Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte zum Wochenauftakt leicht schwächer starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Handelseröffnung mit minus 0,13 Prozent auf 15 567 Punkte und damit etwas unter 15 600 Punkten. In der vergangenen Woche war der Dax auch dank einer bisher erfreulich laufenden Berichtssaison in nur vier Handelstagen von etwas über 15 000 Punkten wieder bis auf fast 15 600 Zähler gestiegen. Am Montag könnten Konjunkturdaten aus China die Kauflaune erst einmal etwas dämpfen. Das Wirtschaftswachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hatte im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben den Dow Jones Industrial auch am Freitag angetrieben. Die anderen wichtigen Aktienindizes schlossen ebenfalls im Plus. Positive Impulse kamen zudem von erfreulichen Geschäftszahlen der Investmentbank Goldman Sachs . Der US-Leitindex stieg um 1,09 Prozent auf 35 294,76 Punkte, nachdem er bereits am Donnerstag deutlich angezogen hatte. Damit rückte das Mitte August erreichte Rekordhoch bei gut 35 631 Punkten wieder ein Stück näher. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 1,58 Prozent.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Börsen in Asien sind mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Konjunkturdaten aus China sorgten für einen Stimmungsdämpfer nach den jüngsten Kursgewinnen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt um 1,4 Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,3 Prozent nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei-225 büsste 0,25 Prozent ein. Der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft hat im dritten Quartal deutlich an Fahrt verloren. Das Wirtschaftswachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hatte im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt.

DAX 15587,36 0,81 XDAX 15615,66 0,75 EuroSTOXX 50 4182,91 0,82 Stoxx50 3628,05 0,68 DJIA 35294,76 1,09 S&P 500 4471,37 0,75 NASDAQ 100 15146,92 0,63

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,14 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1581 -0,16 USD/Yen 114,2945 0,03 Euro/Yen 132,3600 -0,13

ROHÖL:

Brent 85,77 0,91 USD WTI 83,51 1,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- FDP-Chef Christian Lindner gegen öffentliche Debatten über Ministerposten, ARD-Sendung Bericht aus Berlin

- FDP-Chef Christian Lindner: "Scheitern ist hier keine Option", ZDF-Heute Journal

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: Mehr Anreize für erneuerbare Energien, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann wirft CSU-Chef Markus Söder vor, die Aufarbeitung des Wahldebakels der Union zu verschleppen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat sich entschieden dafür ausgesprochen, dass ihre Partei in einem Ampel-Bündnis das Finanzministerium übernimmt, Bild

- FDP-Finanzexperte Florian Toncar findet: "Wir haben mit Christian Lindner einen Vorsitzenden, der ein ausgezeichneter Finanzminister wäre", Bild

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Kritik des Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus, an den Sondierungsergebnissen der Ampel-Parteien scharf zurückgewiesen, Bild TV

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das Angebot von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zurückgewiesen, noch vor der Bildung einer Ampel-Koalition in Gespräche über Erleichterungen für die Bürger wegen der stark gestiegenen Energiepreise einzutreten, Bild TV

- Das schnell wachsende Onlinehandelsgeschäft des Luxuseinzelhändlers Saks Fifth Avenue bereitet einen Börsengang vor, WSJ

- Mit Blick auf die beginnenden Koalitionsverhandlungen fordert Christian Miele, Chef des Bundesverbands Deutsche Start-ups, einen Fokus auf die Gründerszene, Interview, Wiwo

- CDU-Vorstandsmitglied und Laschet-Vertraute Serap Güler: "Armin Laschet hat einen Fehler gemacht", Kölner Stadt-Anzeiger

- "Wir wollen ein grosser Spieler werden auf dem Markt für Batteriematerialien und planen für 2030 mit einem Weltmarktanteil von rund zehn Prozent", Interview mit BASF-Chef Martin Brudermüller, Tagesspiegel

- Angesichts des Gewerbeflächen-Mangels und des wachsenden Interesses von Investoren fordert die Business Metropole Ruhr (BMR) von der NRW-Landesregierung mehr Unterstützung für das Ruhrgebiet, Interview mit BMR-Geschäftsführerin Julia Frohne, WAZ

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert Entlastungen für Pendler und niedrigere Stromsteuern, Interview, Welt

bis 20.30 Uhr:

- Siemens bereitet eine mögliche Trennung vom Geschäft mit grossen Antrieben vor, HB - "Nichts ist wahr, keine einzige Zeile", Gespräch mit Adler-Grossaktionär Cevdet Caner, FAZ

- Facebook schafft 10 000 Stellen in der EU, FAZ - Was wird aus Google?, Gespräch mit Deutschland- und Zentraleuropa-Chef Philipp Justus, FAZ

- Hans Dieter und Jonathan Beck: "Bei vielen Büchern ist vor Weihnachten kein Nachdruck mehr möglich", Gespräch mit C.H. Beck-Chefs, HB

- Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) hat sich gegen mögliche Sonderrechte des Betreiber-Konsortiums der umstrittenen Gaspipeline "Nord Stream 2" ausgesprochen, Rheinische Post

- Verdi-Chef Frank Werneke hat die Bundesländer in der aktuellen Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst scharf angegriffen und einen harten Kurs der Dienstleistungsgewerkschaft auch mit Blick auf die Inflation angekündigt, Rheinische Post

- Die Union hat die Renten-Pläne der möglichen künftigen Ampel-Koalition als unfinanzierbar kritisiert, Rheinische Post

- Um die Klimaschutzziele zu erfüllen und den CO2-Ausstoss zu begrenzen, muss die kommende Bundesregierung nach Ansicht des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) den Ausbau der Produktion erneuerbarer Energien massiv vorantreiben, Welt

- Die steigenden Energiepreise und Heizkosten sollen nach parteiübergreifenden Forderungen zum zentralen Thema in den Verhandlungen über eine Ampel-Koalition werden, Welt

- Verdi-Chef Frank Werneke hat angesichts der Rentenpläne der möglichen Ampel-Koalition steigende Rentenbeitragssätze in den kommenden Jahren prognostiziert, Rheinische Post

- Bei den Bundestagsfraktionen gibt es keinen Zuspruch für eine bundesweite verpflichtende 2G-Regel im Einzelhandel, wonach nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekämen, Welt

- In Deutschland fehlen derzeit 60 000 Berufskraftfahrer, Gespräch mit GBL-Chef Dirk Engelhardt, HB

- KfW-Kreditmarktausblick: Unternehmen zögern bei Krediten, HB

- "Nicht meckern, sondern mitmachen", Gespräch mit Gründerin Verena Hubertz (SPD) über ihren Einzug in den Bundestag, HB

- "Weil die Kapitalmärkte ein so mächtiges Werkzeug sind, werden die Banken beim Kampf gegen den Klimawandel eine sehr wichtige Rolle spielen", Gespräch mit Bernie Mensah, President of International der Bank of America, HB

- Um Klimaschutz und Digitalisierung voranzutreiben, müssen die Eigenkapitalregeln der Kreditinstitute geändert werden, Gastbeitrag von Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, HB

- Aktienrente? Nein, danke, Gastbeitrag von Matthi­as Birk­wald, rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, FAZ

- "Alles bleibt ein Wertstoff für den Kreislauf", Gespräch mit Loick-Chef Hubert Loick, FAZ

- Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht noch kein Ende von Corona, Münchner Merkur

----------

/jha/

(AWP)