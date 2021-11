----------AKTIEN----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax bleibt am Mittwoch in Lauerstellung auf einen Höchststand: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 14 Punkte tiefer auf 15 940 Punkte. Das Rekordhoch vom August bei 16 030 Punkten bleibt im Visier, zumal auch die US-Indizes ihre Rekordjagd fortsetzten. "Der deutsche Leitindex befindet sich nun bereits Anfang November in der Jahresend-Rally", konstatierte der technische Analyst und Kapitalmarktexperte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Saisonal spreche alles für weiter steigende Kurse: "Statistisch betrachtet beginnen nun die sechs besten Börsenmonate", so Utschneider. Mit Spannung erwartet werden die Signale der US-Notenbank am Abend nach der zweitägigen Fed-Sitzung. Es wird mit nicht weniger als dem Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe gerechnet - dem sogenannten Tapering. "Da die Fed auch schon den Tapering-Prozess auf ihrer September-Sitzung umrissen hat, dürfte es hier keine grossen Überraschungen geben", hiess es bei den Devisenexperten der Commerzbank. "Entscheidend für den Markt ist daher, welche Signale die Fed in Bezug auf eine erste Zinserhöhung liefert." Ob sie etwas klarer werde als die EZB, sei offen.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street ist der Rekordlauf am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Gute Quartalsberichte wurden erneut als positives Argument für die positive Marktverfassung aufgeführt, die den Rekord des Dow Jones Industrial bis auf knapp 36 089 Punkte nach oben trieb. Das Warten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch ansteht, hielt die Risikobereitschaft der Anleger aber in Zaum.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed überwiegend nachgegeben. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gab zuletzt mehr als ein halbes Prozent nach. Ein Minus von rund einem Prozent gab es am Aktienmarkt der Sonderverwaltungszone Hongkong. Auch in Südkorea ging es nach unten, während Australien und Indien Gewinne verzeichneten.

DAX 15954,45 0,94% XDAX 15963,33 0,96% EuroSTOXX 50 4296,22 0,37% Stoxx50 3722,54 0,39% DJIA 36052,63 0,39% S&P 500 4630,65 0,37% NASDAQ 100 15972,49 0,42%

----------ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL----------

RENTEN:

Bund-Future 169,18 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1584 0,04% USD/Yen 113,85 -0,10% Euro/Yen 131,88 -0,07%

ROHÖL:

Brent 83,75 -0,97 USD WTI 82,61 -1,30 USD

----------PRESSESCHAU----------

bis 07.00 Uhr:

- Der in Chigaco ansässige Druckspezialist R.R. Donnelley & Sons soll für zwei Milliarden Dollar an eine private Beteiligungsgesellschaft verkauft werden, WSJ

- Der auf Kriegsveteranen ausgerichtete Kaffeevertreiber Black Rifle Coffee will mittels Spac an die Börse und wird dabei mit 1,7 Milliarden Dollar bewertet, WSJ

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: Ampel-Parteien wollen mittlere Einkommen entlasten, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lehnen NRW-Vorstoss nach neuer MPK ab, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, fordert mehr Tempo bei Corona-Auffrischungsimpfung, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisiert die Forderung des geschäftsführenden Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU), die Impfzentren wieder zu öffnen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen warnt CDU vor Verschiebung nach rechts, ZDF-"heute journal"

bis 22.45 Uhr:

- Porsche-Chef Oliver Blume erwartet, dass der Chipengpass, der die Produktionsvolumina in der Branche hat einbrechen lassen, noch länger anhält, Gespräch, BöZ

- Die Privatbank Donner & Reuschel plant die Eröffnung einer Niederlassung in Stuttgart, BöZ

- "Dann läuft der Stresstest ins Leere", Gespräch mit Ökonom Robert Engle über Klimarisiken für Banken und Gefahren für die Finanzstabilität, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Lufthansa: Rund 90 Prozent der Passagiere geimpft, Business Insider

- "Mir ist der tagesaktuelle Börsenkurs egal", Gespräch mit About-You-Chef Tarek Müller, HB

- Der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkassen, Jens Baas, hat die Ampel-Parteien zu tiefgreifenden Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung aufgefordert, HB

- Angesichts der angespannten Corona-Infektionslage hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bessere Unterstützung für die Krankenhäuser und eine Erleichterung der Zuschläge für Pflegekräfte gefordert, Rheinische Post

- DIHK-Präsident Peter Adrian hat vor einem wirtschaftlichen Rückschlag durch den Wiederanstieg der Corona-Infektionen gewarnt, Rheinische Post

- In der Debatte um eine Wiedereröffnung grosser Corona-Impfzentren wirft die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Schlingerkurs vor, Rheinische Post

- "Es wird nicht ohne neue Gaskraftwerke gehen", Gespräch mit BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae, HB

- Mit Wasserstoff die Energiewende vollenden, Gastbeitrag von RWE Generation-Managerin Sopna Sury, HB

- Nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach droht nach wie vor die Gefahr, dass Krankenhäuser mit der zunehmenden Zahl von Corona-Patienten überfordert werden könnten, Rheinische Post

- Studie: Pensionen lasten auf deutschen Unternehmen, FAZ

- Kapitalismus könnte dem Klima helfen, Streitgespräch zwischen "Fridays for Future"-Mitgründerin Carla Reemtsma, DWS-Managerin Petra Pflaum und Finanzprofessor Olaf Weber, FAZ

/mis

(AWP)