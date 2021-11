----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die Anleger halten sich vor frischen Inflationszahlen aus den USA zurück. Der Dax wurde vom Broker IG knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 16 012 Punkte taxiert. Am Nachmittag stehen aus den USA die Erzeugerpreise auf der Agenda und am Mittwoch die Verbraucherpreise. "Sicherlich werden Anleger nach diesen Zahlen erneut über die Inflationsaussichten diskutieren", schrieb die Commerzbank.

USA: - MODERATE KURSGEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben es die Anleger am Montag etwas ruhiger angehen lassen und die jüngste Rekordrally der vergangenen Woche verdaut. Im frühen Handel noch mit einem weiteren Rekordhoch, gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum Schluss 0,29 Prozent auf 36 432,22 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4701,70 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit minus 0,14 Prozent auf 16 336,03 Punkte. Insgesamt überwog am Markt der Wirtschaftsoptimismus.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent nach. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, verzeichnete hingegen mit 0,05 Prozent leichte Kursgewinne und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,12 Prozent zu.

DAX 16046,52 -0,05 XDAX 16032,80 -0,08 EuroSTOXX 50 4352,53 -0,24 Stoxx50 3754,64 -0,10 DJIA 36432,22 0,29 S&P 500 4701,70 0,09 NASDAQ 100 16336,03 -0,14

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,67 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1605 0,14 USD/Yen 112,7605 -0,41 Euro/Yen 130,8540 -0,28

ROHÖL:

Brent 83,31 -0,12 USD WTI 81,85 -0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- "Tests müssen kostenlos sein", Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) und Pandemie-Beauftragte des Landkreises Tübingen, Lisa Federle (CDU), Gastbeitrag, Welt

- "Wir müssen der polnischen Regierung bei der Sicherung der Aussengrenzen helfen", Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Interview, Bild

- Die Autobauer Volkswagen, Toyota und BMW wollen Kreisen zufolge dem neuen Deal zur Senkung von Autoemissionen bis 2040 nicht zustimmen, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Lieferketten sind auch im ersten Halbjahr 2022 angespannt", Gespräch mit Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer, BöZ

- "Die HCOB hat die alte Welt weit hinter sich gelassen", Gespräch mit Vorstandschef Stefan Ermisch, BöZ

- Die Umsetzung der im vergangenen Jahr angekündigten Klimastrategie entpuppt sich für die Evangelische Bank als unerwartet komplexe Aufgabe, Gespräch mit Astrid Herrmann, Head of CSR and Sustainable Finance, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger für Einführung von 2G, HB

- Ökonomen des Centrums für Europäische Politik (CEP) warnen die Europäische Kommission, Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Energien einzustufen, Welt

- BDA, BDI, DIHK und ZDH fordern von künftiger Regierung "Agenda 2030", HB

- Wirtschaftsweise erwarten für 2022 Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent in Deutschland, FAZ

- Neues Gesetz zur Corona-Lage: Ampel-Parteien stellen Impfpass-Fälschung unter Strafe, Business Insider

- Arbeitgeber fordern Auskunftsrecht über Impfstatus der Beschäftigten, HB

- Wirtschaftsweise senken Konjunkturprognose für laufendes Jahr auf 2,7 Prozent, HB

- Intensivmediziner warnen vor knappen Kapazitäten auf Intensivstationen, Rheinische Post

- Trotz der angespannten Corona-Lage hat der Deutsche Hausärzteverband vor unnötiger Panikmache gewarnt und stattdessen eine bessere Kommunikationsstrategie gefordert, Interview mit dem Verbandsvorsitzenden Ulrich Weigeldt, Rheinische Post

- Die Ständige Impfkommission (Stiko) arbeitet an einer Empfehlung für die Impfungen der fünf- bis zwölfjährigen Kinder, Rheinische Post

- Trotz Widerständen aus mehreren Bundesländern hält NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an seinem Vorhaben einer Ministerpräsidentenkonferenz fest, Rheinische Post

- Pimco warnt vor Unruhe an den Märkten, Gespräch mit Anleihechef Andrew Balls, HB

- "Keine politische Souveränität ohne technologische Souveränität", Gespräch mit Roland Busch, Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses, HB

- "Würde nur Verlierer produzieren", BDI-Präsident Siegfried Russwurm wie der Streit zwischen den USA und China die Europäer schwächt - und warum deutsche Unternehmen über eine Aufspaltung nachdenken müssen, HB

- Die alte Maastricht-Ordnung steht auf dem Spiel, Gastbeitrag von Ökonom Friedrich Heinemann, HB

- Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung sind laut Studie trotz Schuldenbremse zu stemmen, HB

- Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz rechnet nach einem weiteren Anstieg der Inflationsrate mit einer Besserung, Rheinische Post

- Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz kann sich als Nachfolger für den scheidenden Präsidenten Jens Weidmann einen internen oder externen Kandidaten vorstellen, Rheinische Post

- Umbau der Bundesbank-Zentrale dürfte mehr als 1,3 Milliarden Euro kosten, HB

- Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, fordert ein rasches Ende des Verdi-Streiks an Unikliniken, Rheinische Post

- Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion und stellvertretender CSU-Parteivorsitzender, fordert eine entschiedene Reaktion der EU auf die Eskalation an der Grenze zwischen Polen und Belarus, Bild

- Insa-Meinungstrend: Solide Mehrheit für die Ampel-Koalition, Bild

- "Kernkraft ist quicklebendig und wächst", Gespräch mit IAEA-Chef Rafael Grossi über die Unverzichtbarkeit der Technik für den Klimaschutz, den PCR-Test als Ergebnis der Nuklearforschung und Deutschlands eigentümliche Sonderrolle, FAZ

- Der langjährige Leiter des virologischen Instituts der Berliner Charité, Prof. Detlev Krüger, kritisiert die Ausweitung der 2G-Regelung in Deutschland, Bild

/jha/

(AWP)