermittlungsausschuss am Montag eine dauerhafte Milliardenkompensation vom Bund, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Hans-Günter Henneke, HB

- Grünen-Fraktionschefin Kathrin Göring-Eckardt schliesst ein Bündnis mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl nicht aus, Interview, HB

- Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, will künftig Handwerkern eine Prämie dafür zahlen, wenn sie umweltfreundliche Heizungen in Gebäude einbauen, Interview, HB

- Hessischer Ministerpräsident ruft CDU auf, sich geschlossen hinter den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) zu stellen, Interview, FAZ

