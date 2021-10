----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FESTER - Der Dax dürfte es am Dienstag über die Hürde von 15 600 Punkten schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 649 Punkte. Auch von der 50-Tage-Linie als mittelfristigem Trendbarometer dürfte er sich nach oben absetzen. Weitere Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 helfen dem Dax voran. Im Fokus stehen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen. Aber auch die Themen Inflation und Lieferkettenprobleme sowie die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern beschäftigten die Anleger weiter, so die Experten der Credit Suisse. Sie bleiben optimistisch, dass der Preisauftrieb sich wieder abschwächst und die Konjunktur weiter brummt.

USA: - REKORDE - Vor einer Flut an Unternehmensberichten in den kommenden Tagen haben sich die Anleger am Montag an den US-Börsen weiter mutig gezeigt. Die New Yorker Indizes setzten sich nach zähem Auftakt allesamt ins Plus ab und so reichte es sowohl beim Dow Jones Industrial als auch dem S&P 500 für erneute Bestmarken. Der Leitindex Dow stieg am Ende um 0,18 Prozent auf 35 741,15 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,47 Prozent auf 4566,48 Zähler.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend freundlich tendiert. Insbesondere in Japan legten die Kurse kräftig zu. Die freundliche Verfassung der US-Märkte stützte. Der japanische Leitindex Nikkei-225 gewann nach dem schwächeren Wochenstart 1,8 Prozent. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um 0,2 Prozent zu. In Hongkong büsste der Hang Seng hingegen 0,3 Prozent ein.

DAX 15599,23 0,36 XDAX 15622,51 0,37 EuroSTOXX 50 4188,31 -0,01 Stoxx50 3639,60 0,07 DJIA 35741,15 0,18 S&P 500 4566,48 0,47 NASDAQ 100 15514,19 1,04

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,42 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1601 -0,06 USD/Yen 113,9380 0,20 Euro/Yen 132,1750 0,13

ROHÖL:

Brent 86,19 0,20 USD WTI 83,85 0,08 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Die Deutsche Telekom steht kurz vor dem Abschluss eines Deals zur Finanzierung des Glasfaseranschlusses von vier Millionen Haushalten in ländlichen Gebieten in Deutschland mithilfe eines externen Investors, HB - SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und FDP-Chef Christian Lindner wollen KfW für Investitionen nutzen, Interviews, HB - Ohne Reformen steuert die gesetzliche Rentenversicherung nach Meinung des Rentenexperten Axel Börsch-Supan auf einen "Finanzschock" zu, Tagesspiegel - Ein flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland ist bis 2030 möglich, Interview mit Thorsten Dirks, Chef der Deutschen Glasfaser, Welt bis 23.45 Uhr: - Der Chef des Software-Unternehmens Teamviewer Oliver Steil übt Selbstkritik, Focus Money - Apcoa nimmt Umsatz-Milliarde in den Blick, Gespräch mit Firmenchef Philippe Op de Beeck, BöZ - Kryptotrader Etoro strebt Bafin-Lizenz an, Gespräch mit Firmenmanagern Dennis Austinat und Michael Wild, BöZ - Europa holt bei Venture Capital auf, Gespräch mit Ross Morrison, Partner bei Adams Street, BöZ - "Die EZB ist keine Ein-Mann-Show, Gespräch mit Allianz-Ökonomin Katharina Utermöhl, BöZ - "Impact liefert zusätzlichen Value", Gespräch mit Arcano-Fondsmanagerin Marta Hervas über Nachhaltigkeit bei Private Equity, BöZ - Vermögensverwalter Flosbach warnt vor dauerhaft hoher Inflation, Focus Money bis 21.00 Uhr: - Kleiner, aber schlagkräftiger, Gespräch mit Deutsche-Bank-US-Chefin Christiana Riley über das Verhältnis zu Regulierern, die Basel-Regeln und den Boom bei Green Bonds, HB - Um entscheidende Fragen des Wohnungsmarkts zu klären, sollte in der nächsten Legislaturperiode eine Enquetekommission eingesetzt werden, Gastbeitrag von Vonovia-Chef Rolf Buch, HB - Der Cannabis-Anbieter Cantourage bereitet einen Börsengang vor, der das Unternehmen insgesamt mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag bewerten soll, Gespräch mit Ko-Leiter Philip Schetter und Ko-Gründer Florian Holzapfel, FAZ - Der Präsident des Europäischen Rechnungshofs, Klaus-Heiner Lehne, warnt vor einem Verpuffen der EU-Wiederaufbaugelde, HB

