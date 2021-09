Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach seinem mehr als zweiprozentigen Kursrutsch am Vortag infolge von Zins- und Inflationssorgen dürfte sich der Dax zur Wochenmitte erst einmal fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung 0,44 Prozent fester auf 15 315 Punkte. Die Vorgaben bleiben gleichwohl negativ: So waren am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag die unter der Debatte um höhere Zinsen besonders leidenden Technologiewerte nochmals deutlich abgesackt. Zudem droht in den USA ein Zahlungsausfall, sollten sich die Parteien dort nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. In Asien verbuchten die Handelsplätze am Mittwoch ebenfalls klare Verluste.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Sorgen über steigende Zinsen und einen Zahlungsausfall der USA haben den amerikanischen Börsen am Dienstag zum Teil die deutlichsten Verluste seit Mai eingebrockt. Besonders unter Verkaufsdruck standen die Technologiewerte an der Nasdaq, während Ölaktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,63 Prozent bei 34 299,99 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 2,04 Prozent auf 4352,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 2,86 Prozent auf 14 770,30 Punkte ein. Das war sogar der höchste Verlust seit März.

ASIEN: - VERLUSTE - Belastet von schwachen Vorgaben aus den Vereinigten Staaten haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich nachgegeben. In Japan sackte der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende rund zweieinhalb Prozent auf 29 440 Punkte ab und fiel damit unter die psychologisch wichtige Marke von 30 000 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, verlor im späten Handel etwas mehr als ein Prozent. Etwas geringer fielen die Verluste in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der Hang-Seng-Index gab rund ein halbes Prozent nach.

DAX 15'248,56 -2,09% XDAX 15'270,89 -2,12% EuroSTOXX 50 4'058,82 -2,56% Stoxx50 3'474,55 -2,06% DJIA 34'299,99 -1,63% S&P 500 4'352,63 -2,04% NASDAQ 100 14'770,30 -2,86%

Bund-Future 169,79 0,03%

Euro/USD 1,1686 0,02% USD/Yen 111,40 -0,09% Euro/Yen 130,18 -0,07%

Brent 77,85 -1,24 USD WTI 74,07 -1,22 USD

- Facebook-Mitarbeiter haben jahrelang Pläne ausgearbeitet, um mehr Produkte für Kinder im Vorschulalter zu entwickeln, WSJ

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lehnt Impfpflicht für Lehr- und Pflegekräfte ab, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga: Gastronomen wollen Konflikte mit Impfunwilligen vermeiden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- IG Metall-Chef Jörg Hofmann will bei Airbus Verzicht auf Konzernumbau, Augsburger Allgemeine

- Georg Kurz, Bundessprecher der Grünen Jugend, verlangt von Parteispitze klare Absage an Jamaika, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Die deutsche Wirtschaft fordert von der Politik eine Reform der Datenschutz-Grundverorndung (DSGVO), Interview mit Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), HB

- "Wer unrealistische Dinge verspricht, den nehmen Wähler nicht ernst", Interview mit Sahra Wagenknecht, ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken, Welt

- Ex-EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erwartet mit einem Kanzler Olaf Scholz (SPD) auch eine neue europäische Schuldenpolitik, Interview, Welt

- Pfizer-Covid-19-Mittel für Kinder wird möglicherweise nicht vor November von FDA zugelassen, WSJ

- "Wir haben es nicht eilig", Gespräch mit Carlo Trabattoni, Chef der Generali-Konzerneinheit Generali Asset & Wealth Management, über das Fondsgeschäft mit Drittkunden, BöZ

- WTS bläst zum Angriff auf Big Four, Gespräch mit Firmenchef Fritz Esterer, BöZ

- "Wir haben in fünf Jahren drei Deals gemacht, und alle sind gut gelaufen", Gespräch mit Duke Street-Managern Paul Adams, Marie Renee Hoff und Lennart Paap über die Erfahrungen in Deutschland, Club Deals und die Perspektiven für Compo, BöZ

- "Unsicherheit, wie es sie nie gegeben hat", Gespräch mit Peter van der Welle, Strategist Multi Asset von Robeco, BöZ

- FLSmidth weiterhin an Zementgeschäft von Thyssenkrupp interessiert, Gespräch mit Firmenchef Thomas Schulz, WAZ

- Die deutschen Sparkassen wollen rund 150 Millionen Euro für die European Payment Initiative (EPI) bereitstellen, HB

- Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth: Der Staat ist seinen Bürgern zur Organisation einer möglichst störungsfreien Wahl verpflichtet, Interview, FAZ

- Ford stellt sich darauf ein, dass die Autobranche noch lange unter der Halbleiter-Knappheit leiden wird, Interview mit Ford-Chef Jim Farley, CNBC

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hält sich eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz offen, Rheinische Post

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wünscht sich einen kompakten Koalitionsvertrag mit FDP und Grünen, Rheinische Post

- Unmittelbar vor Beginn von Sondierungen mit FDP und Grünen hat SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Abstand von einer Reform der Schuldenbremse genommen, Rheinische Post

- Knapp die Hälfte der Deutschen wünscht sich einen SPD-Gesundheitsminister, Business Insider

- Koalitionsverhandlungen: FDP bekräftigt Forderung nach Nationalem Sicherheitsrat, Welt

- "Ich halte eine Ampel für gut machbar", Gespräch mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), HB

- "An Evergrande wird gerade ein Exempel statuiert", Gespräch mit Immobilienökonom Tobias Just, HB

- Deutschland kann klimaneutral werden, Gastbeitrag von Experten Maja Göpel und Martin R. Stuchtey, HB

- Mehr als 200 Finanzinstitutionen fordern von 1600 Unternehmen, sich Klimaziele zu setzen, FAZ

