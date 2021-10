AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach dem schwächeren Wochenauftakt scheint sich der Dax am Dienstag zu stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,1 Prozent auf 15 490 Punkte. Gut gelaufene US-Technologiewerte am Vortag sowie freundliche asiatische Börsen stützen. Der jüngste Rücksetzer an den europäischen Märkten sei nach der starken Entwicklung gegen Ende der vergangenen Woche ohnehin überfällig gewesen, sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK.

USA: - TECHNOLOGIEWERTE GEFRAGT - An der Wall Street haben die Technologiewerte am Montag ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt letztlich etwas unter Sorgen wegen des überraschend langsamen Wirtschaftswachstums in China. Angesichts leicht fallender beziehungsweise stagnierender Ölpreise geriet derweil die Furcht vor Inflation wieder etwas in den Hintergrund. Der Dow hatte am Montag nur kurz den Sprung in die Gewinnzone geschafft und schloss 0,10 Prozent tiefer bei 35 258,61 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer noch ein Plus von 1,6 Prozent erzielt.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Börsen in Asien haben sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart stabilisiert. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um rund ein Prozent zu. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,2 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei-225 gewann 0,6 Prozent. Die freundliche Tendenz der Technologiewerte in den USA sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind.

DAX 15474,47 -0,72 XDAX 15490,81 -0,80 EuroSTOXX 50 4151,40 -0,75 Stoxx50 3607,17 -0,58 DJIA 35258,61 -0,10 S&P 500 4486,46 0,34 NASDAQ 100 15300,89 1,02

RENTEN:

Bund-Future 169,12 0,01%

DEVISEN:

EUR/USD 1,1647 0,32 USD/Yen 114,1820 -0,12 Euro/Yen 132,9875 0,20

ROHÖL:

Brent 84,41 0,08 USD WTI 82,61 0,17 USD

-Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) beabsichtigt, bald Auffrischungsimpfungen zuzulassen, die sich von den ersten Covid-19-Impfdosen unterscheiden, WSJ

- Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), fordert Senkung der Mineralölsteuer, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gerald Gass, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, begrüsst geplantes Ende der Corona-Notlage, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, und Ines Weber, Vorstandsmitglied des Bundeselternrats, fordern angesichts steigender Infektionszahlen strengere Corona-Massnahmen in den Herbst- und Wintermonaten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, ist für Abschaffung von Corona-Massentests an Schulen, Bild

- Grünen-Politikerin Claudia Roth erwartet anstrengende Ampel-Verhandlungen, Augsburger Allgemeine

- Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage sind 59 Prozent der Befragten der Auffassung, dass Cannabis nur als Arzneimittel erlaubt sein sollte, RTL und ntv

- Grünen-Fraktionschefin Karin Göring-Eckardt soll Bundestagspräsidentin werden, Bild

- "Es herrscht Verunsicherung unter unseren Kunden, wie ich sie noch nicht erlebt habe", Gespräch mit Burkhard Eling, Vorstandschef des Logistikunternehmens Dachser, Welt

- Societe Generale erwägt Kauf von Krypto-Depotbank und sieht sich dazu in der Schweiz um, Coindesk

- US-Star-Investor Carl Icahn nicht in Bitcoins investiert, CNBC

- Sharp will in USA TV-Geräte mit Roku-Streamingdiensten verkaufen, Nikkei

- Experten für Ende der Corona-Tests in Schulen und stellen Maskenpflicht im Supermarkt infrage, Gespräch mit Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, Bild

- Chefin Jessica Rosenthal fordert breite Beteiligung der Jusos an Koalitionsgesprächen, T-Online

- Teamviewer-Chef Oliver Steil: "Es war wichtig, dass der Aufsichtsrat mit Blick auf die Teamkonstellation jetzt eine klare Entscheidung getroffen hat", Gespräch, HB

- Ex-BASF-Chef Jürgen Hambrecht: "Der gleichzeitige Ausstieg aus Kohle und Atomkraft ist ein Fehler", Gespräch, FAZ

- Solarisbank-Chef Roland Folz konkretisiert Börsenpläne: Im dritten Quartal 2022 könnte es so weit sein, Bewertung derzeit bei 1,4 Milliarden Euro, Gespräch, Handelsblatt

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Ende der pandemischen Lage, Bild

- Grüne und FDP sagen Nein zur Verlängerung der epidemischen Lage - SPD hält Entscheidung offen, Welt

- INSA-Meinungstrend: Union auf neuem Tiefstand, FDP bei 15 Prozent, Bild

- In deutschen Städten drohen erneut Fahrverbote, sollte die EU-Kommission im nächsten Jahr schärfere Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub vorschlagen, Stuttgarter Zeitung / Stuttgarter Nachrichten

- Würth-Chef Robert Friedmann zu Verwerfungen in den weltweiten Lieferketten: "Die Welt spielt verrückt", Gespräch, FAZ

- Grünen-Vizechefin Ricarda Lang: "Natürlich werden wir bei der Finanzierung, dem Klimaschutz oder etwa der Sozialpolitik noch vieles mit SPD und FDP klären müssen", Interview, HB

- Kritik und Zustimmung zu Ampel-Plänen für Abbau von Subventionen bei Diesel, Pendlerpauschale oder Dienstwagenprivileg, Welt

- Junge Liberalen zufrieden mit Entscheidung des FDP-Bundesvorstandes und der neugewählten Bundestagsfraktion, Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen aufzunehmen, Gespräch mit Bundesvorsitzendem Jens Teutrine, Watson

- FDP-Innovationssprecher Thomas Sattelberger: "Bundesrepublik kann nur mit einem Update der Sozialen Marktwirtschaft ihre Zukunft sichern", Gastbeitrag, HB

- Mehr als 8000 Kunden melden sich wegen Bankgebühren bei Verbraucherzentralen, Welt

- Fall Julian Reichelt: Chef des Deutschen Journalisten-Verbands kritisiert Verhalten von Verleger Dirk Ippen, Gespräch mit Frank Überall, Watson

