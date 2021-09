Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERNEUT IM PLUS - Nach der starken Trendwende seit Montagnachmittag könnte der Dax seine Wochengewinne am Donnerstag weiter ausbauen. Die US-Notenbank erfüllte am Abend mit ihren geldpolitischen Signalen die Erwartungen der Anleger voll, negative Überraschungen blieben aus. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start gut 0,3 Prozent im Plus auf 15 559 Punkte. Am Montag war der Dax mit 15 019 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mai abgerutscht. Die Fed hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, steuert aber erwartungsgemäss auf eine weniger grosszügige Linie zu. "Falls die Fortschritte im Grossen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", hiess es.

USA: - DOW UND NASDAQ HÖHER - Die Wall Street ist am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Zum Wochenstart hatte die Furcht vor dem kriselnden chinesischen Immobiliensektor noch auf die Stimmung gedrückt. Nun verschaffte sich der hochverschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande eigenen Angaben zufolge Luft bei Zinszahlungen und sorgte so für eine gewisse Erleichterung am Aktienmarkt. Zudem gab es zur Wochenmitte wie von Anlegern erhofft keine negativen Signale von Seiten der Geldpolitik. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,00 Prozent höher bei 34 258,32 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,95 Prozent auf 4395,64 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,99 Prozent auf 15 176,51 Punkte.

ASIEN: - CHINA UND HONGKONG IM PLUS, FEIERTAG IN JAPAN - In Asien ist es am Donnerstag an den wichtigsten Aktienmärkten nach oben gegangen. In China legte der CSI-300-Index zuletzt 0,60 Prozent zu und bügelte damit die Vortagsverluste wieder aus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der dortige Leitindex Hang-Seng-Index 0,70 Prozent an. Dort war der Aktienmarkt wegen eines Feiertags am Mittwoch geschlossen. Im Blickpunkt stand einmal mehr das Papier des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande im Mittelpunkt. Die Aktie des Unternehmens legte deutlich zu. Laut Beobachtern reagierten Anleger auf eine Ankündigung vom Vortag, wonach sich der Konzern etwas Luft verschaffen konnte. In Tokio ist die Börse am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 15'506,74 1,03% XDAX 15'512,42 1,32% EuroSTOXX 50 4'150,19 1,29% Stoxx50 3'547,18 0,96% DJIA 34'258,32 1,00% S&P 500 4'395,64 0,95% NASDAQ 100 15'176,51 0,99%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,56 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1708 0,18% USD/Yen 109,81 0,02% Euro/Yen 128,57 0,2%

ROHÖL:

Brent 76,38 +0,19 USD WTI 72,40 +0,17 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr:

- FDP-Spitze bereitet sich auf mögliche Ampel-Koalition vor - Kompromisse bei Soli-Abschaffung und Mindestlohn im Auge, Bild

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann: Steigende Inflation wird Tarifrunde beeinflussen - "Ordentliche Erhöhung" gefordert, Interview, WiWo

- US-Krankenversicherer haben durch fragwürdige Abrechnungsmethoden 9,2 Milliarden US-Dollar an staatlichen Zahlungen erhalten - UnitedHealth im Verdacht - WSJ

- Angestellte von United Airlines klagen wegen Ausnahmeregelungen für Corona-Impfungen, WSJ

- DGB-Chef Reiner Hoffmann kritisiert Aus der Quarantäne-Entschädigung für Ungeimpfte, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, begrüsst Ende der Quarantäne-Entschädigung, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, will volle Barrierefreiheit in Wahllokalen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes, sieht in Ende der Entschädigungszahlungen für ungeimpfte Arbeitnehmer sinnvolle Massnahme, Augsburger Allgemeine

- Burkhard Jung (SPD), Präsident des Deutschen Städtetags, lobt Entscheidung für Ende der Quarantäne-Entschädigung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- VdK-Präsidentin Verena Bentele sieht Ende der Entschädigungszahlungen für ungeimpfte Arbeitnehmer kritisch, TV-Sender Phoenix

- Sozialverband: Obst und Gemüse werden für Arme zum Luxus, Interview mit der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, Tagesspiegel

bis 2.00 Uhr:

- Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken spricht sich angesichts des Investitionsstaus in vielen Bereichen des Landes und den Herausforderungen durch die Digitalisierung für eine Abkehr von der sogenannten Schwarzen Null und für eine Neuverschuldung des Bundes aus, Interview, Welt

- Die Erhöhung der Pendlerpauschale für Arbeitnehmer um einen Cent würde dem Fiskus Mindereinnahmen von jährlich rund 230 Millionen Euro bescheren, Rheinische Post

- In den vergangenen Jahren hat Bayern am stärksten beim Ausbau und der Erneuerung der Bahn-Infrastruktur profitiert, Rheinische Post

- Ohne eine Befragung ihrer Mitglieder wird die SPD aus Sicht von Parteivize Kevin Kühnert in keine neue Bundesregierung eintreten, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Die Allianz Deutschland ist sehr zufrieden mit der ADAC Autoversicherung, Interview mit Sach-Vorstandschef Frank Sommerfeld, BöZ

- EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness: "Unser Ansatz war, sicherzustellen, dass der Versicherungssektor in Europa stark bleibt, damit er einen Beitrag liefern und langfristig stärker in nachhaltige Anlagen investieren kann", Interview, BöZ

- Der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Invesco, John Greenwood, geht davon aus, dass das Gelddrucken der Notenbanken einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus bewirkt, Interview, BöZ.

- Das Geschäft des Automobilzulieferers Elmos läuft trotz Wafer-Knappheit, Interview mit Vorstandschef Arne Schneider, BöZ

- Der neue Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Mark Branson, schreibt sich Kostenmanagement auf die Fahnen, BöZ

- Ex-Mitglied BdB-Hauptgeschäftsführung, Wolfgang Arnold, fordert: "Mehr Mut zu Reformen im Bankensektor", Gastbeitrag, BöZ

- Die Juso-Bundesvorsitzende, Jessica Rosenthal, (SPD) spricht sich für die Sondierung von Rot-Rot-Grün aus, Interview, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Die Kosten für digitale Leistungen im Gesundheitswesen werden bis 2026 massiv steigen/Branche fürchtet Sparmassnahmen der neuen Regierung, HB

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf: "Rot-Rot-Grün wäre Gift", Interview, HB

- Finanzaufsicht: Kleinere Banken und Versicherer erhalten bei der Prüfung von Nachhaltigkeitskriterien einen Aufschub, HB

- SPD-Generalsekretär Klingbeil verspricht Geschlossenheit der Sozialdemokraten auch nach der Wahl, Interview, Watson

- SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann reagiert besorgt auf Warnung Litauens vor chinesischen Handys, Interview, HB

- Eine dauerhaft hohe Inflation kann aus Sicht von Günther Oettinger nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Europa sollte sich auf einen anhaltenden Preisanstieg vorbereiten, fordert der ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ex-EU-Kommissar für Energie, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Haushalt und Personal im Gastbeitrag, HB

----------

jb

(AWP)